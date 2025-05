Transferencia de pasajes aéreos no tendrá ningún costo: ¿qué dice la polémica ley y desde cuándo entrará en vigencia?

El pasaje aéreo se podrá transferir de manera gratuita . Foto: Andina

El Pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto de Ley 5562, por lo que se podrá transferir pasajes de avión a otra persona sin costo algunos, mientras sea en las 24 horas antes del vuelo. Esta controvertida medida fue criticada por las aerolíneas a través de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI).

De acuerdo con lo informado por el Parlamento por medio de sus redes sociales, la normativa, el cambio de titular podrá realizarse con las condiciones del contrato del pasaje original. Esto quiere decir que no se modificará la fecha, horario ni ruta y sin cargos adicionales.

No obstante, a pesar de que la propuesta ya fue aprobada en esta instancia, queda pendiente a promulgación por parte del Poder Ejecutivo, y posteriormente, la publicación del reglamento, el cual tendrá que establecer las condiciones, las sanciones a las empresas y los procedimientos específicos. El Gobierno tendrá 15 días hábiles para observar o promulgar la propuesta.

La norma, que modifica la Ley 27261 de Aeronáutica Civil del Perú, fue aprobada por insistencia con 100 votos a favor, sin oposición y con una sola abstención. No requerirá una segunda votación debido a su carácter de insistencia legislativa. Previamente, el Poder Ejecutivo había observado la autógrafa, lo que llevó a su revisión por parte de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, presidida por la congresista Marleny Portero, del partido Acción Popular.

Las obligaciones de las aerolíneas

De acuerdo a la iniciativa legislativa, también se modificó el artículo 125 de la ley, por lo que las aerolíneas tendrá que habilitar obligatoriamente canales digitales para realizar el trámite de endoso, de forma eficiente y rápida.

Por ello, estas empresas deberán emitir un nuevo billete sin cobro adicional a nombre de la persona receptora final del billete. En el caso en que haya una negativa o demora que no sea justificada para hacer esta transferencia, la aerolínea podrá ser sancionada.

¿Por qué las aerolíneas se opusieron?

E, el gerente de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), Carlos Gutiérrez, expresó su rechazo a esta normativa, argumentando que los costos administrativos asociados a esta disposición terminarán siendo asumidos por los usuarios a través de un incremento en el precio de los boletos.

En declaraciones a Canal N, Gutiérrez explicó que, aunque la ley establece que el proceso de transferencia no tendrá costo para los pasajeros, en la práctica, los gastos administrativos que implica esta operación no desaparecerán.

“Nada es gratis en esta vida. El costo es puramente administrativo, no tiene el objetivo de lucrar en una situación específica. Lo que vemos como populismo es que, al emitir una norma que pretende decir que algo no tendrá costo, se ignora que eso, en realidad, no existe”, afirmó el representante de AETAI.

El gremio aéreo también advirtió que esta medida, aunque busca beneficiar a los pasajeros, podría tener un efecto contrario al esperado. Gutiérrez señaló que las aerolíneas no asumirán los costos derivados de la transferencia gratuita de pasajes, lo que inevitablemente se traducirá en un aumento de los precios de los vuelos. Según el gerente, esta situación afectará directamente a los usuarios, quienes terminarán pagando más por sus boletos.

“Al final del día, si esta cuestión queda establecida como de “cero costo”, ese costo inevitablemente se trasladará a los pasajes. No hay otra opción, porque la aerolínea no lo asumirá, como ocurre en cualquier otro negocio”, añadió en diálogo con el medio.