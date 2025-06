Valeria Piazza contradice a Milett Figueroa y asegura que ella sí recibió sueldo en el Miss Perú: “Es un trabajo”

Valeria Piazza responde a polémica del Miss Perú tras críticas de Milett Figueroa. América Hoy

Valeria Piazza se pronunció luego que Jessica Newton afirmara que el concurso de belleza, Miss Supertalent of the World 2016, donde participó Milett Figueroa, no era un Grand Slam. La conductora de TV y exMiss Perú 2016 respaldó las palabras de la empresaria, además, recordó un intercambió de opiniones que tuvo en el pasado con Janet Barboza.

“Comenzar diciendo algo, porque el tiempo me dio la razón. Yo me acuerdo que hace dos años, cuando estaba acá, la señora Janet (Barboza) me preguntó si el Miss Supertalent era un Grand Slam, es decir, si está dentro de los concursos más importantes. Y yo fui sincera, al igual que Jessica Newton, y dije que ese concurso no pertenece a los Grand Slam”, recordó Valeria, dejando claro que ese concepto es muy manejado en los reinados.

“Esto no le gustó a Marthita (madre de Milett Figuera), pero ahorita han visto que Jessica Newton me dio la razón y dijo ese concurso no lo es”, acotó la presentadora.

Mamá de Milett Figueroa enfrentó a Valeria Piazza por 'minimizar' a su hija. América Hoy / América TV

La respuesta a Milett Figuera

Dicho esto, se refirió a su experiencia en el Miss Perú, en referencia a las palabras de Mieltt Figueroa, donde indicó que se sintió explotada cuando participó en el Miss Supertalent of the World 2016.

“La verdad es que es bastante sacrificio. Yo les quiero contar que cuando estaba en el Miss Universo los ensayos eran hasta la 1 de la mañana y me levantaba a las 4 de la mañana para alistarme, maquillarme y comenzar con todas las actividades. Así fue durante un mes. Es un sacrificio para representar a (al Perú)”, recordó Valeria Piazza.

Valeria Piazza responde a las críticas de Milett Figueroa sobre los certámenes de belleza.

¿Ganó dinero en el Miss Perú?

Consultada por si llegó a ganar dinero en este certamen, Valeria Piazza indicó que sí, desmintiendo las palabras de Milett Figueroa. Según la experiencia de la actriz, ella hasta tuvo que poner de su bolsillo en el certamen.

“Cuando tú ganas el título del Miss Perú es un trabajo, como un trabajo de oficina. Yo me acuerdo que en esa época terminé la universidad, trabajé en una oficina y tienes que renunciar al trabajo porque literalmente es como trabajar, tienes que viajar todas las semanas, tienes que trabajar”, respondió Piazza, indicando que, efectivamente, recibía una mensualidad tras ganar la corona.

Valeria Piazza ingresa como conductora en América Hoy.

“Claro, tienes una mensualidad, te tienen que pagar porque dejas de trabajar. En mi caso, por ejemplo, viajé al Miss Universo y al clasificar en el Miss Universo sí recibí un premio monetario y no le di nada a la organización. Eso fue para mí”, explicó.