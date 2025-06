Jazmín Pinedo se solidariza con Onelia Molina tras ingreso de Vania Bludau y Ale Baigorria a EEG: “Yo de ella, me pongo a llorar”

El regreso de Vania Bludau y Alejandra Baigorria al reality: Lo que no sabías sobre su participación. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

El regreso de Vania Bludau y Alejandra Baigorria al mundo de los realities sorprendió a todos este 12 de junio, durante su participación en Esto es Guerra. Tras semanas de controversias y especulaciones en el matrimonio de Baigorria, las dos modelos decidieron regresar al set de América Televisión, sorprendiendo a Onelia Molina, quien es expareja de Mario Irivarren, al llegar juntas a Pachacámac.

La inesperada aparición dejó a muchos sorprendidos, especialmente después de que se hablara sobre el papel de Baigorria como “celestina” entre Vania y Mario, quienes tenían una relación del pasado marcada por altibajos y asuntos no resueltos para Irivarren.

La situación generó mucha polémica, especialmente tras los días de confusión en torno a sus intenciones, lo que dejó a varios seguidores y figuras del medio preguntándose si todo esto formaba parte de una estrategia o si realmente las modelos buscaban retomar su participación en el reality con una relación más allá de lo profesional.

Jazmín Pinedo se solidariza con Onelia Molina

El tema fue comentado en El Podcast de América, Cuerpo y Mente, donde Israel Dreyfus, Jazmín Pinedo y el influencer Chiquiwilo se animaron a dar su opinión sobre la reciente aparición de ambas en el reality.

La primera en comentar fue la exmodelo, quien no ocultó su preocupación por la situación de Onelia, quien, según su perspectiva, parecía estar siendo ignorada en un momento crucial.

“No, de verdad que fuera de broma, me da un poco de penita Onelia. ¿Qué está pasando? Uno se ha ido para un extremo y el otro se ha ido para el otro. Y las cámaras están enfocando a Onelia...”, comentó Jazmín, mostrando empatía por la incomodidad de la situación.

Israel Dreyfus aprovechó la ocasión para bromear sobre cómo Onelia podría aprovechar la oportunidad para ganarse la atención de las cámaras.

“Escúchame, escúchame. Tú tienes tu momento. Tienes que robar cámara. Yo, que ella, me pongo a llorar como Karen Dejo empujar a la que está a mi costado, para que me pongan. Mira, te ponen. Nadie se da cuenta. Este momento es tu momento. Aquí me pongo a llorar”, dijo el excombatiente, sugiriendo que Onelia podría haberse aprovechado de la situación para destacar.

Chiquiwilo se unió a la conversación, pero en esta ocasión, no ahorró críticas hacia Alejandra Baigorria, quien para él había sido una figura clave en el regreso de Vania al programa.

“Aquí la mala del cuento es Alejandra. ¿Por qué? Oye, Alejandra no quería invitar a nadie y le invitó a Onelia. ¿Invitó a Vania?”, comentó, haciendo referencia a las decisiones que habrían generado tensiones entre las participantes.

Jasmín también aportó su punto de vista, reconociendo que, aunque Baigorria tenía la opción de no invitar a Vania, era evidente que sus decisiones no siempre eran las más acertadas. “Sí, pero escúchame, también la pudo haber invitado y ella pudo haber dicho que no. Ah, exacto. O sea, no voy a tu boda. Nadie me quiere”, dijo entre risas.

Israel Dreyfus considera que no hay nada personal entre Onelia y Alejandra Baigorria

Israel, por su parte, analizó la relación entre Onelia y Alejandra Baigorria, aclarando que, más allá de las tensiones, el conflicto entre ellas nunca fue algo personal.

“Aparte, el tema de Onelia y Alejandra era un tema netamente de competencia, no personal. Creo que luego sí se salió un poco de los papelitos y la piconería se volvió un poco personal. Pero más allá de eso, no había malicia. Yo te lo puedo decir, te lo puedo afirmar”, comentó Israel, tratando de poner un poco de calma en medio de la tormenta de especulaciones.

