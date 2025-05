Disminuyen los católicos en el Perú a pesar de la elección del papa León XIV, según el IEP

Robert Prevost, obispo emérito de Chiclayo, fue elegido como nuevo Sumo Pontífice. (Foto. CNN)

La elección del papa León XIV fue motivo de celebración en el Perú, pero no ha sido capaz de detener el descenso de la cifra de ciudadanos y ciudadanas que se identifican como católicos. Tan solo en el 2025, la Iglesia Católica ha enfrentado dos importantes crisis: la disolución del Sodalicio y la difusión de una denuncia contra el exarzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, por presuntamente haber abusado sexualmente de un menor.

Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reveló que en noviembre de 2024, al menos 64% de peruanos y peruanas aseguraban ser católicos, pero seis meses después, en mayo de 2025, la cifra descendió hasta 60%. El estudio fue realizado entre el 15 y 21 de mayo de 2025, apenas una semana después de la llegada de Robert Prevost a la silla de San Pedro y en medio de la algarabía por su elección.

Los evangélicos en el Perú pasaron de 8% en el 2024 a 11% en el 2025 mientras que aquellos que se identificaban con otra religión disminuyeron solo un punto porcentual hasta 13%. Dentro de este grupo, 12.6% dijo estar vinculada a otra religión cristiana mientras que solo el 0.2% dijo que se trataba de otra religión. Los que no se identifican con ningún credo son el 12% de la población, los ateos solo 1% y aquellos que no saben ni opinan el 3%.

Un turbulento inicio de año

Juan Luis Cipriani estaba por cumplir seis años alejado del Perú cuando una publicación periodística confirmó el motivo de su exilio: el papa Francisco había impuesto medidas disciplinarias contra el cardenal y exarzobispo de Lima tras atender una denuncia por abuso sexual en su contra.

El Vaticano confirmó que el representante del Opus Dei debía permanecer alejado del Perú, tenía prohibido portar o vestir los símbolos cardenalicios y realizar declaraciones públicas. Sin embargo, este no tuvo reparos en regresar al país para participar de un homenaje organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima ni vestir el tradicional hábito de cardenal frente al cuerpo del Sumo Pontífice que lo sancionó. Además, su aparición en las reuniones previas al cónclave generó una ola de críticas y pedidos para su retiro de dichos encuentros.

“No he cometido ningún delito, ni he abusado sexualmente de nadie, ni en 1983, ni antes, ni después. Se recogen unas acusaciones presentadas (...) en 2018, referentes a unos hechos presuntamente acaecidos en 1983. En agosto de 2018 fui informado de que había llegado una denuncia que no se me entregó″, fueron las palabras de Cipriani a modo de defensa.

Sorpresiva e histórica elección

El 8 de mayo de 2025, los peruanos y peruanas escucharon por primera vez el nombre de Chiclayo ser pronunciado desde la plaza de San Pedro. El nuevo líder de la Iglesia Católica, León XIV, se animó a enviar un saludo a la diócesis que lideró y desde entonces el norte ha sido una fiesta. “Si me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos de modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo”, dijo el hombre conocido como obispo Prevost por los chiclayanos.

La elección ha provocado sentimientos positivos entre el 59% de peruanos, según la encuesta del IEP. La cifra asciende hasta 74% entre los católicos, 33% entre aquellos que profesan otra religión y 32% entre los que se identifican como agnósticos o ateos. La alegría fue el sentimiento que más surgió en los tres grupos mencionados, seguidos por la esperanza, tranquilidad, orgullo y gratitud. 16% de ciudadanos dijo haber sido indiferente a lo ocurrido y solo 3% lo asoció a un sentimiento negativo.