Rafael López Aliaga sepulta cualquier alianza con Keiko Fujimori: “El pueblo percibe que no trabaja en nada”

Alcalde tuvo duros cuestionamientos a la lideresa de Fuerza Popular. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / MML / PJ

El alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, descartó cualquier eventual alianza con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de cara a las Elecciones Generales 2026. Así, ambos partidos competirán en los referidos comicios y podrían dividir el voto en la derecha, de acuerdo con últimas encuestas.

En entrevista con Perú21, López Aliaga aseguró que no hay “ninguna” posibilidad de llegar a un acuerdo con Fujimori ya que, dice, siente "la reacción de la gente" en los lugares a los que va.

“No la quieren. La percepción del pueblo es que no trabaja en nada y que vive de la política”, apuntó. Luego, el burgomaestre de la comuna protestó porque considera que la lideresa de Fuerza Popular “tuvo la gran oportunidad” de impulsar importantes reformas cuando tuvo “más de 70 congresistas” en el Parlamento que inició funciones en 2016.

“(Tuvo la gran oportunidad) de reformar el Poder Judicial, Ministerio Público, reducir el tamaño del Estado, promover inversiones y trabajo…, y no lo hizo”, cuestionó López Aliaga.

Busca acercarse a Carlos Álvarez

En la entrevista, Rafael López Aliaga indicó que le dijo al cómico y precandidato presidencial Carlos Álvarez que “trabajemos juntos” porque, afirma, desean lo mismo y hablan igual. En efecto, ambos han coincidido en polémicas propuestas como el retiro de Perú del paco de San José y enviar internos a las cárceles de El Salvador. “Yo respiro igual que Álvarez. En eso estamos recontra bien”, aseveró.

Sin embargo, negó una alianza con el presidente del partido en el que milita Álvarez, Vladimir Meza. “Tiene todo un pasado ligado al señor César Álvarez en Áncash. Y el señor César Álvarez creo que está en la cárcel por corrupción y más cosas”, sostuvo.

Carlos Álvarez pasará de imitar a políticos a formar parte de la clase política si confirma su postulación a la presidencia.

¿Rafael López Aliaga postulará?

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga está contemplando la posibilidad de renunciar a su cargo en la Municipalidad de Lima para postularse a la Presidencia de la República en las elecciones generales de abril de 2026. En una reciente entrevista con RPP, el burgomaestre expresó que aún no ha tomado una decisión final, pero que está reflexionando profundamente sobre este paso, que implicaría un cambio significativo en su trayectoria personal y política.

López Aliaga señaló que tomará “dos o tres días” para evaluar su futuro, destacando la gravedad de la decisión. “Es un tema muy personal que yo voy a tomar dos (o) tres días para pensarlo bien, porque es ver qué haces tú cinco años. (…) No es un tema tan ligero, tengo hasta octubre. Estas cosas las medito bastante, tengo que tratar solo, solo con mi conciencia”, afirmó. Según la legislación electoral peruana, de optar por la candidatura presidencial, debería presentar su renuncia a la alcaldía a más tardar en octubre de 2025.

Rafael López Aliaga deja abierta su postulación a la presidencia. | Fuente: RPP

El líder de Renovación Popular subrayó que su prioridad actual sigue siendo la gestión de la capital, pero no cerró la puerta a un cambio de rumbo. Comparó su labor como alcalde con una “chamba de bombero”, describiendo la intensidad de su agenda: “Ya si te metes de alcalde algún día olvídate de tu vida porque estás todos los días 24 horas tipo bombero. Esto es una chamba de bombero, de apagar incendios y planeamiento es actuar apagando incendios y planear”. Además, enfatizó que la política no es una ilusión para él, sino un compromiso exigente: “A diferencia de otras gentes, para mí el tema político no es una ilusión. Ya para mí es un tema de sacrificio”.

En cuanto a posibles alianzas políticas de cara a 2026, López Aliaga descartó una colaboración con el conductor Phillip Butters, a quien en el pasado consideró un aliado natural. Explicó que le ofreció en dos ocasiones encabezar una fórmula presidencial mientras él permanecía como alcalde, pero la propuesta no prosperó. “Esa era la alianza natural. Y yo le ofrecí a Phillip dos veces: tú sé candidato a la presidencia, yo me quedo alcalde. Pero ya viendo todo lo que declara, creo que la soberbia le ha ganado. Los dioses marean a los soberbios. Ya no me gusta esta foto”, declaró.