Mafias se disputan control del Megapuerto del Chancay: Los Pulpos, los Antitren y los Monos de Quepepampa en guerra

Megapuerto de Chancay.

A seis meses de su inauguración en noviembre de 2024, el Megapuerto de Chancay, ubicado al norte del Perú, busca consolidarse como un hito en la infraestructura portuaria en la región y un eslabón clave en la conectividad comercial entre Sudamérica y Asia.

Con una inversión inicial de más de US$3.400 millones, este proyecto, liderado por la empresa china COSCO Shipping Ports en asociación con Volcan Compañía Minera, tiene como objetivo principal posicionar al país como un hub logístico en el Pacífico Sur.

El puerto ya inició operaciones, facilitando el envío de productos peruanos como arándanos, aguacates y minerales hacia China . Además, se ha integrado a la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda, fortaleciendo los lazos comerciales entre Perú y China.

Sin embargo, el desarrollo del megapuerto también ha generado desafíos. La infraestructura vial insuficiente limita su plena operatividad, afectando la competitividad y la atracción de inversión extranjera en la región .

Además, la falta de una Zona Económica Especial y la escasez de talento especializado son obstáculos que deben superarse para maximizar los beneficios del proyecto. Sin embargo, estos no son los únicos problemas asociados.

megapuerto de chancay - cosco

Extorsiones llegaron a Chancay

La inauguración del Megapuerto de Chancay ha generado un daño colateral en toda la provincia norteña. De acuerdo a diversos comerciantes y emprendedores, desde que se inauguró el puerto, el pasado 14 de noviembre del 2024, la ola de violencia en Huaral no ha dejado de crecer.

“En este año, desde enero hasta abril, ha habido hasta cinco balaceras. Han matado vecinos, han puesto dinamita en negocios, entre otras cosas, porque se han negado a pagar el cupo. Yo tengo 44 años, y nunca hemos visto este nivel de delincuencia antes acá”, dijo Vladimir Cantoral, presidente del Frente de Defensa por la Dignidad y Libertad de Chancay, a Panorama.

El crimen organizado optó por manifestarse a través de atentados, extorsiones y sicariato. Diversas mafias ya comenzaron a luchar por el control de los negocios cercanos al gigante portuario.

“Esta semana he recibido llamadas que me pedían una suma de dinero. Les dije que no lo iba a hacer, a mí me cuesta mucho conseguirlo, por lo que no estaba dispuesto a entregarlo. Así que corté la llamada”, manifestó Cantoral.

“A los cinco minutos, recibí mensajes en los cuales indicaban que me iban a poner una bomba en mi casa y que tenía que entregarles una suma de dinero. Luego me enviaron un vídeo con mucho armamento en una mesa, me insultaban y amenazaban. Ese día decidí denunciar el hecho a la comisaría”, agregó.

Cuando acudió a la dependencia policial, el también comerciante se encontró con otros emprendedores que también estaban denunciando atentados y casos de extorsión. “El policía me dijo que esto es de todos los días”, lamentó.

De acuerdo a los audios que les fueron enviados a Cantoral por los delincuentes, estos se encuentran trabajando con organizaciones criminales del Callao para control el Megapuerto del Chancay y poder controlar el tráfico de drogas, entre otros delitos.

“Por tomar posesión de ese sistema de tráfico de drogas nosotros quedamos al medio, por eso queremos que el Estado se haga responsable”, aseveró el dirigente.

Megapuerto de Chancay

Todos quieren controlar el Megapuerto

De acuerdo a información recabada el dominical de Panamericana Televisión, el control del Megapuerto de Chancay está siendo asediado por los Pulpos, de Trujillo; los Monos de Quepepampa, de Huaral; y los Antitren o Puros Hermanos Sicarios (PHS), una coalición de delincuentes extranjeros de Ancón, Ventanilla y el Callao.

Pero no solo buscan controlar el “gigante norteño”, sino que son los que ahora siembran el terror en los negocios locales mediante amenazas, extorsiones y atentados. “Se vive una guerra en Chancay, todas las semanas hay muertes”, dijo otro de los empresarios amenazados.