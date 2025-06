El tenso episodio que Pablo Heredia pasó con Paolo Guerrero por Alondra García Miró: “Era agresivo”

Pablo Heredia reveló tenso momento con Paolo Guerrero | Panamericana

Pablo Heredia, el actor argentino que ganó popularidad en Perú por su participación en la telenovela 'Ven, baila, quinceañera’, se prepara para ser el próximo invitado de 'El Valor de la Verdad’. Según el adelanto promocional del programa, el artista no solo hablará sobre su relación con sus compañeras de reparto Flavia Laos y Ale Fuller, sino que también destapará una situación tensa con el futbolista peruano Paolo Guerrero.

La conversación, que promete ser controversial, involucra un episodio de confrontación entre el actor y el deportista, debido a la participación de Alondra García Miró, expareja de Paolo Guerrero, en la telenovela ‘Te volveré a encontrar’, donde Heredia interpretó al interés amoroso de la protagonista.

Pablo Heredia revela detalles de su tensa confrontación con Paolo Guerrero por escenas románticas con Alondra García Miró en la telenovela 'Te volveré a encontrar'.

En las primeras imágenes de la entrevista, el conductor Beto Ortiz le preguntó directamente a Pablo si confrontó a Paolo Guerrero por las escenas románticas que él grabó con Alondra, una situación que generó fricciones entre la pareja en ese entonces. A pesar de no conocer todos los detalles, el actor relató un episodio de gran tensión.

“Yo me levanto y lo miro, era un loco, una persona agresiva. Estaba parado así (viéndolo). ‘¿Qué pasa?’. Era una agresividad tan fuerte que empezamos a discutir”, recordó Pablo Heredia, dejando entrever que la confrontación fue más allá de un simple desacuerdo.

Pablo Heredia en ‘El Valor de la Verdad’

Este revelador incidente remonta a la época en que ‘Te volveré a encontrar’ fue grabada en 2017, aunque su estreno en televisión no ocurrió hasta 2020. En dicha novela, Alondra García Miró hizo su debut actoral, que también fue su despedida. A pesar de la acogida del público, la modelo no volvió a participar en más producciones televisivas, ya que retomó su romance con Guerrero, quien no aprobaba la grabación de escenas románticas.

La participación de Alondra García Miró en la telenovela marcó su debut y despedida de la actuación en televisión peruana.

En 2020, el ‘Depredador’ hizo públicas sus opiniones sobre las escenas de beso, dejando claro que no aceptaría que su pareja se besara con otro hombre en la pantalla. “No estaría con ella. Si tiene que hacer esas escenas de beso, ahorita yo no tendría que estar con ella. No podría soportarlo”, expresó en una transmisión en vivo junto a Jefferson Farfán. A lo que Alondra, visiblemente incómoda, respondió: “No lo haría. Siempre voy a priorizar mi relación antes que otra cosa”.

Confesiones sobre Flavia Laos

En el programa ‘El Valor de la Verdad’, el actor argentino Pablo Heredia también abordará los rumores que giraron en torno a su supuesta relación clandestina con Flavia Laos, mientras él mantenía una relación con Ale Fuller. En el adelanto, el periodista le preguntó directamente: “¿Le fuiste infiel a Alessandra Fuller con Flavia Laos?”.

En su respuesta, Pablo Heredia mencionó: “¿Yo me voy a casar con esta chica o no? Y con mucha fuerza y con mucho dolor, le terminé”. Seguidamente, se mostraron fotos de él junto a ambas modelos peruanas: “Yo no aguanté más porque la amaba. La amaba profundamente y un día pasó”.

El episodio de 'El Valor de la Verdad' con Pablo Heredia promete revelar episodios inéditos de su vida personal y profesional en Perú.

En medio de la repercusión mediática, Flavia Laos salió al frente para aclarar lo sucedido. La cantante y actriz dejó claro que el romance con Heredia ocurrió después de que él terminara su relación con Ale Fuller. “Él no le fue infiel conmigo. Ellos estuvieron un tiempo largo juntos, pero no me metí en esa relación. Sí hubo algo, duró como tres semanas o un mes máximo. Eso fue después de que ellos terminaran”, explicó.

Además, Flavia Laos compartió su arrepentimiento por lo ocurrido y reveló que tuvo una conversación con Ale Fuller sobre el tema, en la que ambas lloraron juntas. “Ella estaba súper mal y yo me sentía una miércoles de persona”, contó. “Ale y yo decidimos no exponerlo y mantenerlo bajo llave, fue decisión de nosotras”.

“Yo le pedí disculpas y eso me deja en paz. Más bien, es triste que él se haya sentado a hablar sobre esto en un programa de televisión después de 10 años”, sentenció la actriz, refiriéndose a la participación de Pablo Heredia en ‘El Valor de la Verdad’, cuyo episodio saldrá al aire este domingo 8 de junio.

Flavia Laos confirma romance con Pablo Heredia | TikTok