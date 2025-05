Leslie Shaw enfrenta a cantantes bolivianos por apropiarse de su canción ‘Hay niveles’: “Me tienen harta”

Leslie Shaw encara a cantantes bolivianos por apropiarse de su canción ‘Hay niveles’. TikTok.

Leslie Shaw se encuentra en medio de una controversia musical, luego de descubrir que varios artistas bolivianos continúan interpretando su exitoso tema “Hay Niveles” sin su autorización ni el pago de los derechos de autor.

El pasado domingo 11 de mayo, la cantante peruana vivió un tenso encuentro con la cantante boliviana Elvia Abril en el aeropuerto de Buenos Aires, Argentina. Ambas se habían presentado en la misma discoteca de la ciudad sin saber que al regresar a sus destinos se iban a enfrentar.

Leslie Shaw no dudó en encararla públicamente por seguir interpretando su canción sin su autorización.

Leslie Shaw se enfrenta a Elvia Abril

“La Barbie de la Cumbia” se acercó y, de manera firme, le exigió a Elvia Abril llegar a un acuerdo legal con sus representantes.

“Te parece llegar a un acuerdo con mi abogado, él se apellida Rodríguez. Si quieres dame un teléfono para llegar a algo. Me comentó que se pusieron malcriados con ellos”, expresó Leslie en un video que compartió en sus redes sociales.

En respuesta, Elvia Abril justificó su acción, afirmando que intentó comunicarse con los representantes de la popular ‘Colorada’ pero no tuvo éxito. “Habíamos hablado con Gabriela... No, cuando hablé le dije vamos a llegar a un acuerdo y me dijo no, no, y no quiso”, comentó la cantante boliviana.

Leslie Shaw encara a cantantes bolivianos por apropiarse de su canción ‘Hay niveles’. TikTok.

Los intentos previos de negociación

A pesar de los intentos previos de Leslie Shaw por resolver el asunto de manera amistosa, la situación escaló cuando los artistas bolivianos continuaron presentando la canción sin el consentimiento de la cantante peruana.

Leslie reveló que su abogado había estado tratando de llegar a un acuerdo, pero los artistas involucrados no respondieron adecuadamente.

“Sería bueno llegar a algo porque hoy recién voy a hablar con el abogado porque hay un chico boliviano, Kumbia Mortal, que también canta mi tema”, agregó Leslie, visiblemente molesta, en un video en el que expresó su incomodidad con la situación.

La cantante peruana aclaró que, a pesar de los múltiples intentos por resolver la situación de manera legal, la infracción continuó.

El encuentro en el avión y la indignación de Leslie Shaw

Lo que parecía ser una simple disputa de derechos de autor se intensificó aún más cuando Leslie y Elvia Abril coincidieron en el mismo vuelo después del evento. En un video compartido por la peruana en sus redes sociales, Leslie mostró su indignación al encontrarse con la boliviana en el avión, asegurando que el karma se les volvería en contra por su actitud.

“Y vamos a compartir avión. Como es la vida que el karma se le va a reventar en la cara por sinvergüenza. ¡No roben canciones! Yo no me voy a dejar”, comentó.

Durante el vuelo, Leslie Shaw no dudó en seguir compartiendo su molestia en sus redes sociales, dejando claro que no toleraría más el uso indebido de su trabajo.

Leslie Shaw comparte vuelo con Elvia Abril y se muestra indignada. IG.

Elvia Abril insistía en seguir cantando tema de Leslie Shaw

Leslie Shaw no se quedó callada ante la constante infracción de sus derechos de autor por parte de la cantante folclórica boliviana, Elvia Abril.

“Estoy muy molesta, no puedo creer lo sinvergüenza que son. Hay otro boliviano que está haciendo lo mismo. Ahorita llego y hablo con mi abogado, me tienen harta”, afirmó en otro video.

La intérprete contó cómo había estado enviando correos electrónicos solicitando que dejen de subir su canción a las plataformas digitales sin su consentimiento.

“Hace meses estoy enviado mails para que dejen de subir mi canción en sus plataformas y ella lo vuelve a subir, se crea otro perfiles y lo vuelve a subir. Es una sinvergüenza”, detalló.

La cantante también hizo un llamado a los artistas que continúan haciendo caso omiso a sus derechos, advirtiendo: “Contraten abogado porque ya me hartaron”. La frustración de Leslie es evidente, ya que, según ella, ha estado lidiando con este problema durante meses sin obtener respuestas satisfactorias.

Elvia Abril canta tema de Leslie Shaw 'Hay niveles sin autorización. IG:

Otros grupos estarían cantando tema de Leslie Shaw

Además de Elvia Abril, otro grupo boliviano, Kumbia Mortal, ha sido señalado por cantar “Hay Niveles” sin la autorización de la cantante peruana, lo que agrava aún más la situación.

Leslie Shaw no está dispuesta a permitir que su trabajo sea aprovechado sin reconocimiento ni compensación. La cantante peruana ha dejado claro que tomará las medidas legales necesarias para defender su música y proteger su carrera.

Con el respaldo de su abogado, Leslie continuará luchando para que se respeten sus derechos como autora y para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro.

Super Kumbia Mortal canta tema de Leslie Shaw 'Hay niveles' sin autorización. IG.