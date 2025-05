Ivana Yturbe rompe su silencio sobre un supuesto segundo embarazo y revela sus planes de agrandar la familia. Video: Magaly TV La Firme.

En una entrevista exclusiva con Magaly Medina en su programa de espectáculos, Ivana Yturbe despejó por fin los rumores que circulaban hace semanas sobre un presunto segundo embarazo con su esposo Beto da Silva.

La modelo e influencer asistió al programa por primera vez con motivo del Día de la Madre y terminó revelando detalles personales sobre su maternidad y sus planes familiares.

Durante la conversación, Magaly Medina no tardó en abordar el tema que más curiosidad generaba entre los seguidores de Ivana: “¿Es cierto que ya estabas embarazada?”, preguntó la conductora, dejando entrever una posible pérdida.

Sin titubeos, Ivana lo negó categóricamente: “No, no, por favor. Todavía no. Sí me muero de ganas”, respondió, descartando cualquier especulación sobre una pérdida gestacional.

Aunque desmintió estar embarazada, Ivana dejó claro que ese deseo no ha desaparecido. De hecho, compartió con la popular ‘Urraca’ que su sueño de agrandar la familia sigue en pie, aunque deberá esperar por motivos personales.

“Ahorita estoy con un tema familiar, mi abuelita está un poco mal y estamos muy enfocados en la familia en eso, pero vamos a ver si de repente a fin de año, por ahí, viene”, expresó con esperanza.

Ivana sueña con otro bebé y ya tienen nombre elegido

Lejos de desanimarse por la situación familiar que enfrenta actualmente, Ivana se mostró ilusionada con la posibilidad de volver a ser mamá. Según explicó, su esposo Beto da Silva comparte plenamente ese deseo.

“Ya se viene, pronto, como te dije, ahorita tengo unos temas con mi abuelito y estamos todos apoyándolo. Tiene 84 años y hemos puesto en stand-by eso. Sí quiero agrandar la familia. Beto muere por tener otra niña”, comentó.

La pareja, que ya tiene una hija llamada Almudena, sueña con darle una hermana. De hecho, la pequeña ya ha elegido un nombre para su futura hermanita: “Se va a llamar Bruna”, reveló Ivana entre risas, evidenciando la ilusión que también siente su hija por tener compañía.

Ivana Yturbe como mamá de Almudena, la hija que tiene con Beto da Silva, y su deseo de agrandar la familia. Video: Magaly Tv La Firme.

La maternidad transformó a Ivana Yturbe

Convertirse en madre ha marcado un antes y un después en la vida de Ivana. Desde la llegada de Almudena, sus prioridades cambiaron por completo. En la entrevista, confesó que ser mamá es el papel más importante y desafiante que ha tenido.

“A veces hay que ser la mala de la película”, admitió, en referencia al equilibrio que debe mantener entre su carrera profesional y la crianza de su hija.

Almudena, quien ya muestra una gran personalidad frente a las cámaras, incluso envió un tierno saludo a Magaly Medina durante el programa: “Hola, tía Magaly”. La niña acompaña a su madre a las grabaciones y la imita constantemente. “Se sabe todas las canciones”, contó Ivana, entre divertida y emocionada.

Criada por su abuela, Yturbe reconoce la importancia de una figura materna presente y comprometida, por eso afirma que estará con su hija “en cada paso”, sin importar si elige ser doctora o artista: “Lo que quiera ser, ahí voy a estar, apoyándola”.

El sólido matrimonio de Ivana y Beto: “Beto es un papá maravilloso”

En medio de una industria donde las relaciones suelen estar expuestas a polémicas, Ivana y Beto han sabido mantener una vida conyugal alejada de los escándalos. Casados desde hace varios años y padres de una niña, han formado una familia que se apoya mutuamente y se adapta a los retos laborales que se les presentan.

Ivana Yturbe asegura que acompañará a su hija en lo que desee ser de grande. Video: Magaly Tv La Firme.

Actualmente, viven en Cusco debido a que Beto juega para el club Cienciano, y ella lo acompaña en cada etapa. La modelo reconoce que sin él, muchas cosas serían distintas.

“Él es pieza clave en la crianza de Almudena. Sin Beto, nada sería lo mismo. Beto es un papá maravilloso. Creo que escogí al mejor papá para Almu”, declaró orgullosa.

El romántico mensaje de Beto da Silva por el cumpleaños de Ivana

El pasado 19 de abril, Beto da Silva aprovechó el cumpleaños de su esposa para hacerle una dedicatoria que derritió las redes. A través de su cuenta de Instagram, el futbolista publicó una fotografía junto a Ivana acompañada de un emotivo mensaje que dejó ver la profundidad de su amor.

“Quiero agradecerle a Dios y a la vida por ponerte en mi camino y darme una hermosa familia. Que seas eternamente feliz y que sigamos construyendo nuestro futuro, digo nuestro porque desde que te vi mi corazón se unió al tuyo. Espero estar siempre a tu altura, te amo”, escribió Beto, en un gesto que fue ampliamente comentado por sus seguidores.

Las palabras del deportista no solo conmovieron a Ivana, sino que también reflejan la conexión sólida que tienen como pareja y como padres. Ella, por su parte, no dudó en elogiarlo públicamente por su rol tanto de esposo como de padre.

Lejos de los reflectores, Ivana Yturbe y Beto da Silva han construido una vida familiar basada en el respeto, el compromiso y la ilusión de seguir creciendo juntos. Sus planes de agrandar la familia continúan firmes y la pareja se mantiene unida ante cada etapa.