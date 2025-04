¿Quién es Onelia Molina, la actual novia de Mario Irivarren? Edad, profesión, romances y más

¿Quién es Onelia Molina, la actual novia de Mario Irivarren? | Instagram

El 26 de abril, la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao se convirtió en un evento viral, no solo por la celebración, sino por un video que rápidamente se compartió en redes sociales. En el clip, Mario Irivarren, quien llegó al evento acompañado de su actual novia, Onelia Molina, protagonizó un incómodo momento con su ex, Vania Bludau. Mientras bailaba con Alejandra, Mario mencionó que al día siguiente llamaría a Vania, lo que desató una serie de reacciones. Este incidente ha puesto a Onelia, la joven odontóloga y chica reality, en el centro de atención, y muchos se han preguntado más sobre su vida y carrera.

¿Quién es Onelia Molina?

Onelia Anthuaneth Molina Quequezana nació el 16 de julio de 1999 en Arequipa. Aunque es odontóloga de formación, la joven se dio a conocer en los medios cuando participó en el programa Combate en 2015. Pese a que no permaneció mucho tiempo en el programa, su participación dejó huella. Sin embargo, fue en 2022 cuando realmente captó la atención de la audiencia al ingresar al reality Esto es Guerra, tras superar un casting nacional. En este programa, formó parte del equipo de Lima y rápidamente se destacó por su actitud competitiva y su personalidad extrovertida. En 2023, Onelia dejó claro que su relación con Diego Chávarri, con quien había estado en el pasado, terminó debido a una presunta infidelidad por parte de él.

Su relación con Mario Irivarren

Onelia y Mario Irivarren mantuvieron su relación en secreto durante varios meses, hasta que en julio de 2023 decidieron oficializarla. Fue en el cumpleaños de Onelia donde Mario hizo pública su relación, al asistir al evento acompañado por su familia. Aunque ambos han preferido mantener su vida amorosa fuera del ojo público, en varias ocasiones se han mostrado cómplices y felices en redes sociales, lo que ha generado apoyo entre sus seguidores.

A pesar de que Mario ha sido siempre reservado sobre su vida privada, Onelia ha demostrado ser un apoyo constante en su vida. La relación entre ambos parece ir viento en popa, y aunque prefieren no hablar mucho sobre su romance en los medios, lo cierto es que ambos disfrutan de su tiempo juntos de manera discreta.

¿Cuántos años de diferencia tiene con Mario Irivarren?

Una de las curiosidades que ha llamado la atención de los seguidores es la diferencia de edad entre Mario y Onelia. Mario nació el 24 de abril de 1992, lo que lo hace 7 años mayor que Onelia, quien nació el 16 de julio de 1999. A pesar de la diferencia de edad, la pareja ha demostrado que este factor no ha sido un obstáculo en su relación. Con Mario teniendo 33 años y Onelia 25, la conexión entre ambos parece sólida, dejando atrás los tabúes sobre las edades.

¿Cuáles son los negocios de Onelia Molina?

Más allá de su carrera televisiva, Onelia ha sabido aprovechar su popularidad para incursionar en el mundo de los negocios. En septiembre de 2023, inauguró su propia clínica dental, llamada ODONTOZ PRIME FAUCETT, ubicada en el Callao. Este emprendimiento ha sido una de sus mayores inversiones y un paso firme en su carrera profesional fuera de la televisión. Además de su clínica, Onelia también es cofundadora de FITBROS, un centro de entrenamiento que abrió junto a su hermano, Leonardo Molina. En este centro, Onelia ofrece programas de entrenamiento físico, una extensión de su propio estilo de vida saludable.

Onelia ha invertido las ganancias que ha obtenido de su participación en Esto es Guerra en estos proyectos, demostrando que su éxito en el mundo del entretenimiento no solo se refleja en la pantalla, sino también en sus logros empresariales.

La polémica en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao

La noche del 26 de abril, Alejandra Baigorria estaba celebrando su matrimonio con Said Palao. Fue allí que, tras reconciliarse con Mario Irivarren, la rubia de Gamarra, lo sacó a bailar en su fiesta.

Durante la celebración, ambos estaban en una ronda de amigos en común donde también se encontraba Vania Bludau. En ese momento, mientras Alejandra Baigorria se acerca a Irivarren, le habla al oído y menciona: “Vania está atrás tuyo y no sé que hacer”.

Pese al ruido musical, parece que la respuesta de Irivarren fue: “Yo estoy con Onelia, me tiene chequeado”. Ante un ‘no sé’ de Baigorria, Mario toma la palabra nuevamente y finaliza diciendo: “Dile que mañana la llamo y quedamos”.

Este video, que fue publicado por uno de los invitados y luego eliminado, se viralizó en redes sociales y ha generado una ola de críticas por parte de los cibernautas. Sin embargo, ni Onelia ni Mario se han pronunciado al respecto.