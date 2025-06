Jessica Newton minimiza el concurso donde participó Milett Figueroa con fuerte crítica: “Lo dejamos fuera”

Jessica Newton minimiza el concurso internacional en el que compitió Milett Figueroa. América Hoy

Una nueva polémica envuelve al mundo de los certámenes de belleza en el Perú. Esta vez, la protagonista es la modelo y actriz Milett Figueroa, quien en una reciente entrevista compartió detalles de su dura experiencia en el Miss Supertalent of the World 2016, concurso internacional realizado en Corea del Sur en el que representó al Perú.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y provocaron la inmediata reacción de Jessica Newton, directora del Miss Perú y figura clave en la organización de la participación de la modelo en ese evento.

A través de una entrevista, Jessica Newton fue consultada sobre las críticas de Milett y evitó ahondar en el tema. Con pocas palabras, restó importancia al certamen y trató de dejar atrás el tema.

“El Miss Talent lo dejamos, la verdad, fuera. Estamos hablando de hace 10 años y no sé qué habrá pasado con ese concurso. No es un Grand Slam”, declaró la exreina de belleza a América Hoy, marcando distancia y resaltando que el evento no tiene el mismo prestigio que otros certámenes de mayor renombre.

Aclara cuánto gana una Miss Perú

Jessica Newton también explicó cómo funciona el sistema económico actual del Miss Perú. “Sí, hay un premio en efectivo bastante grande. Yo creo que superaría cualquier expectativa”, afirmó.

Además, añadió que cada reina recibe un monto base mensual para poder dedicarse al 100% a su rol, como lo hace actualmente Tatiana Calmell. “No les puedo pedir que dejen todo si no reciben un pago”, remarcó.

Newton enfatizó que los ingresos por premios internacionales van directamente a las ganadoras y no a la organización. “Tati recibió un monto de Miss Universo, y eso va directamente a ella”, detalló. También, negó que la organización reciba compensaciones por triunfos internacionales. “Nos cuesta dinero”, dijo, recordando que financiaron el regreso de una reina desde Indonesia.

Con estas declaraciones, Newton buscó aclarar especulaciones y defender la transparencia del certamen ante las críticas de Milett Figueroa.

¿Qué dijo Milett Figueroa?

Las declaraciones de Milett Figueroa llegaron a través de una entrevista concedida al canal de streaming Ouke, del comunicador Carlos Orozco. Allí, la modelo contó lo que vivió en el certamen, confesando que no animaría a otras jóvenes a seguir ese camino, especialmente si deben hacerlo solas y en el extranjero.

“La experiencia que tuve allá es como turbia. No animaría a las chicas a que se metan a concursos de belleza y se vayan solas a otro país”, dijo Figueroa con evidente incomodidad.

La actriz detalló que durante su participación fue sometida a jornadas extremadamente exigentes y sin descanso, lo que afectó su bienestar físico y emocional.

“Tenía que estar lista a las 7 am, levantarme a las 5 am y luego desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche nos hacían trabajar en todas las empresas de maquillaje de Corea”, relató.

Según explicó, el trabajo diario no incluía remuneración y se extendió durante casi un mes. “Nos explotaron prácticamente un mes trabajando y no teníamos ninguna paga”, afirmó.

Más acusaciones contra el certamen

Uno de los aspectos más duros, según relató Milett, fue la falta de tiempo para comer y descansar. “Teníamos una hora libre para comer. Si no comías en esa hora, tenías que pasar todo el día en tacos y maquillada”, recordó, revelando también que la comida servida no era del agrado de la mayoría y que muchas concursantes optaron por alimentarse con comida rápida cuando tuvieron la oportunidad.

La experiencia dejó tal marca en Milett que, al ser consultada sobre su posible regreso a un certamen como el Miss Perú, fue tajante: “Fue una experiencia que no volvería a repetir. Y por una corona, no lo haría. Cuando vi cómo se manejaba la situación me pareció raro”.

Otro punto polémico de su testimonio fue el aspecto económico. La modelo reveló que, tras ganar la corona, debió entregar un porcentaje de su premio a Jessica Newton, quien era en ese entonces directora del certamen nacional.

“Fue un acuerdo y ella era la directora”, comentó Milett, dejando entrever que las dinámicas dentro de los concursos de belleza son más complejas de lo que se muestra públicamente.

