PPK señala que iba a viajar a EE.UU. por una cita médica y para reencontrarse con su esposa: “He interpuesto un habeas corpus”

Fuente: Canal N

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien intentó viajar a Estados Unidos dos días antes de que el Poder Judicial evalúe un pedido fiscal para imponerle impedimento de salida del país, afirmó este domingo que su desplazamiento tenía como propósito asistir a una cita médica y reencontrarse con su esposa, a quien no ve desde hace siete años.

El exmandatario, de 87 años, se pronunció luego de que no le autorizaran abordar su vuelo en el aeropuerto de Lima debido a una alerta migratoria activa. Denunció que la medida fue injustificada, ya que no tiene restricciones legales que le prohíban salir del país.

“Ayer, como cualquier ciudadano que no tiene impedimento de salida alguno, lo que fue confirmado por el Poder Judicial el 29 de mayo del presente año, me dirigí a abordar mi vuelo a los Estados Unidos para poder atender una cita médica y reunirme con mi esposa, a quien no veo hace más de siete años”, expresó.

Precisó que su retorno estaba programado para el próximo 15 de junio. “De manera arbitraria, Migraciones no me dejó abordar mi vuelo, vulnerando todos mis derechos constitucionales, aduciendo una ‘alerta migratoria’ que no tiene ningún asidero legal”, afirmó.

Comunicado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

Ante lo ocurrido, comunicó que ha tomado acciones legales. “He interpuesto un habeas corpus y me reservo el derecho de iniciar las acciones legales contra los que resulten responsables por este hecho arbitrario que afecta no solo mis derechos fundamentales, sino que afecta tremendamente mi salud”, declaró.

Respecto a la audiencia judicial inicialmente prevista para el lunes y adelantada para este domingo por considerar que existe un “inminente peligro de fuga” en la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos, PPK aclaró que pensaba conectarse de forma remota, como en “todas las ocasiones anteriores”.

“Al ser virtual, me iba a conectar como siempre lo hago. Desde hace siete años he tenido innumerables audiencias de prisión preliminar, prisión preventiva, comparecencia con restricciones, solicitudes de embargo de mis bienes, etc. y nunca he faltado a ninguna. Confío en que las autoridades reparen esta injusticia a la brevedad”, concluyó.

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que ordene su impedimento de salida del país luego de que el pasado 29 de mayo se declaró la “caducidad” de la orden de comparecencia con restricciones que pesaba sobre el exmandatario, por lo que este debía afrontar la investigación en su contra bajo el mandato de comparecencia simple.

PPK intentó salir del país en la madrugada de este domingo. Foto: Ministerio Público

A Kuczynski se le investiga por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, falsa declaración y fraude procesal, después de que cinco ciudadanos negaran, a fines de 2018, haber entregado aportes económicos a su campaña presidencial de 2016.

El exgobernante había permanecido internado durante los últimos días en una clínica de Lima, donde se sometió a exámenes del corazón