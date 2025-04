Patricio Suárez Vértiz rompe su silencio en El Valor de la Verdad: “Confesiones profundas y verdades sorprendentes”

Patricio Suárez Vértiz en El Valor de la Verdad: “Una de las ediciones más impactantes”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Este próximo domingo 4 de mayo, los televidentes de El Valor de la Verdad serán testigos de una edición muy esperada que promete emocionar y sorprender. En esta nueva entrega del popular programa de Beto Ortiz, el reconocido cantante Patricio Suárez Vértiz se sentará en el icónico sillón rojo para compartir confesiones profundas, historias que nunca antes habían sido reveladas y verdades que podrían cambiar la percepción de muchos sobre él.

Esta edición será, sin duda, una de las más impactantes y emotivas del programa, y está destinada a marcar un antes y un después en la carrera de Patricio.

Patricio Suárez Vértiz, conocido principalmente por ser el hermano del fallecido cantante Pedro Suárez Vértiz, se abrirá como nunca antes en una de las entrevistas más íntimas de su vida. La figura pública, que ha permanecido durante años en el foco de atención de los medios, finalmente rompe su silencio para contar aspectos desconocidos de su vida personal y su carrera.

El programa, que se ha caracterizado por llevar a la luz secreta y verdades ocultas de diversos personajes públicos, será el escenario perfecto para que el artista de 54 años revele su versión de los hechos que lo han marcado a lo largo de los años.

Beto Ortiz revela la conexión con Patricio Suárez Vértiz

El conductor de este exitoso programa, adelantó en sus redes sociales que la edición de este domingo será única, prometiendo que los seguidores del programa disfrutarán de historias nunca antes contadas y revelaciones que sorprenderán al público.

El periodista destacó que la conversación con Patricio Suárez Vértiz tocará aspectos muy personales, que van más allá de su carrera artística y su relación con su hermano Pedro. A través de su participación en El Valor de la Verdad, Patricio no solo compartirá detalles de su vida profesional, sino también de las relaciones familiares que lo han marcado, especialmente la con su hermano, quien fue una figura emblemática en la música peruana.

“Sucede con pocas personas en el mundo que, cuando las conoces, no puedes evitar preguntarte: ¿por qué diablos no te conocí antes?, ¿por qué te has demorado tanto en aparecer? Patricio, querido: eres la cagada, nunca me había reído tanto en televisión, eres un puto genio. Mira las décadas de carcajadas que nos hemos perdido, ¿dónde estuviste metido todo este tiempo?”, mencionó el periodista en la red social.

La muerte de Pedro Suárez Vértiz dejó un vacío irremplazable en la industria musical del Perú, pero a través de esta entrevista, Patricio buscará recordar y rendir homenaje a la memoria de su hermano, así como hablar sobre su propia vivencia y lo que significa seguir adelante con el legado de una figura tan importante. En el sillón rojo, Patricio se sincerará con el público y hará frente a las preguntas difíciles, algunas de las cuales podrían remover viejos recuerdos y emociones profundas.

Además de sus revelaciones sobre la familia, Patricio también hablará sobre su carrera como cantante, sus vivencias en el mundo de la música y los desafíos que ha tenido que enfrentar a lo largo de los años. A pesar de ser conocido como un ícono en la música peruana, su vida fuera del escenario ha sido menos documentada, por lo que esta será una oportunidad única para conocer más sobre el hombre detrás del artista.

La cita para este revelador episodio es este domingo 4 de mayo a las 10 de la noche, a través de Panamericana Televisión, y en simultáneo por el canal oficial de YouTube de El Valor de la Verdad, para que ningún fanático se pierda la oportunidad de ser parte de esta histórica edición.

