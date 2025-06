Rafael López Aliaga deja abierta su salida de la alcaldía para postular a la presidencia en 2026: “No es un tema tan ligero”

Rafael López Aliaga deja abierta su postulación a la presidencia. | Fuente: RPP

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, declaró que está evaluando la posibilidad de dejar el cargo para postular a la Presidencia de la República en las elecciones generales previstas para abril de 2026.

En una entrevista reciente, el líder de Renovación Popular no descartó su participación en la contienda electoral, pero aclaró que aún no toma una decisión definitiva. Afirmó que el anuncio oficial se dará solo después de una reflexión personal profunda.

La eventual postulación obligaría al burgomaestre a presentar su renuncia como máximo en octubre de este año, según lo establece la legislación electoral vigente.

López Aliaga sostuvo que está meditando su próximo paso, dado que asumir una candidatura presidencial representaría un cambio radical en su vida personal y política.

López Aliaga evalúa postular a la presidencia

Durante su diálogo con RPP, López Aliaga confirmó que no ha descartado competir en las elecciones generales. Dijo que está valorando la decisión y que no se trata de un proceso inmediato.

“Es un tema muy personal que yo voy a tomar dos (o) tres días para pensarlo bien, porque es ver qué haces tú cinco años. (…) No es un tema tan ligero, tengo hasta octubre. Estas cosas las medito bastante, tengo que tratar solo, solo con mi conciencia”, dijo

El alcalde agregó que aún tiene plazo hasta octubre para definir si participará en los comicios.

Recordó que la Alcaldía de Lima es la primera vez que asume una responsabilidad de tal nivel político, a diferencia de su etapa como asesor del exalcalde Luis Castañeda Lossio. Sin embargo, una candidatura presidencial implicaría un compromiso aún mayor.

López Aliaga añadió que, por el momento, su foco sigue siendo la gestión de la capital. No obstante, dejó abierta la posibilidad de tomar un nuevo rumbo en las próximas semanas.

Alcalde compara su trabajo con el de un bombero

López Aliaga remarcó que no considera la política como una ilusión, sino como una labor exigente que demanda sacrificios constantes.

“A diferencia de otras gentes, para mí el tema político no es una ilusión. Ya para mí es un tema de sacrificio”, afirmó.

Explicó que su experiencia como alcalde lo ha llevado a vivir con una agenda llena y sin pausas. “Ya si te metes de alcalde algún día olvídate de tu vida porque estás todos los días 24 horas tipo bombero. Esto es una chamba de bombero, de apagar incendios y planeamiento es actuar apagando incendios y planear”, precisó.

Cierra las puertas a Butters y abre posibilidad con Álvarez

Rafael López Aliaga descartó una eventual alianza con el conductor Phillip Butters para las elecciones de 2026, pese a que en el pasado consideró esa posibilidad como una alternativa natural.

Según detalló, él mismo le ofreció en dos oportunidades a Butters encabezar una fórmula presidencial, con la condición de que él se mantuviera como alcalde de Lima. Sin embargo, aseguró que la propuesta no prosperó debido a diferencias.

- crédito AP Noticias / PBO

“Esa era la alianza natural. Y yo le ofrecí a Phillip dos veces: tú sé candidato a la presidencia, yo me quedo alcalde. Pero ya viendo todo lo que declara, creo que la soberbia le ha ganado. Los dioses marean a los soberbios. Ya no me gusta esta foto”, señaló el burgomaestre.

En cambio, López Aliaga sí ve con buenos ojos una posible alianza con el humorista Carlos Álvarez, con quien afirmó haber conversado por teléfono. No obstante, aclaró que aún se trata de una idea preliminar.

“A mí me gustaría ir con Carlos Álvarez, pero el problema de Carlos es la gente que lo rodea. Entonces el tema con Carlos es para hablar”, indicó el líder de Renovación Popular.