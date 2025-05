Bryan Arámbulo hizo dura crítica a Leslie Shaw por su reclamo a artistas bolivianos: “Me parece ridículo”

Bryan Arámbulo criticó a Leslie Shaw | América TV

El cantante de cumbia Bryan Arámbulo se pronunció sobre la reciente controversia de Leslie Shaw, quien se ha visto envuelta en una disputa con artistas bolivianos tras descubrir que su tema “Hay Niveles” está siendo interpretado sin su autorización ni el pago de los derechos de autor por la cantante folclórica Elvia Abril y la banda Cumbia Mortal. La rubia cantante no dudó en alzar su voz de protesta, pero, en opinión de su colega, su reacción podría ser exagerada.

En su intervención en el programa ‘América Hoy’, Bryan Arámbulo mostró su desacuerdo con la postura de Leslie Shaw. Según el cumbiambero, los artistas suelen hacerse conocidos a través de covers, una práctica común y aceptada en la industria musical.

“Yo siempre he considerado que los artistas peruanos tenemos que apoyarnos entre todos. A mí me parece muy desagradable y ridículo porque siento que, hoy en día, todos pueden cantar covers. Hasta los artistas más grandes e internacionales cantan covers”, dijo Arámbulo, visiblemente indignado.

Bryan Arámbulo cuestionó la postura de Leslie Shaw.

El cantante de cumbia hizo un llamado a la empatía y comprensión entre colegas. A su juicio, no debería haber competencia entre artistas, ya que cada uno busca abrirse paso en el mundo de la música. “Yo siento que para aquí está de más buscar una polémica. Hay gente que empieza desde abajo, aquí nadie es dueño de nada, todos buscamos oportunidades en la vida. Leslie también está buscando oportunidades”, indicó Bryan Arámbulo.

“¿Por qué sentirse en competencia? Si uno se siente seguro de lo que es y que su tema tiene su público, el público es quien elige. Ellos eligen a quien escuchar y a qué conciertos ir”, agregó el cumbiambero.

Leslie Shaw molesta con artistas bolivianos por hacer cover de la canción "Hay niveles".

Bryan Arámbulo también compartió su opinión personal sobre Leslie Shaw, con quien no tiene una relación cercana. “Yo no la conozco a Leslie, he tenido la oportunidad de ir a sus eventos. No siento que sea una persona mala, al contrario. Pero sí puede que esté equivocada en tantos comentarios que, a estas alturas, ya no se hace”, concluyó el artista, dejando en claro que, aunque respeta su derecho a la protesta, considera que la situación podría haberse manejado de una manera más empática.

El fuerte reclamo de Leslie Shaw

El domingo 11 de mayo, Leslie Shaw vivió un tenso encuentro en el aeropuerto de Buenos Aires con la cantante folclórica Elvia Abril, quien recientemente había interpretado sin autorización el exitoso tema ‘Hay Niveles’ de la peruana. Al coincidir en el mismo vuelo, la rubia no dudó en confrontar a Abril, exigiendo que llegara a un acuerdo con sus abogados para interpretar la canción de manera legal.

Leslie Shaw encara a cantantes bolivianos por apropiarse de su canción ‘Hay niveles’. TikTok.

“Te parece llegar a un acuerdo con mi abogado, él se apellida Rodríguez. Si quieres, dame un teléfono para llegar a algo. Me comentó que se pusieron malcriados con ellos”, le dijo Leslie Shaw, conocida también por su éxito ‘La faldita’.

Por su parte, Elvia Abril intentó defenderse, asegurando que había intentado contactar a los abogados de Shaw sin éxito. “Habíamos hablado con Gabriela... No, cuando hablé le dije vamos a llegar a un acuerdo y me dijo no, no, y no quiso”, explicó Abril, quien recientemente ha ganado popularidad con su versión huaino de ‘Hay Niveles’.

Leslie Shaw explotó en redes

El encuentro en el aeropuerto no hizo más que aumentar la indignación de Leslie Shaw. La cantante peruana grabó un video con su celular y expresó en sus redes sociales: “Y vamos a compartir avión… cómo es la vida, el karma le va a reventar en la cara por sinvergüenza. ¡No roben canciones! Yo no me voy a dejar”.

En otro momento del clip, añadió: “Denme fuerzas para no agarrarla de los pelos cuando vaya al baño. Estoy muy molesta, no puedo creer lo sinvergüenzas que son”.

Leslie Shaw molesta por falta de pago de derechos. Captura / Magaly TV La Firme