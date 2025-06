Bruno Agostini revela detalles inéditos sobre su romance de un año con Milett Figueroa: “La mamá me vio en toalla”

Bruno Agostini confiesa que mamá de Milett Figueroa supo de su romance: “Me vio en toalla”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El modelo español Bruno Agostini no dudó en dar una entrevista exclusiva a Magaly TV La Firme desde España este 9 de junio, donde se pronunció sobre su relación clandestina con la modelo Milett Figueroa.

Las declaraciones llegaron justo después de que Pablo Heredia revelara en El Valor de la Verdad que su relación con la modelo se rompió tras un ampay con Agostini, lo que generó una gran controversia en los medios.

El español no solo se refirió al ampay que los captó juntos en 2015, sino que también sorprendió con detalles inéditos sobre su romance con la modelo. Según Agostini, la mamá de Milett, doña Martha, fue testigo de una de las situaciones más incómodas de su relación, pues lo vio en toalla en la habitación de la modelo.

“La madre me vio una vez en la habitación con la toalla puesta, creo que fue así”, confesó Bruno, quien además señaló que se quedó en varias oportunidades en su casa, algo que, según comentó, era conocido tanto por la señora como por su hermano Helmut.

Bruno Agostini molesto con el hermano de Milett Figueroa, Helmut

Aunque no buscaban hacer un escándalo, las circunstancias fueron complicadas para ambos. Este ampay causó revuelo en su momento, ya que fue un momento incómodo para ambos involucrados. Agostini explicó que, aunque no era su intención ser captado por las cámaras, la situación lo sorprendió.

“Ninguno de los dos quería que saliera a la luz, pero todo pasó en un mal día”, comentó, refiriéndose a la grabación del ampay de Magaly Medina. Sin embargo, lo que más le molestó no fue el escándalo mediático, sino las declaraciones del hermano de Milett, Helmut, quien defendió a su hermana públicamente.

“Cuando ella me negaba, no me molesté, estaba bien que lo hiciera. Pero lo que sí me fastidió fue escuchar a Helmut”, dijo Agostini con un tono molesto. Según el excombatiente, Helmut Figueroa actuaba como si fuera el defensor legal de Milett, dejando entrever que él se aprovechaba de su imagen.

Pablo Heredia sobre su relación con Milett Figueroa: “No fuimos enamorados, pero fue un vínculo muy hermoso”

Pablo Heredia abrió su corazón en una reciente entrevista para ‘El Valor de la Verdad’ donde habló sobre su relación con la modelo Milett Figueroa, asegurando que, aunque no llegaron a ser novios, lo vivido entre ellos fue un vínculo muy especial. Heredia compartió detalles personales sobre su conexión con la modelo y su percepción sobre el amor.

A lo largo de la entrevista, Pablo fue claro en señalar que no hubo un enamoramiento formal entre él y Milett. “No, no fuimos enamorados, pero sí, fue un vínculo muy hermoso. Nos estábamos conociendo, sentí muchas cosas por ella”, explicó el actor con sinceridad. Aunque la relación nunca llegó a oficializarse, Heredia describió su conexión con la modelo como algo único y profundo.

El argentino se mostró reflexivo cuando le preguntaron sobre qué significa para él “oficializar” una relación. “¿Qué es oficializar? ¿Querés ser mi novia? No, no funcionaba así con nosotros. Fue más un vínculo de conexión, algo muy especial, que no necesitaba ser puesto en palabras”, dijo.

