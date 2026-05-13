¿Por qué la PUCP subió sus pensiones? La clave está en sus estados financieros

La universidad sostuvo que la modificación incorpora un nuevo esquema de apoyo económico de carácter socioeconómico denominado Mac Gregor. Foto: Google Maps

La decisión de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) de modificar su sistema de pensiones para los ingresantes desde el ciclo 2027-1 ha generado cuestionamientos entre estudiantes y postulantes. El principal motivo de la controversia radica en que el esquema eliminará las escalas más bajas que existían hasta ahora, elevando considerablemente el monto mínimo que deberá pagar un nuevo alumno.

La universidad ha defendido la reforma señalando que el cambio viene acompañado de un nuevo sistema de becas socioeconómicas denominado Mac Gregor. Sin embargo, las dudas sobre el impacto económico de la medida crecieron luego de conocerse los resultados financieros de la institución y la relevancia que tienen los recursos provenientes del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

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El nuevo esquema de pensiones

Hasta el 2026, la PUCP mantenía un sistema de nueve escalas de pago. Bajo ese modelo, algunos estudiantes podían acceder a montos mensuales desde S/ 1.218, dependiendo de la evaluación económica familiar realizada por la universidad.

Con el nuevo esquema, la cantidad de escalas se reducirá a cuatro y el pago mínimo para nuevos ingresantes ascenderá a S/ 2.692 mensuales. El incremento provocó preocupación dentro de la comunidad universitaria, especialmente porque representa más del doble del monto base vigente hasta ahora.

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La universidad sostuvo que este sistema no se aplicará de manera retroactiva, por lo que solo alcanzará a quienes ingresen desde el proceso de admisión 2027-1. Aun así, diversos estudiantes cuestionaron que la modificación podría dificultar el acceso a jóvenes de menores recursos económicos.

El patio de la universidad se convierte en el epicentro de la protesta estudiantil. Con el lema "¡Atención, atención!", los jóvenes alzan su voz, demostrando la fuerza del movimiento estudiantil organizado. X: Gerson Farro

En paralelo, la PUCP anunció la implementación de las becas Mac Gregor, que reemplazarán las subvenciones que antes estaban integradas en las escalas G1, G2 y G3, consideradas las más económicas dentro del sistema anterior.

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Las pérdidas financieras de la universidad

Uno de los factores que aparece detrás de la reorganización es la situación económica de la universidad. Según sus estados financieros, la PUCP registró pérdidas superiores a S/ 220 millones durante el 2025.

Ese escenario ha llevado a que distintos sectores vinculen el cambio de pensiones con la necesidad de fortalecer los ingresos de la institución. La discusión tomó fuerza luego de que se conociera que Pronabec representa una fuente importante de financiamiento para la universidad.

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De acuerdo con información expuesta en el Congreso por representantes del programa estatal, entre 2020 y 2025 la PUCP recibió alrededor de S/ 278 millones provenientes de becarios financiados por Pronabec.

A ello se suma la versión de exrepresentantes estudiantiles que señalaron que el monto pagado por Pronabec por cada estudiante habría disminuido en los últimos años. Bajo esa lectura, la universidad estaría buscando reorganizar su estructura de cobros para compensar una eventual reducción de esos ingresos.

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La situación financiera de la universidad figura como uno de los elementos que explicarían la reestructuración del sistema. Foto: PUCP

Cómo funcionarán las becas Mac Gregor

Frente a las críticas, la PUCP precisó que las becas Mac Gregor tendrán un carácter exclusivamente socioeconómico y no dependerán del rendimiento académico ni de concursos internos.

La universidad indicó que podrán acceder a este beneficio los postulantes preadmitidos que superen la evaluación económica familiar realizada por la institución. Además, aclaró que los beneficiarios no podrán contar simultáneamente con otros descuentos, subvenciones o créditos educativos otorgados por la propia universidad.

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El programa contempla dos modalidades. La Beca B1 cubrirá aproximadamente el 60 % del costo real de los estudios, mientras que la Beca B2 financiará cerca del 50 %. Según explicó la PUCP, el apoyo económico se otorgará desde el inicio de clases y no después de cursar un ciclo académico.

La institución también informó que las becas incluirán acompañamiento mediante la Oficina de Becas y actividades impulsadas por la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Asimismo, podrán extenderse hasta dos semestres adicionales respecto de la duración oficial de la carrera.

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La polémica por el uso del término “beca”

Parte del rechazo surgió porque muchos estudiantes interpretaron que el nuevo sistema implicaría competir por vacantes limitadas o mantener determinadas calificaciones para conservar el beneficio económico.

La PUCP implementará desde el semestre 2027-1 un nuevo sistema de pensiones y becas que modifica la estructura de financiamiento para los ingresantes. El modelo reduce las escalas de pago a cuatro niveles y establece nuevos montos mensuales, además de incorporar programas de becas orientados a estudiantes con alto rendimiento académico y necesidades económicas. El cambio será exclusivo para quienes inicien estudios desde 2027, mientras que los alumnos actuales mantendrán su régimen vigente. Fuente: TikTok / Vocacción Podcast

Ante ello, la universidad difundió aclaraciones señalando que las becas Mac Gregor cumplen el mismo rol que las antiguas subvenciones de las escalas G1, G2 y G3. “En términos de subvención económica, las becas Mac Gregor cumplen el mismo rol que los niveles G1, G2 y G3 del sistema anterior”, sostuvo la institución.

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La PUCP también remarcó que el cambio busca transparentar la diferencia entre subvenciones y becas bajo el marco de la Ley Universitaria. Según explicó, el sistema previo dificultaba distinguir formalmente ambos conceptos porque las ayudas económicas estaban incorporadas directamente dentro de las escalas de pago.

Pese a las explicaciones, las protestas estudiantiles evidenciaron el malestar generado por el aumento del costo mínimo para futuros ingresantes y el temor de que la educación universitaria se vuelva menos accesible para sectores de menores ingresos.