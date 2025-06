PPK no podrá viajar fuera del Perú: PJ aprueba impedimento de salida del país contra el expresidente por 18 meses

Expresidente no podrá abandonar el país por 18 meses. | Infobae Perú / Andina

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo de la magistrada Margarita Salcedo, dictó este domingo el impedimento de salida del país por 18 meses para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. La decisión responde al pedido de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, que sostiene la existencia de graves indicios de obstaculización y un alto riesgo de fuga tras el reciente intento del exmandatario de viajar a Estados Unidos.

Kuczynski se vio imposibilitado de abordar su vuelo la noche del sábado en el Aeropuerto Jorge Chávez, debido a una alerta migratoria en curso. Su defensa alegó motivos familiares y médicos para el viaje, argumentando que buscaba reunirse con su esposa, Nancy Lange, a quien no ve desde hace siete años, y realizarse controles de salud. Además, la caducidad de la comparecencia con restricciones aplicando la Ley 32130. No obstante, el Ministerio Público argumentó que el intento de viaje, apenas horas antes de la audiencia, constituye un peligro de fuga, hecho que fue acogido por la jueza Salcedo.

Sobre la decisión final, el Ministerio Público adelantó que impugnarán el plazo; mientras que la defensa de Kuczynski anunció que apelará la decisión. Cabe mencionar que horas antes se había anunciado la elevación de la recusación que el abogado del expresidente, Julio Midolo, presentó contra la jueza, al considerar una falta de imparcialidad por aceptar el pedido de la Fiscalía para adelantar la audiencia, y por, hasta el momento, no notificar la resolución del 29 de mayo que declara la caducidad de las restricciones.

PPK intentó salir del país en la madrugada de este domingo. Foto: Ministerio Público

Denuncian “secuestro administrativo” de PPK

En medio de la solicitud del adelanto de la audiencia sobre su impedimento de salida, la defensa de PPK refirió que el expresidente fue víctima de un “secuestro administrativo” por parte de funcionarios de Migraciones.

“Se les explicó a los funcionarios (de Migraciones) que el 29 de mayo ya se había levantado cualquier restricción contra el señor Pedro Pablo Kuczynski. No tenía impedimento de salida del país desde el año pasado. Entonces, el señor no tenía ninguna restricción para poder viajar. Lo que se ha producido en este caso es que se ha producido un secuestro administrativo contra el señor PPK porque un funcionario de Migraciones está yendo más allá de lo que ha resuelto un juez del Poder Judicial”, protestó en entrevista con Canal N.

Por su parte, Kuczynski se pronunció a través de un comunicado donde anunció la presentación de un habeas corpus. “Ayer, como cualquier ciudadano que no tiene impedimento de salida alguno, lo que fue confirmado por el Poder Judicial el 29 de mayo del presente año, me dirigí a abordar mi vuelo a los Estados Unidos para poder atender una cita médica y reunirme con mi esposa, a quien no veo hace más de siete años”, expresó.

Precisó que su retorno estaba programado para el próximo 15 de junio, pero que “de manera arbitraria, Migraciones no me dejó abordar mi vuelo, vulnerando todos mis derechos constitucionales, aduciendo una ‘alerta migratoria’ que no tiene ningún asidero legal”.

Comunicado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

La solicitud de impedimento de salida se enmarca en la investigación contra Kuczynski por presuntos aportes irregulares durante la campaña presidencial de Peruanos por el Kambio en 2016. Según la fiscalía, habría recibido un aporte no declarado de US$100,000 de la empresa CASA, vinculada al “Club de la Construcción”, sin reportarlo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En ese sentido, el Ministerio Público acusa al exmandatario de implementar un esquema para ocultar el origen de estos fondos mediante el “pitufeo” —depósitos fraccionados en efectivo— y de autorizar informes financieros con datos falsos, incluyendo nombres de supuestos aportantes que no contribuyeron.