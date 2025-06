Feriados en Perú: ¿quiénes tendrán dos días libres en junio, por qué y serán compensables?

Los feriados y días no laborables sirven para disfrutar del tiempo libre con la familia. (Crédito: Andina)

Con la llegada de junio, numerosos trabajadores peruanos del sector público y privado empezaron a preguntarse si tendrán algún descanso adicional durante el presente mes. Este 2025, en el calendario oficial se contempla dos feriados nacionales, lo que representa una verdadera oportunidad para relajarse o participar en actividades conmemorativas.

No obstante, surgen varias preguntas en torno a estos días: ¿Todos los trabajadores podrán disfrutarlos por igual? ¿Qué significa esto para los sectores público y privado? ¿Se deberán recuperar las horas no laboradas? Aquí te explicamos lo que necesitas saber.

¿Qué feriados hay en junio y a quiénes beneficia?

Durante el próximo mes, el Perú conmemora dos importantes fechas:

Sábado 7 de junio : Batalla de Arica y Día de la Bandera

Domingo 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

Ambos días son considerados feriados nacionales, pero caen en fin de semana, lo que modifica ligeramente su impacto laboral.

¿Quiénes descansarán el 7 de junio?

El 7 de junio, que rinde homenaje a la valentía del coronel Francisco Bolognesi y a los soldados peruanos caídos en la Batalla de Arica, cae sábado este 2025. Esto implica que el sector público no verá afectada su jornada laboral, ya que sus actividades normalmente se realizan de lunes a viernes. Por tanto, quienes laboran en oficinas estatales no deberán presentarse a trabajar y no tendrán que compensar nada: simplemente disfrutarán su fin de semana como cualquier otro.

En cuanto al sector privado, la situación dependerá del régimen laboral de cada trabajador. Para quienes tienen jornadas de lunes a sábado —como sucede en algunas empresas comerciales o entidades financieras— y estén convocados a laborar ese día, el descanso sí les corresponderá por ley. En cambio, si el sábado no forma parte de su calendario habitual, el feriado no tendrá mayor efecto.

¿Qué ocurre con el 29 de junio?

El 29 de junio, día en que se recuerda a los apóstoles San Pedro y San Pablo, también está incluido en el calendario oficial de feriados. Sin embargo, en esta ocasión cae domingo, por lo que ni el sector público ni el privado suelen laborar ese día, independientemente de que sea o no festivo. En otras palabras, no representa un descanso adicional para la mayoría de trabajadores.

Cabe recordar que esta fecha suele tener una fuerte carga religiosa, sobre todo en las comunidades costeras donde San Pedro es considerado patrón de los pescadores. Las celebraciones suelen incluir misas, procesiones y actos simbólicos como la bendición de embarcaciones, particularmente en ciudades como Chimbote, Pisco y Callao.

¿Se deben compensar estos feriados?

La respuesta es clara: no. Según la normativa peruana, los feriados no son compensables. Esto significa que no se deben recuperar las horas no trabajadas durante un feriado nacional. Los días festivos son considerados descanso remunerado, lo que implica que el trabajador recibe su sueldo íntegro sin tener que devolver ese tiempo en jornadas posteriores.

Este lunes 28 de abril será día no laborable para un grupo importante de peruanos, según nueva ordenanza regional.

Este principio está estipulado en el Decreto Legislativo N.º 713, que rige los descansos laborales en el Perú. A diferencia de los denominados “días no laborables” —que sí requieren ser compensados posteriormente, ya sea con horas extra o trabajo en fines de semana—, los feriados no generan obligación alguna de recuperación.

¿Qué pasa si alguien trabaja en feriado?

Cuando un trabajador presta servicios durante un feriado nacional, tiene derecho a una triple remuneración:

Sueldo habitual por el día feriado

Pago por la jornada trabajada

Bonificación adicional por trabajar en día festivo

Este pago extraordinario aplica incluso si el feriado coincide con un domingo, siempre que no se otorgue un descanso compensatorio. Si una persona considera que no se le está reconociendo adecuadamente este beneficio, puede presentar una queja ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

¿Y los días no laborables compensables?

Aunque en junio no se han decretado días no laborables hasta el momento, es importante distinguirlos de los feriados. Estos días —generalmente establecidos por el Ejecutivo con fines turísticos— están dirigidos al sector público, y su descanso sí debe ser compensado dentro de los diez días siguientes, salvo que se indique lo contrario.

En el sector privado, la implementación de días no laborables es opcional y queda a criterio de cada empresa. Si el empleador decide acogerse a la medida, debe coordinar con los trabajadores cómo y cuándo se recuperará el tiempo no laborado.

Calendario útil para junio

Feriados oficiales : Sábado 7 de junio – Día de la Bandera / Batalla de Arica Domingo 29 de junio – Día de San Pedro y San Pablo

¿Son días compensables? No . Los feriados no se recuperan. Sí lo son los días no laborables, si el Gobierno los declara oficialmente.



Dos personas aprovechan un feriado largo para dejar Lima y visitar el interior del país. (Andina)

Tener claro qué días corresponden a feriados nacionales y cuáles podrían ser considerados no laborables compensables es fundamental para planificar no solo actividades personales, sino también cumplir con las disposiciones legales en materia laboral. Por lo pronto, junio ofrecerá dos fechas de significado profundo para los peruanos, aunque este año coincidan con días que ya eran, para muchos, parte del descanso habitual.

¿Feriado largo del 30 de mayo al 1 de junio?

Cada 30 de mayo, en el Perú se rinde homenaje a uno de sus productos más emblemáticos: la papa. Esta fecha, conocida como el Día Nacional de la Papa, busca resaltar el valor de este tubérculo andino en la identidad cultural y culinaria del país. En ese contexto, muchas personas se preguntan si la conmemoración implica un feriado o una jornada no laborable, lo que permitiría disfrutar de un fin de semana largo. A continuación, te brindamos más información sobre este tema.

Dos personas aprovechan un feriado largo para dejar Lima y visitar el interior del país en busca de relajo. (Andina)

Sin embargo, para este 30 de mayo no se ha establecido ningún feriado ni día no laborable. Según lo estipulado en la Resolución Suprema N°009-2005-AG, las actividades en los sectores público y privado seguirán su curso habitual.

El propósito de esta norma es resaltar el papel fundamental que cumple la papa en la economía y la alimentación nacional, además de su profundo significado cultural. Cabe recordar que el Perú es reconocido como el principal lugar de origen de la papa, albergando una extraordinaria variedad de especies nativas.