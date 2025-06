Onelia Molina trolea a Mario Irivarren con su icónica frase ‘cerrar ciclos’: “Quedé traumada”

Onelia Molina no olvida y le recuerda frase a Mario Irivarren: “Quedé traumada y marcó mi vida”. TikTok-

Onelia Molina y Mario Irivarren protagonizaron un nuevo capítulo lleno de indirectas y bromas que hizo estallar las redes sociales y puso nuevamente en la mira su relación, los recuerdos y el siempre candente tema de “cerrar ciclos”.

Los dardos entre Onelia y Mario no se limita a la pantalla de ‘Esto es Guerra’. Ambos han sabido trasladar sus indirectas a sus respectivos podcasts, donde abordan, con ironía y sin filtros, sus experiencias personales y amorosas.

Este viernes 6 de junio, la rivalidad cómica se encendió nuevamente cuando los programas ‘Good Time’ y ‘Doble Sentido’ cruzaron caminos a través de una llamada en vivo.

Laura Spoya, conductora de ‘Good Time’ junto a Mario y Gerardo Pe, fue la encargada de abrir fuego al conectar con modelo arequipeña para consultarle sobre el tema del episodio: los famosos “floros”, esas frases con las que alguna vez intentaron convencerlas en una relación.

La pregunta fue directa: “Onelia, estamos hablando ahorita de los floros que te han podido meter ¿Nos puedes contar de algún floro que te haya metido Mario durante la relación?”.

Ante la negativa de Mario, quien aseguró no haber mentido jamás, Onelia soltó una de las frases más memorables asociadas a Irivarren: “Que quiere cerrar ciclos pues”.

La recordada excusa de Mario Irivarren

La respuesta rápida de Onelia generó una ola de carcajadas y sorpresas en el set. No era para menos: la frase “cerrar ciclos” es recordada por los fans como el famoso argumento de Mario Irivarren cuando se le indagaba sobre su interés en hablar con Vania Bludau.

Esa justificación se convirtió en meme y material de discusión en redes, representando para muchos una excusa clásica para manejar situaciones incómodas o justificar reencuentros con exparejas.

Onelia, lejos de dejar la anécdota en el olvido, aprovechó el momento para lanzar el dardo y retomar la escena, demostrando que el pasado siempre se puede usar a favor del buen humor. El comentario no solo remeció el programa, sino que dejó claro que, aunque los ciclos se cierren, las frases quedan para siempre.

Mario Irivarren se disculpa con Onelia Molina tras video viral sobre Vania Bludau: “Le fallé y me duele muchísimo” | Good Time / YouTube

Onelia Molina sigue el troleo en su propio podcast

Al concluir la llamada, la conductora de ‘Doble Sentido’ compartió con sus propios oyentes cómo la situación aún le resulta incómoda, pero aprendió a tomarla con humor.

“Ya me hicieron acordar. Me acuerdo de esa situación en mi vida y la quiero borrar. Yo siento que he llevado una vida saludable hasta hoy y eso ha sido como que marcado mi vida, es un trauma, horrible”, expresó entre risas, dejando ver que su capacidad para reírse de lo vivido sigue intacta.

Añadió una nueva versión de la inolvidable frase: “Ya no quiero cerrar ciclos, ya no quiero más ciclos en mi vida”, provocando otra ronda de carcajadas entre quienes seguían la transmisión. La escena se completó cuando, ante la broma, Mario fingió lanzar su celular, simulando no querer escuchar una vez más el recordado episodio.

¿Por qué terminaron Onelia Molina y Mario Irivarren?

La relación entre Onelia Molina y Mario Irivarren llegó a su fin tras una conversación definitiva que mantuvieron la noche del 30 de abril de 2025. El detonante fue un incómodo episodio durante la boda de Alejandra Baigorria, donde Mario y la novia coordinaron un encuentro con Vania Bludau, expareja del chico reality. Onelia, en una entrevista con “Mande quien Mande”, reveló que este hecho la llevó a tomar la decisión de cerrar el ciclo amoroso.

A pesar de la ruptura, Onelia manifestó gratitud por lo vivido junto a Mario y le deseó lo mejor en el futuro, asegurando que no le guarda rencor. “Mi relación la doy por terminada, agradecida por todo lo que hemos vivido y hemos pasado. Lo quiero mucho y le deseo lo mejor”, expresó, señalando que ese día marcó el fin de una etapa llena de aprendizaje.

La modelo también recalcó que su bienestar emocional es su mayor prioridad y que ya no está dispuesta a continuar en una relación que no le brinda paz. “Di por terminada la relación por mi paz y tranquilidad, esa es mi prioridad y lo va a ser siempre”, aseguró, dejando en claro que eligió cerrar este capítulo para priorizar su estabilidad personal.

Onelia Molina confirma el fin de su relación con Mario Irivarren. América TV: 'Mande quién Mande'.

¿Cuántos años tiene Onelia Molina?

Onelia Anthuaneth Molina Quequezana nació el 16 de julio de 1999 en Arequipa y está próxima a cumplir 26 años. A lo largo de los últimos dos años mantuvo una relación mediática con Mario Irivarren, quien tiene 33 años. La diferencia de edad nunca fue un impedimento para la pareja, que supo mantenerse en el centro de la atención pública por sus apariciones en realities y redes sociales.

Aunque Onelia se formó como odontóloga, ganó notoriedad en el mundo del espectáculo peruano cuando participó en el programa “Combate” en 2015. Aunque su paso por ese espacio fue breve, su carisma la hizo destacar entre los concursantes.

Sin embargo, fue en 2022 cuando logró consolidar su popularidad al ingresar al reality “Esto es Guerra” tras superar un exigente casting nacional. Allí formó parte del equipo de Lima y se hizo conocida por su actitud competitiva y personalidad extrovertida, factores que la convirtieron rápidamente en uno de los rostros principales del programa.

En medio del auge de su popularidad, Onelia también fue noticia por su vida personal. En 2023, confirmó públicamente su ruptura con Diego Chávarri, relación que llegó a su fin debido a una presunta infidelidad por parte de él. Desde entonces, Molina ha sabido construir una imagen de mujer fuerte y resiliente, combinando su faceta profesional con su creciente presencia en la televisión y las redes sociales.

Lejos del ruido mediático, Onelia Molina apostó por enfocarse en sí misma. Hoy promueve hábitos saludables y mensajes de empoderamiento en sus redes sociales. (Instagram / Onelia Molina)