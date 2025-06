PPK intentó recusar a jueza y dilatar audiencia de impedimento de salida del país en su contra

PPK recusación jueza Margarita Salcedo. Foto: composición Infobae

El abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, Julio Midolo, presentó una recusación contra la jueza Margarita Salcedo Guevara, en busca de apartarla a fin de que no lleve a cabo la audiencia de impedimento de salida del país por 36 meses en contra del exmandatario.

La defensa de PPK advirtió una supuesta falta de imparcialidad por principalmente dos motivos: aceptar el pedido de la Fiscalía para reprogramar la audiencia, que inicialmente se iba a llevar a cabo mañana lunes 9 de junio, y por, hasta el momento, no notificar la resolución del 29 de mayo que declara la caducidad de las restricciones.

Sin embargo, la magistrada Margarita Salcedo, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, rechazó la recusación. Indicó que la audiencia se notificó debidamente con 3 días de anticipación como manda la ley, por lo que la reprogramación a una fecha más próxima no vulnera el derecho a la defensa.

La jueza también negó que la alerta migratoria, que impidió que PPK abandonara el país, haya salido de su despacho. Precisó que, según se consultó en el sistema de justicia, el exmandatario aún contaría con restricciones en un proceso penal a cargo del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

PPK intentó viajar a Estados Unidos. Video: América TV

Por ello, la titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional decidió no aceptar la recusación y elevar el incidente a la Sala Penal de Apelaciones Nacional para que confirme o revoque el fallo.

El Ministerio Público se mostró conforme con la decisión, mientras tanto, el abogado de PPK, Julio Midolo, interpuso recurso de apelación y solicitó que la impugnación se conceda “con efecto suspensivo”. Esto con el objetivo de que no se lleve a cabo la audiencia de impedimento de salida del país por 36 meses.

Sin embargo, la jueza Margarita Salcedo respondió que esto último no sería posible —suspender la audiencia de impedimento de salida del país— ya que, afirma, el Código Procesal Penal habilita a desarrollar este tipo de diligencias aún cuando está pendiente de resolverse la recusación en segunda instancia.

El abogado Julio Midolo insistió en que la magistrada no sería parcial porque se refirió al viaje de PPK como un supuesto “abandono del país” al resolver la recusación. También puso en duda la imparcialidad de la jueza porque no ha notificado la resolución que declaró la caducidad de las restricciones, que, dice, iba a ser usada como un elemento para que se rechace el pedido de impedimento de salida.

PPK intentó salir del país en la madrugada de este domingo. Foto: Ministerio Público

La defensa también alegó que el exmandatario lleva casi 10 años siendo investigado en este proceso (presunto lavado de activos en la campaña presidencial de 2016) y lleva 7 años sin poder salir del país, cumpliendo las reglas de conducta.

Pese a los argumentos de Midolo, la jueza Margarita Salcedo se ratificó en que la apelación sería concedida sin suspender la audiencia de impedimento de salida del país. El letrado aseveró que todo está grabado para futuras “acciones legales”. Acto seguido, se llevó a cabo la audiencia.

Cabe precisar que Pedro Pablo Kuczynski no estuvo presente en la audiencia. Según su abogado, está con descanso médico.

PPK se pronuncia

A través de un comunicado, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski se pronunció luego de que no pudiera salir del país rumbo a Estados Unidos en la madrugada de este domingo.

"De manera arbitraria, Migraciones no me dejo abordar mi vuelo, vulnerando todos mis derechos constitucionales, aduciendo una ‘alerta migratoria’, que no tiene ningún asidero legal. Por tal motivo, he interpuesto un habeas corpus y me reservo el derecho de iniciar las acciones legales contra los que resulten responsables por este hecho arbitrario que afecta no sólo mis derechos fundamentales, sino que afecta tremendamente mi salud“, se lee en el pronunciamiento.

Comunicado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.