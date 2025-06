Patricia Benavides confirma que intentó remover a Delia Espinoza y se declara traicionada por Jaime Villanueva: “Me van a seguir armando carpetas”

Patricia Benavides habla luego de su intento de retomar su puesto como fiscal de la Nación. Willax

La exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, confirmó este lunes que intentó retirar del cargo a la titular en funciones del Ministerio Público, Delia Espinoza, después de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidiera revocar la destitución que se le impuso el año pasado. Además, aseguró sentirse traicionada por su exasesor Jaime Villanueva y denunció que se vienen construyendo nuevas acusaciones en su contra.

“El día de hoy fui al Ministerio Público como fiscal suprema y con una resolución como fiscal de la Nación a comunicarme con la señora Espinoza (...) Ingresé como fiscal suprema y con una resolución con la que tenía que asumir el cargo”, declaró durante una entrevista en el programa de la periodista Milagros Leiva.

Según relató, al llegar a las instalaciones de la Fiscalía de la Nación, sin “emplear la fuerza”, fue agredida por una de las trabajadoras del despacho de Espinoza.

“Me tira la puerta. (...) Si no hubiera puesto la mano, me hubiera golpeado toda la cara (...) Recibo ese maltrato. Convoca a un montón de personal, convoca a un fiscal de prevención del delito. ¿Con qué intención? ¿De seguir armándome carpetas?”, expresó.

Patricia Benavides narra cómo fue su accidentado ingreso al Ministerio Público. Willax

Desde su perspectiva, haber ingresado con varios agentes de seguridad y sin registrarse en el módulo de control no constituye un posible delito de usurpación de funciones. “¿Qué función he ejercido en el pasadizo? He entrado con tres asistentes y mi personal de seguridad que me han asignado”, señaló.

La exfiscal también acusó a Espinoza de estar detrás de una campaña de denuncias contra sus defensores legales. “Me va a seguir armando carpetas, ya lo sabemos. A todos mis abogados los tiene denunciados”, comentó.

El Ministerio Público ha comunicado que Benavides no había solicitado una audiencia con Espinoza para sostener algún diálogo, mientras que la Junta de Fiscales Supremos, que se encarga de nombrar al fiscal de la Nación, indicó que no recibió ninguna notificación oficial de la JNJ que le permitiera pronunciarse sobre el asunto.

Los abogados de la exfiscal aseguran que la decisión de la Junta debe ser acatada de inmediato, pero otros juristas afirman que la resolución no se puede ejecutar, ya que Espinoza ocupa el cargo de manera legal y este organismo no tiene la potestad de nombrar a los fiscales supremos.

Patricia Benavides culpa a Marita Barreto de su salida del Ministerio Público. Willax

“Le recomiendo (a Espinoza) que se tranquilice y tome decisiones conforme a derecho. Somos defensores de la legalidad y, si ella ha usurpado funciones, mi grupo de abogados hará lo que corresponde a ley”, señaló Benavides mientras Espinoza realizaba una vigilia en las afueras del Ministerio Público junto a decenas de trabajadores, fiscales superiores y provinciales.

Traicionada y grabada

Al ser consultada sobre Villanueva y Marita Barreto, suspendida coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), la exfiscal declaró que su exasistente “quebrantó” su confianza y que Barreto, “por supuesto”, también la traicionó. Además, señaló que fue grabada por el coronel Harvey Colchado, quien se desempeñó como jefe del equipo anticorrupción que apoyaba al Eficcop.

Según un testimonio de Villanueva difundido por Cuarto Poder, Benavides y la presidenta Dina Boluarte habrían intercambiado favores: la jefa de Estado requirió directamente que se archivara el caso en su contra por genocidio y violación a los derechos humanos, originado tras la represión de las protestas antigubernamentales de diciembre de 2022 e inicios de 2023.

A cambio, Benavides buscaba el retiro del jefe de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), Luis Vera Castillo, ya que su permanencia afectaba los intereses de su esposo, Luis Hernán Espinoza Quiroz, empresario chileno cuyas empresas mantienen deudas con el fisco por 127 mil soles.