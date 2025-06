¿Es feriado el 24 de junio por el Día del Campesino? La norma dice esto para el sector público y privado

¿Es feriado este 24 de junio? (Foto: Composición Infobae Perú)

El próximo martes 24 de junio no será feriado ni tampoco se considerará día no laborable para los trabajadores del sector público ni privado en la mayor parte del país. La interrogante surgió en redes sociales y en las calles, donde algunos se preguntaron si se descansará por la celebración del Día del Campesino. Sin embargo, esta fecha no está contemplada en el Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM, que regula las jornadas no laborables compensables para este año.

De acuerdo con este decreto, los únicos días no laborables decretados por el Poder Ejecutivo son el viernes 2 de mayo, el viernes 4 de abril y el viernes 26 de diciembre, todos del 2025. Al no figurar el 24 de junio en esta lista, se trata de un día de trabajo ordinario, sin tratamiento especial en términos de descanso o remuneración adicional.

Aclarado este punto, es importante entender que el Día del Campesino sí representa una fecha relevante para millones de peruanos por su valor histórico, cultural y simbólico. Además, algunas regiones como Cusco sí tendrán un feriado regional, pero por otro concepto.

¿Dónde sí es feriado el 24 de junio?

Aunque el Día del Campesino no sea feriado nacional, Cusco vivirá el martes 24 de junio como un feriado regional oficial. Esto ocurre por la celebración del Inti Raymi, una de las festividades más importantes del calendario cultural andino.

Desde 1977, mediante el Decreto Ley N.º 21860, se reconoce el 24 de junio como día feriado en todo el departamento del Cusco. Esta norma fue aprobada durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez con el fin de otorgar realce a las celebraciones cívicas de la región y fomentar el turismo a través del reconocimiento de sus tradiciones.

Este feriado aplica tanto al sector público como al privado, aunque en este último puede estar sujeto a acuerdos internos con el empleador. El Inti Raymi, conocido como la “Fiesta del Sol”, representa una puesta en escena ancestral que congrega a miles de turistas nacionales y extranjeros en la explanada de Sacsayhuamán.

En otras regiones, como Loreto, San Martín, Ucayali, Huánuco y Madre de Dios, también se esperan celebraciones populares ese día por la tradicional Fiesta de San Juan, aunque hasta el momento ninguna de estas regiones ha emitido un decreto oficial que declare el 24 como no laborable. Las autoridades locales tienen la facultad de hacerlo mediante disposiciones específicas, por lo que se recomienda estar atentos a los comunicados oficiales de cada gobierno regional o municipal.

Feriado nacional, regional y día no laborable

En Perú, no todos los días de descanso oficial tienen el mismo peso legal. Por eso, es clave distinguir:

Feriado nacional : Día de descanso obligatorio para todos los trabajadores, con derecho a goce íntegro de haber. Si se trabaja, se debe compensar con un descanso sustitutorio o con triple remuneración (el pago regular más el feriado más la sobretasa por laborar en feriado).

Día no laborable compensable : Se establece generalmente para fomentar el turismo o la productividad. Es recuperable y no implica pagos adicionales. En el sector público es obligatorio; en el privado, se aplica solo si hay acuerdo con el empleador.

Feriado regional: Tiene el mismo valor legal que uno nacional, pero se limita geográficamente. El caso del Inti Raymi en Cusco es el ejemplo más claro: el descanso es obligatorio en esa región y aplica igual para trabajadores públicos y privados, salvo que haya acuerdos distintos para laborar ese día.

¿Por qué celebramos cada 24 de junio?

El Día del Campesino se celebra en Perú cada 24 de junio como un reconocimiento a la labor esencial que cumplen hombres y mujeres dedicados al trabajo agrícola en todo el país. La fecha tiene un origen que se remonta a 1930, cuando el presidente Augusto B. Leguía instituyó el Día del Indio, con el objetivo de poner en valor el aporte de los pueblos indígenas a la identidad nacional.

Casi cuatro décadas después, el 24 de junio de 1969, el general Juan Velasco Alvarado firmó el Decreto Ley N.º 17716, que oficializó la Ley de Reforma Agraria y con ella, rebautizó esta fecha como Día del Campesino. Desde entonces, se mantiene como símbolo del reconocimiento a quienes trabajan la tierra y sostienen, con su esfuerzo, gran parte de la economía rural y la seguridad alimentaria del país.

La labor campesina en el Perú

Los campesinos desempeñan un rol vital en la sociedad peruana. Gracias a su trabajo en el campo, se garantiza el abastecimiento de alimentos frescos y nutritivos en mercados locales y nacionales. La agricultura familiar es responsable de más del 70 % de los productos que llegan a las mesas de millones de peruanos.

Además de su impacto en la alimentación, el trabajo campesino sostiene la economía de muchas regiones. Genera empleo no solo en las labores agrícolas directas, sino también en actividades complementarias como transporte, comercialización y procesamiento de productos.

Por otro lado, los campesinos preservan técnicas ancestrales que favorecen el uso sostenible de los recursos naturales. Su conocimiento sobre los ciclos del clima, la tierra y la biodiversidad permite mantener prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente. También son custodios de tradiciones culturales y saberes populares que se transmiten de generación en generación y enriquecen la identidad rural del país.