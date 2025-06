Voto de confianza al gabinete Eduardo Arana se debate este jueves 12 de junio: estas son las posiciones dentro del Congreso

Eduardo Arana, junto a los integrantes de su gabinete irán al Congreso el próximo 12 de junio para solicitar el voto de investidura.

A un día de que el gabinete liderado por Eduardo Arana se presente ante el Pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza, todavía no hay consenso. La votación prevista para este 12 de junio representa un momento delicado para el Ejecutivo, pues la mayoría de bancadas mantiene una posición crítica o indefinida, mientras que pocas han anunciado su respaldo de manera categórica.

El escenario parlamentario, fragmentado y tenso, muestra un apoyo insuficiente para el gabinete, con bloques opositores que cuestionan la continuidad de ministros en la administración de Dina Boluarte.

¿Cuáles son las posiciones sobre el voto de confianza?

Hasta el momento, más de 50 congresistas ya anunciaron su rechazo. En este bloque figuran Podemos Perú, Bancada Socialista, Perú Libre, Bloque Democrático, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo y Renovación Popular. Estas agrupaciones suman una parte considerable del Congreso, complicando seriamente la posibilidad de alcanzar el umbral mínimo de 66 votos necesarios para aprobar la cuestión de confianza.

Podemos Perú, con 14 parlamentarios, ha rechazado cualquier respaldo a Arana, acusando al Ejecutivo de buscar acuerdos clientelares disfrazados de diálogo. La Bancada Socialista y el Bloque Democrático, que suman 10 votos, se han pronunciado en contra de las políticas gubernamentales, calificando al actual gabinete de continuista respecto a gestiones anteriores sin mayores cambios a favor de la ciudadanía.

15/05/2025 La presidenta de Perú, Dina Boluarte, junto a los ministros de su cuarto gabinete. El ministro de Justicia de Perú, Eduardo Arana, ha dejado la cartera y ha tomado posesión del cargo como nuevo primer ministro, un día después de la renuncia de su predesor, Gustavo Adrianzén, cuando el Congreso tenía previsto debatir las cuatro mociones de censura presentadas en su contra por la creciente inseguridad. POLITICA PRESIDENCIA DE PERÚ EN X

Perú Libre, con 11 votos opositores, considera que existe un “peligro político” en respaldar a la actual administración. El partido argumenta que el gabinete representa la continuidad de un “régimen usurpador” y que no se reconoce legitimidad en Boluarte ni en su equipo; mientras que Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, con 8 parlamentarios, también confirmó su rechazo, señalando falta de cambios sustantivos en la gestión y cuestionando el reciclaje de figuras políticas.

Renovación Popular, que cuenta con 11 representantes, anunció públicamente su rechazo. El congresista Diego Bazán argumentó la decisión con cuestionamientos a la labor previa de Arana como ministro de Justicia y actual premier.

Aunque Acción Popular, cuyo presidente Julio Chávez descartó la confianza, ello podría verse afectado en caso se sometan a medidas pedidas durante la reunión que tuvieron con Dina Bolurte. De esta manera, hay 9 votos que podrían ser a favor o en contra.

El respaldo, hasta el momento, proviene de Somos Perú y Honor y Democracia que, de acuerdo con sus voceros, han decidido otorgar la confianza. Entre ambas bancadas reúnen solo 14 votos. El vocero de Somos Perú, Héctor Valer, justificó el apoyo por considerar al gabinete de Arana como de “concertación”, mientras que Honor y Democracia, a través de Jorge Montoya, condicionó el voto positivo a que no surjan objeciones de último momento.

Tras retirarse de la Marina de Guerra, Jorge Carlos Montoya se metió en la política, generando debate con sus posturas y su apoyo al exdictador Alberto Fujimori. (Andina)

Las posiciones de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP) serán cruciales para definir la suerte del Ejecutivo. Ambas agrupaciones —tradicionalmente aliadas al gobierno de Boluarte— suman 35 votos y continúan en silencio. Autoridades de ambos partidos han subrayado que definirán su postura tras conocer el plan de trabajo y las promesas de gestión que exponga el premier y sus ministros durante la sesión en el Parlamento.

En el caso de APP, el vocero Alejandro Soto ha abierto la posibilidad de dar la confianza, si el gabinete de Arana demuestra compromiso en áreas clave como seguridad y educación. No obstante, la bancada aún no concretó una decisión pública. En Fuerza Popular, Luis Galarreta dejó claro que esperarán la exposición del premier antes de tomar cualquier determinación.

De no cambiar la dirección de alguna de las posiciones en contra, la situación del gabinete Arana no alcanzaría el respaldo. En ese caso,de no alcanzar los 66 votos, el gabinete se verá obligado a presentar su renuncia total, abriendo paso a un nuevo premier.