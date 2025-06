Mario Irivarren reaviva rumores de reconciliación con Onelia Molina tras cantar emotiva balada en ‘Esto es guerra’

El exintegrante de 'Esto es guerra' sorprendió al interpretar un tema de Luis Miguel en vivo, mientras crecen las especulaciones sobre un posible reencuentro con su exnovia, avivadas por recientes apariciones juntos y declaraciones de amigos cercanos. (América TV)

La vida sentimental de Mario Irivarren vuelve al centro del espectáculo tras un emotivo momento televisivo que dejó al público con más preguntas que respuestas. En medio de especulaciones sobre un posible reencuentro con su exnovia Onelia Molina, el excombatiente sorprendió al interpretar una balada cargada de nostalgia durante la emisión de ‘Esto es Guerra’.

Días después, fue visto paseando a su mascota en compañía de la influencer, lo que ha desatado una ola de comentarios en redes sociales sobre una posible reconciliación. Sin embargo, una sombra de misterio se mantiene: ¿la canción fue un mensaje para Onelia o para alguien más?

Un gesto musical con destinatario incierto

Durante la última emisión de ‘Esto es guerra’, Mario Irivarren acaparó las miradas con una escena que dejó a todos sin aliento. En plena transmisión en vivo, el exchico reality tomó el micrófono, se arrodilló ante las cámaras y entonó con visible emoción el tema “Tengo todo excepto a ti”, popularizado por Luis Miguel. El momento fue interpretado por muchos como una declaración de amor, aunque el nombre de la destinataria nunca fue pronunciado.

El gesto fue tan espontáneo como cargado de simbolismo. Algunos presentes aseguraron que la balada tenía como objetivo tocar el corazón de Onelia Molina, mientras que otros insinuaron que Mario podría estar viviendo una nueva etapa amorosa y que el mensaje estaba dirigido a alguien más. Esta dualidad de versiones alimentó las especulaciones, convirtiendo al gesto musical en un foco de debate en programas de espectáculos y plataformas digitales.

Lo que sí quedó claro fue el sentimiento. La interpretación de la canción dejó entrever una faceta vulnerable del excompetidor, alejada del perfil duro que solía mostrar en la televisión. El silencio posterior, tanto de Mario como de Onelia, no hizo más que intensificar las interrogantes.

Paseo juntitos

Unos días antes una imagen captada por un transeúnte avivó nuevamente el fuego. Mario y Onelia fueron vistos caminando juntos por las calles limeñas, acompañados por su mascota. Aunque no hubo muestras públicas de afecto ni declaraciones a la prensa, el simple hecho de verlos en actitud cordial fue suficiente para encender las alarmas de una posible reconciliación.

El breve paseo, que no habría durado más de una hora, generó diversas reacciones en redes sociales. Algunos seguidores celebraron el reencuentro como una señal de madurez y segundas oportunidades, mientras que otros advirtieron que podría tratarse de un encuentro casual o motivado exclusivamente por el cuidado compartido del perro.

Lo cierto es que la presencia de ambos en un mismo lugar y en tono amigable dista de las frías rupturas que suelen marcar el final definitivo de una relación. Para algunos observadores del espectáculo, este gesto podría haber sido más revelador que cualquier declaración pública.

Zumba suelta la lengua y habla de boda

A la ola de comentarios se sumó la intervención de Zumba, uno de los amigos más cercanos de Mario Irivarren dentro del medio artístico. El también exchico reality fue consultado por la prensa sobre los rumores de reconciliación, y lejos de evitar el tema, decidió alimentar aún más la expectativa.

“Ellos están en un proceso bonito. No me sorprendería que pronto nos den la sorpresa de una boda”, declaró entre risas durante una entrevista para medios locales. Estas palabras no pasaron desapercibidas, especialmente luego del episodio en el que Mario dedicó una balada romántica ante millones de espectadores.

Las declaraciones de Zumba fueron interpretadas por muchos como una confirmación indirecta de que Mario y Onelia habrían retomado el contacto sentimental. Otros, más escépticos, consideran que su comentario fue una estrategia para mantener la atención mediática sobre ambos.

De cualquier forma, la intervención del bailarín agregó un nuevo elemento al rompecabezas emocional que gira alrededor de esta pareja.