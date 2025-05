Leslie Shaw se enfrenta en vivo con Carlos Rincón por los derechos de ‘Hay niveles’: “La dueña soy yo”

Leslie Shaw molesta por falta de pago de derechos. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la última edición de Magaly TV La Firme del 13 de mayo, se abordó un tema que tiene bastante molestos a varios involucrados en la industria musical peruana: el reclamo de Leslie Shaw sobre el uso no autorizado de su canción “Hay Niveles”, que fue popularizada por la cantante junto a Marisol.

La intérprete de éxitos como “Faldita” está indignada, pues varias agrupaciones han estado cantando su tema sin su permiso ni el pago de los derechos correspondientes. Una de estas es la banda boliviana Cumbia Mortal y la peruana Elvia Abril no solo se hizo sin su autorización, sino que también modificaron la canción original

Además, la cantante reveló su molestia por el manejo de sus derechos de autor y regalías, así como la falta de respeto que, según ella, ha sufrido por parte del compositor Carlos Rincón y otros involucrados en la canción.

“Si el compositor recibe siete mil soles, yo no recibo ni un sol. Cero, porque yo no soy socia de Apdayc. He cantado en más de 150 eventos y solo he recibido 13 dólares de regalías en el país”, comentó Shaw, refiriéndose a la Asociación Peruana de Autores y Compositores.

Aclaró que decidió no formar parte de dicha sociedad por voluntad propia. En lugar de ello, es socia de ASCAP (Society of Composers, Authors, and Publishers), una organización mundial que representa a los creadores de música.

Leslie no solo habló sobre la falta de pagos, sino también sobre su control sobre la música que crea. “Yo soy la dueña del fonograma. No soy la dueña de la composición, pero el fonograma es mío”, afirmó, explicando que su decisión de ser independiente y mantener el control de sus producciones le ha permitido evitar los abusos de la industria musical.

Además, aclaró que es ella quien posee los derechos de la grabación de la canción, mientras que Rincón, el compositor, posee los derechos de la letra. Pero el conflicto no terminó allí. Shaw también expresó su frustración con la falta de respeto que percibe por parte de Rincón, quien, según ella, ha tratado de tomar el crédito exclusivo por la creación del tema.

“¿Dónde has visto tú en el mundo que el compositor salga a decir que él es dueño de la canción? No, la dueña soy yo”, añadió, dejando claro que aunque la letra le pertenece a Rincón, la interpretación y la producción son suyas, y ella tiene los derechos correspondientes.

“Si fuera socio de Apdayc, tal vez me habrían pagado, pero no me interesa estar ahí. Quiero que me paguen por lo que es mío”, expresó.

Leslie Shaw y Carlos Rincón se enfrentan en vivo

En otro momento de la entrevista, Leslie Shaw y Carlos Rincón, protagonizaron una acalorada discusión en el set de Magaly TV La Firme, donde ambos intercambiaron fuertes declaraciones sobre los derechos de autor y las regalías correspondientes por la canción.

La situación tomó un giro cuando el compositor Rincón explicó que, si bien Shaw es la dueña del fonograma, él es el autor de la obra musical. “Ella es la dueña de la grabación, de la voz y los instrumentos, pero la obra musical es mía, y como compositor, yo poseo el 70% de los derechos”, comentó Rincón, quien también se defendió de las críticas de la cantante.

“No puedes decir que soy el único propietario, hay tres compositores en la canción. Si ella va a permitir que otros la canten, tiene que consultar con nosotros”, explicó.

La discusión subió de tono cuando Rincón expresó su desacuerdo con las decisiones de Shaw sobre el uso de la canción, especialmente cuando reclamó a otros artistas por modificar la versión original.

“Si tú decides que otros la canten, al menos deberías permitirnos que también se nos reconozca el porcentaje que nos corresponde”, agregó, sugiriendo que los grupos que interpretan “Hay Niveles” deberían pagar regalías a los tres autores. Sin embargo, Shaw se mostró tajante en su respuesta, afirmando que no se oponía a que otros cantantes interpretaran la canción, pero lo que le molestaba era la modificación de la misma. “Es un delito cambiar mi versión sin mi permiso”, insistió.

Se irán hasta Indecopi

Leslie continuó: “Si tú eres tan talentoso, ¿por qué no tienes hits actuales? ¿Por qué no estás en la cima ahora como yo?”, desafió Shaw.

Finalmente, la discusión fue moderada por Magaly Medina, quien destacó la importancia de los contratos claros entre artistas y compositores, y propuso que ambos deberían resolver el conflicto legalmente a través de las instancias correspondientes. “Este asunto se resolverá entre Abday e Indecopi”, aseveró la conductora.

Al final de la entrevista, Leslie Shaw dejó claro que no permitirá que otros se aprovechen de su trabajo. Consideró que es hora de que los artistas tomen conciencia de la importancia de proteger sus derechos y exigir el pago que merecen por su trabajo. Aunque la situación con Rincón y los otros artistas involucrados en la disputa sigue sin resolverse, la cantante expresó su compromiso de seguir luchando por sus derechos. “Esto es mi música, es mi negocio, y nadie me lo va a arrebatar”, concluyó.

