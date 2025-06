Dina Boluarte ya firmó el ‘Tratado de Alta Mar’ en Francia, anuncia el Canciller Elmer Schialer

La presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra suscribió el Tratado de Alta Mar (BBNJ). (Foto: Presidencia Perú)

La presidenta Dina Boluarte oficialmente ya firmó el llamado ‘Tratado de Alta Mar’ en Francia, motivo que la llevó a pedir el permiso de viaje ante el Congreso. Así lo confirmó el canciller Elmer Schialer, que además aseguró que junto al Perú, otros Estados también suscribieron el tratado durante la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano, en Niza.

“Este tratado lo acaba de firmar la presidenta. Vamos a sacar la información a los medios (...) lo han hecho una docena de Estados y se han sumado a la ratificación del tratado (...) el Perú lo ha firmado y ahora va a tener que pasar por el Congreso y tendrá que examinar y habrá un debate congresal, nacional y mediático”, afirmó el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores en RPP.

Por otro lado, el canciller se mostró incómodo con las opiniones en contra de esta decisión del Gobierno y que argumentaban que el tratado firmado por la presidenta Boluarte en realidad era lesivo para el Perú.

“(...) Es un tratado ambiental que el Perú puede firmar reafirmando su condición de Estado no parte de la Convemar. Quien dice lo contrario, miente; no está informando correctamente (...) Vamos a acceder a recursos financieros, la famosa inversión azul, la cooperación técnica, a la investigación, a la conservación marina (...) Yo lo único que pido es que se hable con la verdad. Si se habla con otras intenciones, ponemos muy mal la imagen del Perú”,

Argumentos “electoreros”

Schialer también afirmó que las personas que se muestran en contra de la firma del tratado en Francia recurren a un tratamiento erróneo de la información y los acusó de “electoreros”, principalmente por el momento que vive el Perú en materia electoral y a que falta menos de un año para las próximas elecciones presidenciales.

“No puede ser que este tema tan grave, tan importante, que es la conservación del recurso hidrobiológico, del manejo ambiental de los mares más allá de las 200 millas, sea objeto de un tratamiento de política local electorera que da mucha pena (...) no me puedo explicar de otra manera. El momento en el que lo hacen... sabían que este tratado lo hemos venido consultando, trabajando (...) y no ha habido jamás la menor, la más válida intención o sugerencia de que estaríamos en una situación violatoria de la Constitución”, afirmó al medio radial.

Según la cuenta oficial de la Presidencia del Perú, el país “firmó este acuerdo como Estado no parte de la Convemar, reafirmando su compromiso con la conservación del océano sin afectar sus 200 millas de dominio marítimo, según lo establece nuestra Constitución”.

¿Qué es el ‘Tratado de Alta Mar’?

El Tratado de Alta Mar, conocido oficialmente como “Tratado sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales” (BBNJ, por su sigla en inglés), es un acuerdo internacional alcanzado en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2023.Su objetivo principal es garantizar la protección de la biodiversidad en áreas de los océanos que no están bajo la soberanía de ningún Estado, una región que representa aproximadamente dos tercios de la superficie marítima del planeta.

Las aguas conocidas como alta mar, localizadas más allá de las 200 millas náuticas de las costas nacionales, hasta ahora carecían de una regulación específica y efectiva en materia de conservación ambiental.

El tratado busca cubrir este vacío legal estableciendo reglas y mecanismos para la creación de áreas marinas protegidas, la regulación de actividades como la pesca, la minería submarina y la bioprospección genética, además de normas para compartir los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos.