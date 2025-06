Mujeres sorprenden en inauguración de López Aliaga con carteles en doble sentido: “Porky, flagélame con el látigo de tus obras”

Los carteles de doble sentido dirigidos a López Aliaga desataron risas y comentarios en la inauguración de la avenida Mario Vargas Llosa, que une Pachacámac y Cieneguilla. - Crédito: Infobae Perú

Durante la reciente inauguración de una obra que une a los distritos de Pachacámac y Cieneguilla, se vivió una escena que no pasó desapercibida. Mientras el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, encabezaba la ceremonia oficial desde el estrado junto a otras autoridades, un grupo de mujeres apostadas a un costado sorprendió a todos al desplegar carteles con mensajes sugerentes y de doble sentido dirigidos al burgomaestre.

Las imágenes, rápidamente viralizadas en redes sociales, muestran a estas ciudadanas que, de manera festiva y provocadora, expresaron su respaldo a la gestión de López Aliaga, popularmente apodado ‘Porky’. Uno de los carteles más comentados decía: “Porky, flagélame con el látigo de tus obras”, acompañado de dibujos del icónico cerdito Porky Pig.

Otro mensaje que llamó la atención en el evento fue: “Porky, deseo que cumplas tus metas... entre más metas, mejor”. Los carteles fueron levantados con entusiasmo y entre sonrisas, mientras las mujeres coreaban consignas de apoyo al burgomaestre capitalino durante el evento.

Vecinas de Pachacámac y Cieneguilla mostraron carteles de doble sentido durante la inauguración de la nueva avenida Mario Vargas Llosa. - Crédito: Infobae Perú

El acto correspondía a la inauguración de más de dos kilómetros de pavimentación de la avenida Mario Vargas Llosa, una obra que contó con una inversión superior a los 10 millones de soles. Además de la vía asfaltada, el proyecto incluyó la construcción de veredas de concreto, sardineles, rampas, más de 9.000 metros cuadrados de áreas verdes y el sembrado de 355 árboles, en beneficio de los vecinos de la zona.

Pese a la relevancia de la obra para la conectividad entre Pachacámac y Cieneguilla, fueron las pancartas las que acapararon los reflectores y desataron una ola de reacciones en redes sociales. En videos compartidos en TikTok e Instagram, se observa cómo el propio alcalde no pudo evitar referirse al inusual gesto desde el estrado:

“Padre, más agua bendita aquí. Aquí hay unas pecadoras. ¿Pero que hay que flagelarse, no? Me hace acordar a las de Punta Negra, que había otras faltosas allí. No, pero acá son más, más agresivas. Sacan más sangre. Aquí comen chancho, pues. Yo les agradezco porque tienen mucho ingenio, mucho ingenio, demasiado ingenio. Son ingeniosas”, comentó López Aliaga, provocando carcajadas entre los presentes.

Mujeres sorprenden a López Aliaga con mensajes provocadores en plena ceremonia de inauguración. | TikTok

Su referencia a Punta Negra no fue casual. Durante la inauguración de un parque en ese distrito semanas atrás, el alcalde ya había protagonizado otro episodio similar, al responder con humor a un cartel entregado en pleno acto público.

“Yo no soy político, francamente. Cuando los escucho digo: están chiflados. Son bien tropicales, mira lo que me ponen”, dijo en aquella ocasión, mientras mostraba un cartel sacado de debajo del podio: “Porky, yo soy el pan y quiero que tú seas mi chicharrón”, decorado con unos labios y la imagen de un cerdito. El ambiente distendido llevó al alcalde a bromear: “Son tropicales, parecen caribeños. ¿Qué has hecho con este pueblo, alcalde? Es un balneario feliz, buena onda, buena vibra”, agregó entonces, entre risas del público.

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

Estas expresiones, cargadas de humor popular y picardía, fueron interpretadas como una muestra de apoyo hacia el alcalde, aunque con un estilo poco usual para este tipo de actos oficiales. Las imágenes rápidamente circularon en las redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con todo tipo de comentarios, desde el asombro hasta la risa, señalando que este tipo de escenas solo pueden verse en el contexto político peruano.

Un momento viral: el regalo del lechoncito

Este episodio de humor popular se suma a otro reciente momento viral protagonizado por López Aliaga. Durante la inauguración de un nuevo tramo de la autopista Ramiro Prialé, en el distrito de Ate, el alcalde recibió un inesperado regalo: un pequeño cerdito.

En plena ceremonia, un vecino de la zona interrumpió brevemente el protocolo para acercarse con un chanchito en brazos y ofrecérselo al alcalde. La escena, grabada en video, muestra cómo López Aliaga, con evidente sorpresa, recibe al animalito con una sonrisa. El cerdito, para asombro de los asistentes, se calmó de inmediato en brazos del político.

El propio Rafael López Aliaga compartió en redes el video del regalo del cerdito: “Porkycito, el verdadero heredero”, escribió en tono de broma. - Crédito: Facebook / Rafael López aliaga

El momento fue ampliamente difundido en redes sociales, generando comentarios como “¡Ahora tiene su mini-yo!”, “El multiverso de los Porkys está completo” y “Porky adoptó a Porkysito en Ate”. Así, lo que debía ser la celebración de dos kilómetros de ampliación vial terminó opacado por el insólito obsequio.

El propio alcalde no dudó en sumarse a la ola de humor y compartió el clip del episodio en sus redes oficiales. Acompañó la publicación con un irónico mensaje: “Porkycito, el verdadero heredero”, lo que avivó aún más los comentarios y reacciones de sus seguidores.

El curioso momento en que un vecino entrega un cerdito al alcalde de Lima durante la inauguración de un tramo de la autopista Ramiro Prialé. | TikTok

Política y espectáculo en la Lima de hoy

Ambas escenas reflejan cómo los actos oficiales en Lima pueden transformarse en escenarios para el humor y la interacción espontánea entre ciudadanos y autoridades. La imagen mediática que Rafael López Aliaga ha cultivado —asociada a su apodo “Porky”— parece contribuir a este tipo de expresiones populares, que cruzan con naturalidad los límites entre la solemnidad política y el espectáculo.

Con respuestas abiertas y en tono de broma, el alcalde se mostró receptivo tanto al ingenio de las pancartas como al regalo del cerdito, fortaleciendo su cercanía con los sectores populares que lo respaldan.

Mientras tanto, las imágenes de ambos momentos continúan circulando en redes, alimentando el folclore político limeño y demostrando, una vez más, que en el Perú la política es también un terreno fértil para el humor y las escenas virales.