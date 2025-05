Conferencia Episcopal respalda a la prensa ante escándalo de Juan Luis Cipriani: “No dejen de informar, la verdad es la verdad”

Juan Luis Cipriani se retira junto a otros cardenales tras asistir a las oraciones de vísperas y visitar la tumba del difunto papa Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor. Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El monseñor Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, expresó este jueves su respaldo al rol de los medios de comunicación, en un contexto marcado por el escándalo del cardenal Juan Luis Cipriani, quien estuvo en el Vaticano antes del cónclave, pese a que fue sancionado por una denuncia de abuso sexual.

Durante una rueda de prensa, García Camader comentó sobre la situación actual del país y subrayó el papel fundamental de los medios en la vida democrática. Hizo alusión al “dolor colectivo” que atraviesa la nación y a la necesidad de enfrentar la realidad sin negarla.

“Sinceramente, después del noticiero vengo a la capilla, no me queda de otra. Acompañar a la patria, al Perú, en el dolor, en realidad que vive, situación de violencia, de desempleo, es real lo que vemos todos los días”, afirmó.

Las declaraciones llegan días después de que Cipriani hiciera mención a una carta enviada al diario El País, en la que acusaba al diario de publicar “falsedades”, a pesar de que el Vaticano confirmó que el papa Francisco le impuso un precepto penal. Sin referirse directamente al caso, García Camader abogó por no ocultar los problemas del país ni atacar a quienes los exponen.

Fuente: Twitter/@news_vaticano

“No podemos tapar hoy día con un dedo esa realidad”, dijo, “pero podemos decir que el Papa que hoy se ha elegido la conoce, la lleva en su corazón, y rezamos por él”. Dirigiéndose directamente a los periodistas presentes, el prelado resaltó la importancia de su labor.

“No dejen de informar, esa es su tarea, ustedes no son culpables de lo que pasa. Van a recibir palo, pero no importa. No se pueden castigar al que lleva el correo, llevan el mensaje, la misión. La verdad es la verdad, es una tarea profética. Hoy día la comunicación se convierte en una tarea profética (...) es hora de salir de la indiferencia”, concluyó.

A pesar de la sanción penal impuesta por Francisco, Cipriani fue visto con sus paramentos de cardenal en la basílica de Santa María la Mayor, donde más de un centenar de purpurados rezaron ante la tumba del pontífice. También acudió a una reunión donde se discutieron temas cruciales para el futuro de la Iglesia, como la evangelización, los abusos y las cualidades deseadas en el próximo pontífice.

A través de un comunicado publicado en su sitio web, la codirectora de Bishop Accountability, Anne Barrett, sostuvo que el purpurado no debió ser incluido en estos encuentros, pues su presencia envía un “mensaje equivocado” sobre la postura de la Iglesia frente a la pederastia, una problemática que Francisco enfrentó durante su pontificado.

Foto: ROME REPORTS

“Su participación se burla de la declaración de los cardenales sobre la supuesta importancia del problema de los abusos. Garantiza a los obispos abusadores el continuo apoyo de sus colegas, al tiempo que envía un mensaje preocupante a las víctimas de abusos. Reaviva la inquietante idea de que la Iglesia es más segura para el clero acusado que para los niños”, se lee en el comunicado.

La víctima de Cipriani, cuya identidad se mantiene en el anonimato, declaró a El País sentirse indignado por la falta de acción de la Santa Sede ante lo que considera una “violación” de las restricciones impuestas. “El mensaje es que se murió el Papa y regresa la fiesta (...) es indignante verlo vestido de cardenal, como ignorando toda sanción que ha recibido, y que él mismo ha firmado. Se está burlando de la Iglesia”, señaló.

En abril pasado, la Conferencia Episcopal respondió a una carta del cardenal, quien solicitó una rectificación por las declaraciones que lo vinculan con sanciones disciplinarias impuestas por el Vaticano. Lejos de retractarse, el organismo reafirmó lo dicho y confirmó, con respaldo del Vaticano, que las restricciones impuestas siguen vigentes.

Señaló que, aunque Cipriani tiene derecho a defender su inocencia, existe un precepto penal en su contra. Expresaron su cercanía a las víctimas de abusos y pidieron oraciones por la Iglesia, la víctima y el propio purpurado.