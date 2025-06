Vania Bludau y Austin Palao coquetean en EEG mientras Mario Irivarren los observa incómodo: “No lo tenía en mi radar”

Vania Bludau admite que no tenía a Austin Palao en su radar antes de la boda de Alejandra Baigorria. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Vania Bludau y Austin Palao sorprendieron a todos con una particular dinámica en Esto Es Guerra, mostrando una complicidad que, para muchos, parecía nueva. No solo fue la llegada de la modelo al programa lo que generó expectativa, sino también su interacción con el hermano de Palao, quien parece haberse convertido en un buen amigo y compañero de baile para la modelo.

Lo que hizo aún más llamativa esta conexión fue que todo sucedió en la cara de Mario Irivarren, expareja de Vania, quien observaba desde un costado mientras los dos chicos reality recreaban cómo bailaron en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

Durante ese momento en Esto Es Guerra, Vania no dudó en acercarse a Austin con una actitud relajada y desenvuelta. Juntos, revivieron aquellos momentos de la boda, en los que, entre risas y bromas, se dieron un espacio para elogiarse mutuamente.

Vania Bludau y Austin Palao coquetean en vivo en Esto es Guerra frente a Mario Irivarren. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

La modelo, visiblemente divertida, confesó que antes de ese evento no había notado el atractivo de Austin Palao. “Sí, dije que no lo tenía en mi radar porque era más chico”, señaló Vania, quien reconoció que a pesar de la diferencia de edad de cuatro años, Austin ya era un hombre con todas las letras.

Sin embargo, cuando se le preguntó si saldría con él, Bludau prefirió no dar una respuesta directa, dejando la pregunta en el aire, lo que generó aún más especulaciones entre los seguidores del programa.

Vania Bludau y Austin Palao coquetean en vivo en Esto es Guerra frente a Mario Irivarren. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Austin Palao llena en elogios a Vania Bludau

Por su parte, Austin Palao también se mostró muy cómodo en la situación. Sin embargo, fue claro en aclarar que no había ocurrido nada más allá de los coqueteos y la química evidente entre ambos.

“Yo con ella nos conocemos hace mucho, desde que era un bebé, a los 18 años. No nos hemos besado. Por el tiro de cámara, yo también diría: ‘qué tal beso’, pero sí hubo un acercamiento propio”, explicó Austin, haciendo referencia a los comentarios que surgieron debido al enfoque de las cámaras y la cercanía entre ambos.

Vania Bludau y Austin Palao coquetean en vivo en Esto es Guerra frente a Mario Irivarren. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

A pesar de esta aclaración, Austin no escatimó en elogios hacia Vania. “Vamos a dejar el físico porque tenemos ojos. Lo que ella posee es esa energía, esa determinación para hacer las cosas, es una chica que va evolucionando en el tiempo. Ella tiene un propósito”, añadió, destacando su admiración por las cualidades que la expareja de Mario Irivarren ha mostrado fuera del plano físico.

Pero, sin duda, uno de los momentos más tensos de la situación fue la reacción de Mario Irivarren, quien observaba desde el set mientras Vania y Austin compartían risas y palabras cariñosas.

Vania Bludau y Austin Palao coquetean en vivo en Esto es Guerra frente a Mario Irivarren. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

La tensión en el ambiente era palpable, ya que la presencia de su expareja junto al hermano de Said Palao no pasó desapercibida. Irivarren mantuvo la calma durante toda la interacción. Sin embargo, la escena no fue fácil para él, y aunque en ningún momento mostró signos de incomodidad abiertamente, las cámaras captaron su mirada fija en la situación.

Este episodio en Esto Es Guerra no solo dejó claro que la relación entre Vania Bludau y Austin Palao podría ir más allá de una simple amistad, sino que también encendió nuevamente los rumores sobre la vida sentimental de ambos. Aunque la modelo y el chico reality se encargaron de aclarar que no hubo más que una amistad y un coqueteo en el set, la química entre ellos fue innegable.

Vania Bludau y Austin Palao coquetean en vivo en Esto es Guerra frente a Mario Irivarren. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión