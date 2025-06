María Pía Copello habla por primera vez sobre su padre, a sus hijos y revela su trágica muerte: “Es difícil asimilar”

María Pía Copello muestra a sus hijos el legado de su padre en emotivo video para el Día del Padre. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

María Pía Copello vive un emotivo momento al recordar a su padre en redes sociales. La conductora de televisión sorprendió a sus seguidores en el Día del Padre al compartir un video inédito en el que presentó, por primera vez, a su padre, Fernando Copello.

En el video de redes sociales, también aparecen sus hijos, quienes se emocionaron al conocer la figura de su abuelo a través de fotos nunca antes vistas, lo que provocó lágrimas y una reacción profundamente conmovedora.

“Muchos me preguntan por mi papá, por qué no lo he mostrado mucho en mis redes, o qué ha sido de él”, comenzó diciendo María Pía en el video, mientras compartía sus recuerdos más preciados de su progenitor.

María Pía Copello revela por qué no mostró a su padre en redes sociales y comparte un emotivo tributo. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

En la grabación, la conductora reveló que su padre, Fernando Copello, fue un hombre que fabricaba vinos y piscos bajo la marca Copello. La presentadora también recordó que él no era una persona muy demostrativa en cuanto a sus sentimientos, algo que ella heredó en su carácter: “Mi papá nos quería mucho a su manera, le costaba demostrar el cariño, pero siempre estuvo presente de una forma muy particular”, señaló.

A lo largo del video, la expresentadora de EEG recordó cómo su padre, un hombre robusto y de gran presencia, falleció cuando ella tenía solo 24 años, debido a un cáncer de pulmón que lo atacó rápidamente en un corto periodo de tiempo.

“Fue muy difícil de asimilar, ver a una persona tan fuerte y llena de vida, tan sana, desaparecer tan rápidamente”, confesó entre lágrimas. La conductora expresó el dolor de no haber podido compartir más momentos con él, especialmente con la llegada de sus hijos, a quienes les habría encantado conocer.

María Pía Copello revela por qué no mostró a su padre en redes sociales y comparte un emotivo tributo. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Sus pequeños hijos, al ver por primera vez las imágenes de su abuelo, no pudieron evitar emocionarse. “Quisiera que lo hubieran conocido, que hubiera estado en nuestro matrimonio, que hubiera jugado con ustedes”, les dijo con voz entrecortada.

La presentadora les alentó a recordar siempre a su abuelo, quien fue una persona muy especial en su vida. “¿Saben qué? Siempre hay que acordarse de él, irlo a visitar en nuestro corazón. Él estará con nosotros, y aunque no esté físicamente, siempre nos va a ayudar”, les expresó con cariño.

María Pía Copello revela por qué no mostró a su padre en redes sociales y comparte un emotivo tributo. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

María Pía Copello dedica sentidas palabras a su padre

María Pía Copello aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a sus seguidores sobre la importancia de valorar a los seres queridos mientras están presentes. Entre lágrimas, la conductora reflexionó: “La vida es dura, a veces pasan estas cosas. Les puedo decir, engreír a los nuestros ahora, no cuando ya se han ido”.

Por último, María Pía cerró el video con palabras de admiración hacia su padre. “Le diría a mi papá que al final esa niña tímida que era hoy ha logrado cosas increíbles, y todo gracias a su ejemplo, a lo que me enseñó”, concluyó, compartiendo el legado de trabajo y esfuerzo que su padre le dejó.

María Pía Copello revela por qué no mostró a su padre en redes sociales y comparte un emotivo tributo. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión