Patricia Benavides negoció favores con Dina Boluarte en reuniones clandestinas, según Jaime Villanueva

Fuente: Cuarto Poder

Una nueva investigación fiscal, revelada este domingo por el programa Cuarto Poder, ha implicado a la presidenta Dina Boluarte y a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en una serie de reuniones secretas con presuntos fines ilícitos. El testimonio del exasesor Jaime Villanueva, actual colaborador eficaz, sustenta el caso.

Según los documentos obtenidos por el dominical, Boluarte requirió directamente que se archivara el caso en su contra por genocidio y violación a los derechos humanos, originado tras la represión de las protestas antigubernamentales de diciembre de 2022 e inicios de 2023.

Villanueva relató una reunión hasta ahora secreta en un edificio del distrito de Miraflores a mediados de 2023. Allí estuvieron presentes la presidenta, su hermano Nicanor Boluarte, el abogado Óscar Nieves, exconsejero legal de la mandataria, siempre de acuerdo con ese relato.

En ese encuentro, la jefa de Estado reiteró su interés en librarse de los procesos penales. A cambio, Benavides buscaba el retiro del jefe de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), Luis Vera Castillo, ya que su permanencia afectaba los intereses de su esposo, Luis Hernán Espinoza Quiroz, empresario chileno cuyas empresas mantienen deudas con el fisco por 127 mil soles.

Patricia Benavides en la sede del Ministerio Público hoy lunes 16 de junio. Foto: captura

El documento fiscal detalla que estos hechos fueron divididos en tres líneas de investigación por presuntos delitos: encubrimiento personal, patrocinio ilegal y negociación incompatible. Se investigan, entre otros, el intento de remover al jefe de la SUNAT; el supuesto pedido de protección a Grika Assayag, exasistente de Boluarte; y la designación de un funcionario diplomático en el Ministerio Público para blindar a Alberto Otárola, entonces jefe del gabinete ministerial.

Respecto a Assayag, involucrada en el caso Aionia —donde se investiga el irregular pago de 41 millones de soles por parte de EsSalud—, Villanueva reveló que Boluarte temía su eventual implicancia. “Ella me sabe todo”, le habría dicho la mandataria por WhatsApp.

Una segunda reunión entre Villanueva y Nieves en un sótano de Jesús María definió los posibles escenarios para evitar su implicación. Según el testimonio, las propuestas fueron que no se la investigue, que no se pidan prisiones preventivas o que el caso sea derivado a una fiscalía menos rigurosa. Finalmente, el expediente recayó en la Fiscalía de Enriquecimiento Ilícito, y no en el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

En marzo de 2023, Benavides también habría ingresado con su equipo a la sede de Eficcop para impartir una directiva específica: “Que se avoquen a Pedro Castillo”, el expresidente recluido por cargos de corrupción y rebelión luego de intentar un golpe de Estado en diciembre de 2022.

Dina Boluarte envió un mensaje por el Día del Padre desde Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia Perú)

Sobre expremier

Otro nombre que aparece en el expediente es el del expremier Alberto Otárola. Villanueva asegura que Benavides le ordenó reunirse con él para negociar el nombramiento de Tomás Jara como consejero del servicio diplomático, con el objetivo de garantizar protección judicial para la entonces fiscal de la Nación. Aunque el nombramiento se concretó en agosto de ese año, el acuerdo no prosperó y los vínculos se rompieron.

En relación con estas revelaciones, el abogado de Benavides ha calificado las acusaciones como falsas. “Son patrañas, tras patrañas, tras patrañas”, afirmó al dominical. También negó vinculación con Assayag.

De acuerdo con el dominical, la pesquisa abierta por la Fiscalía tiene un plazo de 36 meses e incluye a Nicanor Boluarte, también implicado en el caso ‘Los Waykis en la Sombra’. Su abogado confirmó que ha recibido la notificación formal y aseguró que responderán dentro del marco legal correspondiente.

El reportaje fue emitido un día antes de que Benavides llegara a la sede del Ministerio Público para intentar retomar su cargo, tras la revocación de su destitución por parte de la Junta Nacional de Justicia. Aunque fue recibida por seguidores y opositores, no accedió a las oficinas principales por no haberse registrado ni haber solicitado audiencia con la fiscal en funciones, Delia Espinoza.