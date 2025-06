María Pía Copello pasa momento incómodo con agrupación Son del Duke luego que cantantes se rehusaran a cantar en vivo

María Pía Copello y Son del Duke tuvieron tenso momento. Mande quien mande

Un inesperado y tenso momento se vivió este jueves 11 de junio en el set del programa Mande quien mande, cuando las vocalistas de Son del Duke, agrupación de cumbia que viene creciendo en popularidad en el país, se negaron a cantar en vivo durante un segmento especial. La conductora María Pía Copello, quien lidera el espacio, no dudó en reaccionar con elegancia y firmeza, dándoles un consejo en plena transmisión en vivo.

La conductora de televisión dijo: “Estas son oportunidades”, dejando claro que las artistas debieron aprovechar el tiempo que se les está dando para exponer su talento.

Todo ocurrió durante la emisión de un bloque dedicado a encontrar a la nueva voz femenina de Son del Duke, en el que se realizaba un casting en vivo para seleccionar a futuras integrantes del grupo. Como parte del segmento, la presentadora decidió invitar a dos de las vocalistas actuales, Paola Rubio y Kasandra Chanamé, a mostrar sus capacidades ante las postulantes.

Con la intención de inspirar a las aspirantes y mostrar el nivel vocal del grupo, María Pía Copello lanzó una propuesta espontánea. “Para que las chicas se den cuenta de la calidad vocal que tienen ustedes, ¿podrían cantarme algo en vivo? Mix Palabritas o lo que ustedes quieran”.

La reacción de las artistas sorprendió al público. Paola Rubio, quien sostenía el micrófono, optó por pasárselo a su compañera Kasandra Chanamé. Sin embargo, esta última lo rechazó sin intención de cantar. Finalmente, ninguna de las dos accedió a interpretar un tema, lo que generó un momento de evidente incomodidad en el estudio y entre los espectadores.

El sabio consejo de María Pía Copello

Lejos de confrontarlas, María Pía Copello supo manejar la situación con humor e inteligencia. “Está bien, canto yo, canto yo”, dijo entre risas, tratando de relajar el ambiente.

Sin embargo, no dejó pasar la ocasión para enviar un mensaje directo y reflexivo a las jóvenes cantantes. “Estas son oportunidades”, señaló, con un tono claro pero conciliador, haciendo énfasis en la importancia de aprovechar los espacios de exposición que brinda la televisión nacional.

A pesar del incómodo episodio, el casting continuó con normalidad y las postulantes al grupo pudieron demostrar su talento en vivo, interpretando temas del repertorio de Son del Duke.

María Pía Copello, con una extensa trayectoria en televisión y como figura influyente en medios peruanos, supo manejar la situación y hasta terminó dando un consejo para las nuevas generaciones. Su frase “estas son oportunidades” fue una advertencia positiva sobre la necesidad de estar listos y dispuestos a mostrar lo mejor de uno mismo cada vez que el escenario lo permite.

María Pía Copello responde a críticas sobre su maternidad

María Pía Copello volvió a estar en el centro de la conversación digital tras responder con su característico humor a quienes la cuestionaron por no querer tener un cuarto hijo. Todo comenzó con un video que publicó en Instagram, donde simula cómo sería su vida si tuviera otro bebé. En él, se la ve haciendo tareas con un muñeco en brazos, acompañado del mensaje. “Creo que con este video respondo a todos los que me preguntan cuándo tendré un cuarto bebé. Ya cerramos la fábrica”, indicó.

Aunque la publicación fue celebrada por muchos de sus seguidores, también generó una ola de críticas por parte de algunos usuarios que no dudaron en cuestionar su edad y su rol como madre. Un comentario decía: “¿A tu edad? Sería un embarazo de altísimo riesgo. Y no es bueno ni para ti ni para el niño”. La conductora respondió con ironía: “Sí, a mis 80 años es embarazo de alto riesgo”, arrancando carcajadas entre sus fans.

Otra usuaria intentó desacreditar su labor como madre al decir: “Pero si tú no los vas a criar, si no la nana”. María Pía contestó: “Sí ¡obvio! Si yo no hago absolutamente nada”. Incluso, frente a acusaciones como “De seguro tendrías muchas niñeras, así que no te hagas la sufrida”, no se quedó callada: “25 niñeras y 50 cocineras”.

Lejos de mostrarse afectada, la presentadora de Mande quien mande aprovechó el momento para reafirmar que su vida personal no necesita validación externa.

