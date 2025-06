“No me toque”: La accidentada declaración del canciller Elmer Schialer, quien evitó pronunciarse sobre discurso del premier Eduardo Arana

Canciller defendió el tratado de Alta Mar, pero evitó hablar de otros temas. | Canal N

Este jueves 12 de junio, el Congreso de la República recibió al gabinete ministerial de Eduardo Arana a fin de conocer su política de gobierno y evaluar el voto de confianza. Luego de una larga exposición, caracterizada por términos como ‘evaluación o coordinación’ sin medidas concretas, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, fue abordado por los medios de comunicación.

Inicialmente, se mostró conforme con otorgar declaraciones enfocadas en la defensa del tratado de Alta Mar, firmado por la presidenta Dina Boluarte en Francia. Además de insistir en que el acuerdo no afecta la soberanía nacional, destacó que se trata de salvaguardar la biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales. “Reitero y subrayo que es más allá de las jurisdicciones nacionales. Gracias a esas intervenciones, en la estación de respuesta voy a tener la oportunidad de responder a las preocupaciones genuinas, pero quiero adelantar que esto no lesiona la sobernaía ni la juriscción nacional”, expuso.

Su actitud cambió al momento de ser consultado por las medidas anunciadas ante la representación nacional. Luego de ser consultado por el presupuesto que se destinaría para ejecutar el envío de delincuentes de alta peligrosidad a sus países de origen y al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, mencionó que no escuchó eso.

“Yo no he escuchado eso. [está dentro del discurso] Sí, sí, pero lo del presupuesto, pero mire. Yo ya me pronuncié sobre el tema, no lo voy a hacer hasta que termine el diálogo parlamentario. Muchas gracias”, respondió y procedió a irse.

Abordado por la prensa, siguieron haciéndole consultas. Entre ellas, su opinión sobre la propuesta de crear una comisión para evaluar la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Dispuesto a solo caminar hacia su vehículo, cortando el silencio para pedir que no lo toquen, se equivocó de lugar, por lo que tuvo que dar la vuelta y retornar. Es ahí que dijo que no se iba a pronunciar sobre una pregunta hipotética.

Ante la insistencia, mencionó: “Lo que puedo decir es lo siguiente. Una política exterior se hace en función de los requerimientos, las necesidades del pueblo. Se formula en base a los requerimientos, necesidades, urgencias y posibilidades del Pueblo. Una política exterior no puede estar desconectada de las urgencias del pueblo”, y se fue.

¿Existen los votos para otorgar la confianza al gabinete Arana?

El respaldo a Eduardo Arana y su equipo ministerial enfrenta un obstáculo considerable: más de 50 congresistas ya han anunciado su rechazo al voto de confianza, lo que pone en riesgo la continuidad del gabinete. Esta situación complica que el Ejecutivo obtenga el apoyo suficiente para superar el umbral mínimo de 66 votos requeridos.

Si bien todavía pueden hacerse negociaciones a la interna, ya son varias las bancadas que han expresado su desacuerdo con la continuidad de los ministros en la administración de Dina Boluarte. Entre los grupos que han confirmado su rechazo se encuentran Podemos Perú (14), Bancada Socialista (5), Perú Libre (11), Bloque Democrático (5), Juntos por el Perú-Voces del Pueblo (8) y Renovación Popular.

Aunque Acción Popular —cuyo presidente es Julio Chávez— se ha mostrado reacio a dar la confianza, la postura de sus 9 parlamentarios podría variar si se atienden las demandas planteadas durante una reunión con Dina Boluarte. Por el contrario, el respaldo -hasta el momento- proviene de Somos Perú y Honor y Democracia.

En ese sentido, las posturas de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP) serán determinantes para el desenlace de la votación. Ambas agrupaciones, tradicionalmente aliadas al gobierno de Boluarte, suman 35 votos y hasta ahora no han definido públicamente su posición. Autoridades de ambos partidos han señalado que tomarán una decisión tras escuchar el plan de trabajo y las promesas de gestión que exponga el premier y su equipo durante la sesión parlamentaria.