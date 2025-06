MTC se negó a que antiguo aeropuerto Jorge Chávez se utilice para vuelos nacionales: estos fueron sus argumentos

MTC se negó a dos terminales aéreos. | Fotocomposición: Infobae Perú

El caos generado en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez puso de nuevo en la agenda pública el debate sobre la necesidad de reactivar el antiguo terminal para vuelos nacionales. Sin embargo, este planteamiento no es nuevo ni improvisado. El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) reveló que alternativa ya había sido evaluada y descartada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La presidenta de la entidad, Verónica Zambrano, detalló que la polémica surgió en 2021, cuando la empresa concesionaria Lima Airport Partners (LAP) propuso que el histórico espacio inaugurado en la avenida Elmer Faucett funcionara paralelamente para viajes al interior del país. Pese a que, según dijo, calificaron de viable dicho planteamiento, la propuesta se rechazó de forma tajante.

“LAP pidió modificar su plan de desarrollo y solicitó que sean dos terminales. En Ositrán nos consultaron si era posible porque había mucha oposición de las líneas aéreas, pero nosotros analizamos que la propuesta inicial no era inamovible, sobre todo si fue de hace 30 años“, expresó en declaraciones a Cuarto Poder.

Presidenta de Ositran develó que existió la propuesta de dos terminales aéreos. | Fotocomposición: Infobae Perú

¿Por qué el MTC se negó a tener dos terminales?

Según la autoridad, el MTC argumentó que el plan no presentaba ventajas operacionales significativas ni tampoco garantizaba un beneficio claro para quienes utilizan el aeropuerto, condiciones que el contrato de concesión exige para modificar el plan de desarrollo aeroportuario. En otras palabras, toda reforma debe estar sustentada no solo en la viabilidad técnica, sino en la mejora palpable de los servicios respecto al modelo vigente.

“El MTC indicó que el plan de desarrollo que presentaba no era más ventajoso para las operaciones ni beneficioso para los usuarios. Nosotros opinamos que sí era correcto siempre y cuando se garantizaran estas dos situaciones, pero en ese momento, la cartera no mandó a rehacer el plan, simplemente indicó que no”, expresó en declaraciones a RPP.

Por su parte, la titular de Ositrán se mostró confiada de que la existencia de dos terminales pueda volver a debatirse. “Nosotros señalamos que la propuesta inicial no era inamovible. […] En esa ocasión el MTC no lo aceptó, lo que no quiere decir que si se vuelve a presentar se pudiera dar. Esperemos que la propuesta todavía no esté desechada“, expresó.

Insistió en la posibilidad de la integración de ambas infraestructuras, sobre todo al mencionar que, de acuerdo al contrato, se supone que la antigua sede sea un mall, pero que ello “no tiene sentido” ante la construcción de una ciudad aeropuerto donde ya habrá tiendas, malls, restaurantes, casinos y demás servicios.

Presidenta de Ositrán se refirió a la falta de accesos peatonales. | Cuarto Poder

Ositrán y MTC enfrentados

Aunque el MTC no se ha referido a la posibilidad de que el anterior aeropuerto sea reactivado, sí ha responsabilizado a Ositrán y LAP de los perjuicios generados a raíz de los problemas reportados en el nuevo terminal. “El Ministerio de Transportes y Comunicaciones va a tener que impulsar contundentemente que la concesionaria supervisada por Ositrán, (ambas) van a tener que asumir la responsabilidad que corresponde”, aseguró en entrevista para Exitosa.

En respuesta, si bien indicó que no quería entrar en enfrentamientos, Ositrán sostuvo que “lo correcto es que si tiene alguna observación nos llame, porque quien opera el aeropuerto es LAP. Nosotros solo supervisamos”, sentenció.