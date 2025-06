Laura Spoya regresó a Good Time después de una semana y tras confirmar separación: con gato negro y vestida de bruja

Laura Spoya regresa a Good Time. YouTube

Después de una semana, Laura Spoya decidió regresar a Good Time para continuar con la conducción del espacio de YouTube junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe’. La modelo y exreina de belleza llegó al set vestida de bruja y con un gato negro, el cual - asegura - le acompañará todos los días.

Con gran emoción, Laura Spoya apareció en el set en medio de un ambiente enigmático. La figura de TV presentó a su mascota llamada Eugenio y resaltó que desde ahora, esta criatura se encargará de ahuyentarle las malas vibras. “Es una adición a mi familia, es mi protector de energía. Yo les dije que no se metan conmigo. Desde ahora que me quieran entrevistar voy a estar con mi gato negro”, dijo.

Por su parte, Mario y Gerardo no dudaron en abrazarla y expresarle su entusiasmo.

La exreina de belleza se mostró muy animosa, dejas atrás sus problemas personales. Spoya indicó que en esta semana, adoptó a su gatito, el cual no dudará en llevar a todo lugar que vaya.

De esta manera, Laura continuó con su carrera como conductora.

¿Por qué se retiró de Good Time?

El pasado martes 27 de mayo, Laura Spoya sorprendió a la audiencia al usar unos minutos de Good Time para confirmar públicamente su separación de Brian Rullan, padre de sus hijos. La ex Miss Perú rompió su silencio después de semanas de especulaciones y lo hizo en medio de lágrimas, asegurando que ha sido un proceso “largo y complicado”.

La revelación ocurrió luego de que el invitado Israel Dreyfus mencionara entre bromas que Laura Spoya estaba en proceso de divorcio. El comentario generó un gran revuelo en redes sociales, donde muchos cuestionaron por qué no hablaba directamente del tema. Ante ello, la conductora decidió enfrentar la situación.

“Nunca es fácil cuando una relación se termina. Si he tratado de proteger lo que está sucediendo es netamente por el amor que le tengo a mis hijos y a mi familia”, expresó visiblemente afectada.

Acompañada por sus compañeros Gerardo Pe’ y Mario Irivarren, Laura anunció su retiro temporal del programa para enfocarse en su bienestar emocional.

“Me voy a ir. No sé si quizás me tome estos días. No lo sé. Pero sí necesito tiempo para curarme. Creo que estoy herida. Mi corazoncito está herido”, dijo, al borde del llanto.

Por su parte, el productor del programa, Abneer Robles, también intervino para respaldarla. “Date el tiempo que quieras. Sabes que acá te admiramos mucho. Lo más importante es que tú estés bien”, señaló.

Entre abrazos y palabras de aliento, Laura Spoya se despidió momentáneamente de Good Time, dejando claro que su salud emocional es ahora su prioridad.

Se quedará en ‘Al Sexto Día’

Durante su semana de ausencia, un nuevo rumor de ella se tejió en el mundo del espectáculos. John Tirado señaló que Laura Spoya se integraría a Latina Televisión, dejando de lado la conducción de ‘Al Sexto Día’, de Panamericana TV

Ante ello, Laura Spoya compartió un comunicado que emitió su casa productora. “Ah! Y por si quedaba duda. Por ahí salieron nuevas fake news jejeje. Mi familia de Al Sexto y yo somos una relación estable jejeje”, escribió.

En el comunicado, la productora aclara que Laura Spoya tiene contrato vigente con ellos. “Ante las recientes especulaciones, consideramos oportuno informar a nuestros televidentes y a los medios de comunicación que Laura Spoya continuará siendo la conductora del programa Al Sexto Día, emitido cada sábado a las 09:55 p.m. por Panamericana Televisión", se puede leer.

“Laura mantiene un contrato vigente con Contenedor Productora de Contenidos, el cual incluye una cláusula de exclusividad que respalda su continuidad como figura principal del programa”, continúa.

