Defensa de PPK acusa al gobierno de Dina Boluarte de ‘intromisión’ en proceso judicial: “Es muy grave”

Julio Midolo, abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, denunció públicamente una presunta injerencia del Poder Ejecutivo en los procesos judiciales que enfrenta su defendido. El letrado se refirió a las recientes afirmaciones del premier Eduardo Arana, quien admitió haber informado a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, que sobre el exjefe de Estado ya no pesaba ninguna orden vigente de impedimento de salida del país.

Midolo sostuvo que estas declaraciones evidencian una intervención de corte político de parte del gobierno de Dina Boluarte en causas que continúan en trámite dentro del Ministerio Público y el Poder Judicial. “Esto es muy grave, porque se reconoce una intromisión del Poder Ejecutivo en los fueros del Poder Judicial y del Ministerio Público y se están entrometiendo en causas que están pendientes de resolver”, señaló en diálogo con el programa radial La rotativa del aire de RPP.

“No se trata de una apreciación personal. La intervención fue reconocida por el propio primer ministro y reproducida en varios medios. No es una impresión ni un parecer de la defensa ni de Kuczynski”, continuó el abogado y adelantó que la defensa se encuentra evaluando acciones legales ante lo dicho por Arana.

El abogado también informó que se han impugnado judicialmente las restricciones migratorias y que presentaron un habeas corpus en favor de Kuczynski. La defensa argumenta que la alerta de Migraciones que impidió que el expresidente viaje a Estados Unidos corresponde a un trámite administrativo que, según su visión, carece de fuerza suficiente para limitar sus derechos.

PPK intentó salir del país en la madrugada de este domingo. Foto: Ministerio Público

Por su parte, Eduardo Arana defendió la acción de Migraciones y afirmó haber informado de la situación del fundador de Peruanos por el Kambio tanto a la presidenta del Poder Judicial como a la de la Corte de Lima, lo que, a su entender, dio pie a la realización de la audiencia de impedimento de salida.

“El juzgado al parecer no había tomado en cuenta que había un periodo de tiempo, en el cual ya no pesaba sobre dicha persona un mandato de impedimento o una orden de restricción. Ayer le hice conocer a la señora presidenta del Poder Judicial y a la presidenta de la Corte de Lima esta situación y entiendo que a partir de ello han generado una audiencia para hoy”, expuso el ministro ante medios de comunicación. Destacó así que, al revisar el caso, detectaron que no existía en vigor una orden judicial que le prohibiese salir del país, pues había transcurrido un lapso en que tales restricciones no estaban activas.

Arana consideró que el accionar de Migraciones fue adecuado, dado que las autoridades migratorias actuaron basadas en la información judicial vigente al momento del control. “Migraciones hizo lo correcto al impedir que el expresidente deje el país”, enfatizó y añadió que el Ejecutivo se ciñe y promueve el cumplimiento estricto de las resoluciones judiciales, pero únicamente mientras estas se encuentren en vigor.

Eduardo Arana se pronunció sobre la situación judicial del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. | Congreso

PPK sin poder salir del Perú

Ante el fallido intento del exjefe de Estado por abandonar el país, el cual motivó el adelanto de la audiencia de impedimento de salida en su contra, el Poder Judicial se acogió a la solicitud de la Fiscalía y le imposibilitó viajar fuera del Perú por un plazo de 18 meses.

Al respecto, el Ministerio Público adelantó que impugnarán el plazo; mientras que la defensa de Kuczynski anunció que apelará la decisión. Cabe mencionar que horas antes se había anunciado la elevación de la recusación que el abogado del expresidente, Julio Midolo, presentó contra la jueza, al considerar una falta de imparcialidad.