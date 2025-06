Bruno Agostini afirma un año de relación con Milett Figueroa y envió mensaje a Pablo Heredia: “Somos hermanos”

Bruno Agostini revela detalles inéditos sobre su romance con Milett Figueroa tras confesiones de Pablo Heredia. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El español Bruno Agostini, exreality y conocido por su participación en ‘Esto es Guerra’, rompió su silencio en una entrevista exclusiva para Magaly TV La Firme este 9 de junio, donde abordó las recientes declaraciones de Pablo Heredia en El Valor de la Verdad.

Como se recuerda, el argentino confesó haber tenido un romance clandestino con Milett Figueroa. De acuerdo con Heredia, la relación que mantenía con la modelo se rompió luego de un ampay en 2015 que la mostró con Agostini, un hecho que le causó dolor y desconfianza.

En su intervención, el modelo español no solo se refirió a este episodio, sino que también dejó claro su sentir hacia el asunto. En un mensaje directo al famoso actor argentino, el excombatiente señaló:

“Este mensaje va para Pablo. Yo la estuve viendo durante un año, desde el ampay ese. Así que si tú estuviste un tiempo (con ella), somos hermanos”, afirmando con firmeza que ambos compartieron una relación similar con Milett en el mismo período.

El romance entre Agostini y Figueroa comenzó en 2015, un año en el que ambos fueron captados en varias ocasiones por las cámaras de los medios de comunicación, aunque, según el español, nunca fue su intención que su relación fuera expuesta al público.

En su relato, el español detalló cómo fue el momento en que las cámaras los sorprendieron: “Ninguno de los dos quería que saliera a la luz, cuando salió eso fue un día que discutí con Yenko y le dije que era un mal día para vernos porque había cámaras y fue cuando nos vieron”.

Milett Figueroa lo negaba, pero Bruno Agostini no le molestaba

Con una sonrisa algo resignada, Agostini aclaró que en ese entonces se encontraba soltero y no veía problema en relacionarse con varias personas al mismo tiempo, por lo que no consideró relevante el escándalo mediático que se generó.

A pesar de que el ampay con Milett Figueroa nunca fue un deseo suyo, Agostini se sintió en la necesidad de hablar en público debido a las acusaciones que el hermano de la modelo, Helmut Figueroa, había lanzado contra él.

“Cuando ella me negaba, yo no me molesté. Estaba bien que lo hiciera. Yo salté en TV cuando Helmut dio a entender que yo me quería colgar de ella y le dije que saldría a contar la verdad”, sentenció el eschico reality, reafirmando que no se aprovechó de la situación para ganar notoriedad.

¿Qué dijo Pablo Heredia?

Por otro lado, Pablo Heredia había relatado en El Valor de la Verdad que su relación con Milett Figueroa fue clandestina, ya que ambos se veían a escondidas. Según el argentino, todo cambió después de que el ampay de Figueroa con Agostini fuera difundido en los medios.

“Pasó esta noticia y para mí fue un poco una alerta, ella no tenía que serme fiel. Me agarró miedo, me dio la sensación de que tal vez no estoy siendo valorado como quisiera o tal vez no soy suficiente”, explicó Heredia sobre cómo se sintió después del escándalo, señalando que esa fue la razón que lo llevó a terminar la relación.

