¿El 24 de junio se suspenden las clases en varias regiones de Perú por el Inti Raymi y la Fiesta de San Juan?

Un grupo de escolares en la región Arequipa recibe una clase. (Andina)

Este martes 24 de junio es una fecha significativa para muchas regiones del Perú, marcada por celebraciones emblemáticas como el Inti Raymi en Cusco y la Fiesta de San Juan en la Amazonía. Sin embargo, ha circulado información en redes sociales que asegura que las clases escolares se suspenderán ese día. ¿Es esto cierto?

Aunque hay información en redes sociales que menciona la suspensión de clases escolares en varias regiones del Perú, hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial por parte de las Direcciones de Educación al respecto. En otras palabras, no hay confirmación formal de que las clases se suspendan en Cusco y otras localidades amazónicas. Lo que sí está claro es que en Lima, el Callao y las demás regiones todo se llevará con normalidad.

En años pasados, algunos colegios, tanto públicos como privados, aprovecharon el feriado regional para suspender las clases, especialmente en lugares como Cusco, donde se celebra el Inti Raymi. No obstante, las clases fueron recuperadas en fechas posteriores. Mientras tanto, en otros centros educativos amazónicos se optó por continuar con la jornada escolar de manera habitual.

El lunes 17 de marzo iniciaron las clases escolares 2025. Foto: Gobierno del Perú

Por lo tanto, no se puede asegurar que las clases se suspenderán en todas los departamentos mencionadas. Es importante estar atentos a los comunicados oficiales que puedan emitir las Direcciones Regionales de Educación o los propios colegios a través de sus redes sociales. En el caso de Loreto, Huánuco, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, donde también se conmemora la Fiesta de San Juan, las clases continuarían sin alteraciones, porque solo se trata de un día decretado no laborable.

Las festividades más destacadas

El 24 de junio es un día de gran relevancia cultural en el Perú. En Cusco, se celebra el Inti Raymi, una de las festividades más importantes del país, con una profunda raíz en la tradición incaica. Esta festividad rinde homenaje al dios Sol, Inti, y es una de las celebraciones más destacadas del calendario cusqueño. Declarado Patrimonio Cultural de la Nación desde 2001, el Inti Raymi atrae cada año a miles de turistas nacionales e internacionales.

En Cusco, el 24 de junio es feriado por ley. El decreto ley 21860, promulgado en 1977, establece que este día es no laborable en toda la región para que la población pueda participar en las festividades. Esta fecha coincide con el Día del Campesino, una efeméride nacional que honra a los trabajadores del campo, aunque este año no será declarado feriado nacional, solo en las regiones donde se celebran festividades locales.

En la Amazonía peruana, las regiones de Loreto, Huánuco, Madre de Dios, San Martín y Ucayali también celebran el Día de San Juan, una festividad de gran importancia cultural. Esta fiesta, que remonta a la época colonial, rinde homenaje a San Juan Bautista, el patrón de estos departamentos, con música, danza, gastronomía y otras actividades festivas. A pesar de que en muchos de estos lugares el 24 de junio no es un día feriado oficial, suele ser un día no laborable, lo que permite a los habitantes de estas regiones disfrutar de las festividades con mayor libertad.

Feriado y día no laborable

Es importante comprender que feriado y día no laborable son conceptos distintos. Un feriado es una fecha oficialmente establecida por el gobierno en la que se suspende la jornada laboral, mientras que un día no laborable es una disposición de carácter regional o sectorial, que no necesariamente implica la suspensión de clases o actividades laborales en todo el país.

El 24 de junio no será feriado nacional, pero varias regiones lo consideran un día no laborable para que su población participe en las celebraciones. Por lo tanto, aunque algunos colegios puedan optar por suspender las clases, no se puede afirmar que esto ocurrirá de manera generalizada.

Calendario nacional de días libres: feriados, días no laborables y fines de semana largos. - Crédito Andina

Para los padres y estudiantes

Se reitera que, para evitar confusiones, los padres y estudiantes deben estar atentos a los comunicados oficiales de las Direcciones Regionales de Educación o de los mismos colegios. Esto es especialmente importante para aquellos en Cusco y otras regiones donde las festividades pueden generar variaciones en el horario escolar.

Si bien el 24 de junio tiene una gran carga cultural en muchas regiones, no todos los lugares siguen el mismo protocolo. Por ejemplo, en algunas áreas, las clases pueden continuar con normalidad, mientras que en otras, los colegios pueden optar por suspenderlas para dar paso a las celebraciones.