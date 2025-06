⁠Sunat incautará laptops, celulares y otros dispositivos si no se declaran en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez: Esta es la multa y la sacnión al usuario

El exceso de la cantidad de productos tecnológicos podrían traer consecuencias. Foto: Andina

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) advierte a los usuarios del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez que si desean viajar al extranjero tendrán que declarar cierto tipo de productos para evitar ser sancionados.

De acuerdo con la jefa de Atención al Usuario y Calidad de Aduana Aérea, Julia Casana, solo se permite llevar una laptop, dos celulares y dos cámaras fotográficos. “En cuanto al dinero, cuando se excede en más de 10 mil dólares, se tiene la obligación de declarar”, explicó a Canal N.

En caso de no actuar como corresponde, el usuario tendrá que pagar una fuerte cantidad de dinero. “Las consecuencias de no declarar podrían ser caras. Si no se declara, el pasajero estaría cometiendo una infracción. Se va a emitir acta de incautación, porque para recuperar no solo tendrá que pagar los tributos de nacionalización normal, sino también pagar una multa del 50% del valor de producto”, dijo la funcionaria.

Este proceso se puede realizar en el mismo aeródromo de forma presencial o también en el aplicativo ‘Bienvenido al Perú’, antes o después de viajar.

Esta herramienta digital permite a los pasajeros realizar la declaración de bienes tanto antes como después del viaje, facilitando el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y evitando sanciones.

Más de 400 equipos incautados

Casana señaló, además, que en lo que va del 2025, se ha incautado más de 400 equipos tecnológicos en el aeropuerto Jorge Chávez, y que cinco de ellos fue en el nuevo terminal.

“Adhiriéndose al cuerpo, han ocultado celulares, joyas, dinero, y otros artículos también que están tratando de eludir el control de aduanas”, sostuvo.

La Sunat reiteró la importancia de que los viajeros se informen sobre los límites y requisitos antes de su llegada o salida del país, con el objetivo de evitar contratiempos y sanciones.

Taxistas cobran hasta 100 soles por salir del nuevo aeropuerto Jorge Chávez: tarifas subieron entre 20% y 30%| Andina

El organismo enfatizó que la declaración oportuna de bienes no solo agiliza el tránsito por el aeropuerto, sino que también protege los derechos de los pasajeros y contribuye a la transparencia en el control aduanero.

Tax free en el nuevo terminal

El nuevo ‘Jorge Chávez’ se prepara para recibir a más de 4.000 pasajeros en su primer día de operaciones, con la atención simultánea de 21 vuelos internacionales y una pausa previa de 12 horas sin vuelos programados, lo que genera una hora punta inusual.

En este contexto, la Sunat ha implementado una modificación relevante para los turistas extranjeros: la reubicación del puesto de control para la devolución del IGV (Impuesto General a las Ventas), que ahora funcionará en la zona de preembarque del tercer piso del nuevo edificio aeroportuario.

Colegio de Arquitectos critica diseño del aeropuerto Jorge Chávez: “Parece un local industrial o un galpón” - Andina

Esta medida entró en vigor el 1 de junio de 2025 y busca optimizar el proceso de devolución del impuesto para quienes visitan el país. La decisión de trasladar el puesto de control responde a la Resolución de Superintendencia 000176-2025/Sunat, que establece que la devolución del IGV se realizará en un área de acceso exclusivo para pasajeros internacionales con pase de abordar.

Esta disposición acompaña la inauguración del nuevo terminal, concesionado por Lima Airport Partners y autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el objetivo de mejorar la experiencia de los viajeros y alinear los procedimientos con estándares internacionales en materia aduanera y turística.

El mecanismo de devolución del IGV para turistas extranjeros se encuentra regulado por el artículo 76 de la Ley del IGV y el artículo 11-A de su reglamento.

Este sistema permite que personas extranjeras no domiciliadas, que visiten Perú en calidad de turistas, puedan recuperar el IGV aplicado a las compras de bienes realizadas en comercios inscritos como Establecimientos Autorizados (EA). Los productos deben ser transportados fuera del país en el equipaje del viajero, ya sea en cabina o en bodega.