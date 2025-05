Patricio Suárez Vértiz cuenta cómo pasó tres días de juerga con Charlie García: “Estaba Yola, yo soy ‘burbujito’”

“Charlie García me impresionó más de lo que imaginaba”: Patricio Suárez Vértiz cuenta su experiencia de tres días de fiesta con el músico.

En la última emisión de El Valor de la Verdad, Patricio Suárez Vértiz compartió una divertida y sorprendente anécdota sobre un encuentro que tuvo con el legendario músico argentino Charlie García.

Y es que, el rockero peruano recordó cómo pasó tres días de juerga junto a García en Miami, un periodo de tiempo que, según él, parecía mucho más largo debido a las aventuras y anécdotas que vivieron juntos.

En el inicio de la historia, Patricio relató cómo se encontró con García, quien lo saludó de una forma bastante curiosa. En medio de su confesión, el artista confirmó que estuvo también Yola Polastri. “Estaba Yola, yo soy ‘burbujito’”, dijo en un inicio entre risas.

Patricio Suárez Vértiz recuerda su encuentro con Charlie García: "Me sorprendió su humildad y su talento". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

“Estábamos en el aeropuerto, bajamos del avión y me dice, ‘¿Patricio, cómo estás?’, y le digo, ‘¡ah! ¿Cómo te acuerdas de mí?’”, recordó el cantante, quien también explicó que él le respondió “Soy boludo, pero no cojud.. Me acuerdo de esa buenísima”.

Aunque la respuesta de Charlie García sorprendió a Suárez Vértiz, rápidamente se dieron cuenta de que compartían una buena conexión. Pero la verdadera sorpresa vino después en Mimi. En medio de la juerga, Patricio contó cómo reconoció a Charlie en una situación peculiar.

“Yo estaba sentado en la piscina, tomando un trago, y de repente vi salir a un tipo del agua, todo demacrado, sin dientes, vestido de Batman”, relató entre risas. Aunque al principio el cantante no lo reconoció debido a la apariencia tan diferente de García, al poco tiempo, la verdad salió a la luz: era nada menos que el mismísimo Charlie García.

“Yo le dije ‘tú no eres Charlie García’, y él me hizo un gesto confirmando que efectivamente era él. En ese momento, me di cuenta de que, a pesar de su aspecto algo desmejorado, era el mismo ícono del rock que había marcado tantas generaciones”, comentó Patricio.

Patricio reveló que había estado escuchando las canciones de Charlie durante todo un año antes de encontrarse con él, lo que hizo que su conversación fuera aún más interesante. Mencionó que, en lugar de hablar solo de los éxitos más conocidos de García, como la famosa canción “Éxtasis”, comenzó a hablar sobre canciones menos conocidas, lo que, según él, fue algo que realmente impresionó y gustó a Charlie.

“Le hablé de canciones que nadie conocía, y eso fue lo que más le gustó”, expresó Patricio, quien con entusiasmo recordó lo bien que se sintió al poder conectar con uno de sus ídolos de una manera tan genuina.

Patricio Suárez Vértiz afirma que tiene ataques de pánico

Patricio reveló que fue encontrado casi muerto, tirado en el suelo y al borde de la muerte, lo que lo llevó a ser ingresado en una casa de rehabilitación. “Yo estaba duro, sentía como si se me movieran los dientes. Dejé de consumirlo cuando me encontraron tirado, casi en coma y me llevaron a la casa Arturo y me cuidaron hasta que desperté”, mencionó.

“Ahí lo dejé, nunca más. La dejé de golpe y me vino una depresión horrorosa”, relató el músico, dejando claro que el impacto de la adicción fue tan fuerte que su cuerpo y mente no pudieron soportarlo más.

La decisión de abandonar la cocaína no fue fácil. A pesar de las consecuencias devastadoras de la droga, la adicción no desapareció de inmediato.

