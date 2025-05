‘Cuchillo’ estuvo entre Colombia y Venezuela después de fugar del Perú ante la masacre en Pataz: así fue su ruta

Rodríguez Díaz salió de Perú el 5 de mayo y viajó primero a Bogotá, luego a Venezuela, y regresó a Colombia antes de su captura

Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’ y señalado por la presidenta Dina Boluarte como el principal sospechoso del asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz (La Libertad), fue detenido este jueves tras un recorrido que incluyó pasos por Colombia y Venezuela.

Según el abogado Kevin Díaz, quien ejerce su defensa legal, el implicado se encontraba en Medellín cuando fue intervenido por las autoridades, pasadas las 15:00 horas. “Una de las abogadas de nuestra firma se encontraba coordinando con él algunas acciones que se iban a realizar. Ha sido detenido por policía colombiana. Le han colocado boca abajo con el mandato de ‘al suelo’, y le han cortado la comunicación”, declaró a Canal N.

‘Cuchillo’ había salido del territorio peruano el 5 de mayo a las 9:30 a.m., cuando abordó un vuelo desde Lima con destino a Bogotá, de acuerdo con la oficina de Migración Colombia. En ese momento, no tenía ninguna alerta migratoria registrada en los sistemas de control, pese a que la jefa de Estado lo había acusado directamente.

Después de ingresar a ese país, Rodríguez Díaz se trasladó hacia Venezuela, aunque el letrado no ha precisado cómo cruzó la frontera ni cuánto tiempo permaneció en esa nación. El último miércoles regresó a Colombia, donde pasó la noche.

Miguel Rodríguez fue capturado en Colombia. | Canal N

Según Díaz, su cliente planeaba resolver asuntos legales antes de tomar un vuelo a Lima, programado para el sábado 17 de mayo. Tenía previsto viajar a la ciudad de Casma (Áncash) al día siguiente. El abogado no precisó si pensaba entregarse ese día a las autoridades.

Al momento de su detención, ya existía sobre Rodríguez Díaz una notificación roja de Interpol —solicitud dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición, entrega o una acción judicial similar— que lo calificaba como “peligroso, propenso a la evasión, violento”.

También pesaba una orden judicial de captura internacional por cargos de homicidio agravado y organización criminal. No obstante, la defensa indicó que no fue notificado. “Mi equipo está ahora indagando. Una vez que detectemos de qué juez proviene, en caso exista la orden, inmediatamente la apelaremos”, afirmó.

Mientras se llevaba a cabo la captura de ‘Cuchillo’, coordinada con el apoyo de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional, en Perú fue detenida la abogada Liliana Pizán Chirado, su supuesta pareja, acusada de obstrucción de la justicia y presunta integrante de la misma red criminal.

'Cuchillo' asegura que nunca mandó a matar a nadie y jura ser inocente de la tragedia en Pataz | Cuarto Poder

Entrevista y carta notarial a Boluarte

La captura del implicado se produjo cuatro días después de que brindara una entrevista a Cuarto Poder, en la que negó la acusación. “Yo estuve recluido en el penal (por tráfico ilícito de armas, fabricación y suministro de explosivos). He tenido mis errores, pero ya los he pagado. Ya cumplí pena privativa de siete años. Yo sé lo que es un penal y no quiero volver nuevamente”, dijo.

Aunque aseguró su intención de someterse a las autoridades, advirtió que lo hará solo cuando existan condiciones adecuadas. “Sí, me voy a poner a disposición de la justicia, pero en su debido momento, cuando haya garantías. Me están buscando por algo injusto, por ese motivo no puedo mostrar mi apariencia actual”, comentó al negarse a mostrar su rostro a través de la videollamada.

‘Cuchillo’ indicó ser víctima de una confusión alimentada por intereses políticos y empresariales. “Yo no hice nada malo. La presidenta y la PNP se han dejado llevar por las noticias y por el grupo de poder como (la minera) Poderosa, y me están confundiendo con otra persona”, anotó.

‘Cuchillo’ está acusado de homicidio, organización criminal y otros delitos relacionados con minería ilegal y narcotráfico

La PNP lo ha relacionado con estructuras delictivas en Pataz, donde desde agosto de 2023 se han registrado 39 asesinatos relacionados con la minería ilegal. Se le ha vinculado con homicidios, sicariato, posesión ilegal de armamento, uso de explosivos y actividades relacionadas con el narcotráfico.

Su historial figura en expedientes que documentan algunos de los ataques más feroces a instalaciones mineras de la región. En 2014, fue sentenciado a seis años de cárcel por tenencia ilegal de armas de fuego.

Más tarde, se vinculó con Josué Blas Lezama, alias ‘Gato Cote’, excabecilla de la organización criminal ‘La Nueva Alianza’, uno de los grupos delictivos más peligrosos que opera en las zonas mineras de La Libertad. En octubre del año pasado, ‘Gato Cote’ fue asesinado en Colombia, y ‘Cuchillo’ habría asumido el control de la organización.