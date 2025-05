Juan Luis Cipriani asedia a su denunciante de abuso sexual, señala Pedro Salinas: León XIV “podría tomar cartas en el asunto”

El periodista Pedro Salinas denunció que el cardenal Juan Luis Cipriani estaría hostigando a la víctima que lo acusó de abuso sexual, y advirtió que el papa León XIV podría intervenir

El periodista Pedro Salinas, coautor de 'Mitad monjes, mitad soldados’, denunció este martes que el cardenal peruano Juan Luis Cipriani, a través de sus allegados, estaría hostigando a la víctima que lo denunció por abuso sexual. Por ello, advirtió que el nuevo papa, León XIV, “podría tomar cartas en el asunto”.

“En mi opinión, Cipriani está jugando con fuego. En un lapso muy corto de pocos meses se ha puesto a provocar a dos papas. ¿Adónde le llega la soberbia?”, afirmó en la última edición de su pódcast Después de Todo.

Salinas recordó que el cardenal Pedro Barreto, presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, confirmó que Cipriani no tenía autorización para presentarse ante el féretro del papa Francisco, debido a las sanciones que este le impuso antes de fallecer, a raíz de la denuncia. “Estaba prohibido, estaba prohibido”, repitió el purpurado durante una entrevista con Radio Uno.

El periodista, quien viajó a Roma para cubrir el último cónclave, relató que, cuando la presencia de Cipriani en el Vaticano fue reportada por la prensa italiana, este optó por no asistir a las congregaciones generales, donde había sido visto.

Fuente: Radio Uno

“La Repubblica, Il Corriere della Sera, La Stampa, hasta los diarios del interior, tocaron el asunto. Al día siguiente prefirió no asistir a las reuniones pre cónclave. El tema escaló con roche”, comentó al subrayar que el cardenal aún se encuentra bajo sanciones emitidas por Francisco.

“Que se haya muerto el papa no significa que (el precepto penal) haya perdido vigencia, y él lo sabe. Lo peor para él es que el papa León XIV también lo sabe”, afirmó. Luego contó que abordó el caso Cipriani en 2018 durante una reunión que mantuvo con el exnuncio apostólico en el Perú, Nicola Girasoli, y Robert Prevost, actual pontífice.

“El primer tema que puse sobre la mesa fue el escándalo Cipriani. Y esto fue en septiembre de 2018. En julio de ese año, dos meses antes, junto con Rosa María Palacios y Juan Carlos Cruz, tramitamos la denuncia de la víctima”, señaló.

Salinas explicó que el caso no trascendió en ese momento por decisión de la persona afectada. “(Él) no quiso y, en consecuencia, se respetó la voluntad de esa persona. (...) Si alguien conoce al Sodalicio y su gente, o al cardenal Cipriani, y cómo suele comportarse, es Robert Prevost. Han escogido a uno que conoce a los buenos y malos en la Iglesia católica del Perú. Y se la van a jugar”, expresó.

Cipriani enfrenta sanciones impuestas por el papa Francisco, que le prohibieron incluso asistir al funeral de este, y permanece bajo estas restricciones

También hizo un llamado al purpurado para que controle a sus “seguidores incondicionales”, ya que aseguró tener conocimiento de que “algunos están asediando a David, que es el nombre con el que bauticé a la víctima en 'Sin noticias de Dios’ y 'La verdad nos hizo libres’“, libros de su autoría que abordan los abusos eclesiales.

“Eso no puede estar pasando. Dejen de asediar a la víctima. Eso no se hace. De lo contrario, presumo que están haciéndole un flaco favor a su amiguito. Estoy haciendo notar algo que no debería pasar. Tienes un precepto penal, cúmplelo, o presumo que el nuevo papa podría tomar cartas en el asunto”, concluyó.

A pesar de las sanciones, que incluyen el destierro de su país natal, la prohibición de portar insignias cardenalicias y de emitir declaraciones públicas, Cipriani fue visto ataviado con vestimentas de purpurado en la basílica de Santa María la Mayor, donde más de un centenar de purpurados oraron ante la tumba de Francisco.

También asistió a una de las congregaciones generales en las que se tocó el tema de abusos, según el portal especializado Crux. La víctima del cardenal, cuya identidad se mantiene en reserva, lamentó esta “violación” de las restricciones impuestas.

“El mensaje es que se murió el Papa y regresa la fiesta (...) es indignante verlo vestido de cardenal, como ignorando toda sanción que ha recibido, y que él mismo ha firmado. Se está burlando de la Iglesia”, dijo al diario El País, que reveló su testimonio en enero de este año.

Respuesta del Vaticano

Por su parte, la Santa Sede admitió que la presencia del cardenal peruano generó un escándalo previo al cónclave, pero no especificó si tomaría medidas por posibles actos de desobediencia a Francisco. El portavoz Matteo Bruni, quien fue consultado al respecto durante tres días, indicó que todos los purpurados podían participar en las congregaciones generales.

“Si no se ha tomado ninguna decisión sobre este tema, cada uno deberá sacar sus propias conclusiones”, concluyó el vocero. Cipriani, en tanto, dijo haber acudido a Roma “tan pronto como fue convocado” por Giovanni Battista Re, decano del colegio cardenalicio. Aún se pasea por esa ciudad, según imágenes difundidas por el periodista Jose Enrique Escardó, primer denunciante del disuelto Sodalicio.