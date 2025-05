Patricio Suárez Vértiz confiesa su adicción a la cocaína y cómo la superó: “Me encontraron casi en coma”

Patricio Suárez Vértiz revela cómo enfrentó su adicción a la cocaína: “La dejé de golpe por miedo”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

En una emotiva entrevista en El Valor de la Verdad, Patricio Suárez Vértiz, hermano del reconocido músico Pedro Suárez Vértiz, reveló una de las experiencias más oscuras de su vida: su adicción a la cocaína.

Con una sinceridad impresionante, el rockero peruano narró cómo cayó en las garras de esta droga y cómo, al ver que su vida estaba en peligro, tomó la decisión de dejarla para siempre.

“Cuando algo es rico de algo que a la larga te hace daño, ya estás jodido“, confesó Patricio, refiriéndose a la sensación de poder y euforia que la cocaína le proporcionaba.

A pesar de los efectos destructivos que la droga tuvo en su vida, Suárez Vértiz admitió que en su momento la droga le ofrecía una sensación de grandeza: “Podía convencer a quien sea. El que te diga que la droga es mala, no, la droga es rica, te sientes Dios, diabólico, poderoso, todo lo puedes”.

Sin embargo, esta experiencia de poder y control duró poco, y rápidamente se tornó en una pesadilla. Patricio recordó cómo llegó a perder el control de su vida a tal punto que un día fue encontrado en un estado crítico en el parque Kennedy de Miraflores.

“Me encontraron hablando con un loco calato en el parque Kennedy y ahí dijeron que estaba hasta las huevas”, relató, sin esconder el nivel de descontrol que había alcanzado. Fue en ese momento cuando las alarmas se encendieron, y aquellos que lo rodeaban empezaron a notar la gravedad de la situación. Su vida estaba en juego, y la adicción lo había llevado a un punto sin retorno.

“Estuve en coma”

Lo que siguió fue un despertar aterrador. Patricio reveló que fue encontrado casi muerto, tirado en el suelo y al borde de la muerte, lo que lo llevó a ser ingresado en una casa de rehabilitación. “Yo estaba duro, sentía como si se me movieran los dientes. Dejé de consumirlo cuando me encontraron tirado, casi en coma y me llevaron a la casa Arturo y me cuidaron hasta que desperté”, mencionó.

“Ahí lo dejé, nunca más. La dejé de golpe y me vino una depresión horrorosa”, relató el músico, dejando claro que el impacto de la adicción fue tan fuerte que su cuerpo y mente no pudieron soportarlo más.

La decisión de abandonar la cocaína no fue fácil. A pesar de las consecuencias devastadoras de la droga, la adicción no desapareció de inmediato.

“Corté en seco porque me dio miedo”, explicó Patricio, reconociendo que fue el miedo a morir, lo que finalmente lo impulsó a abandonar la sustancia. No obstante, esa abrupta salida del mundo de las drogas vino acompañada de un precio emocional significativo: “Me vino una depresión horrorosa”, dijo. Aunque dejó la cocaína atrás, el proceso de recuperación fue largo y doloroso.

Desde ese momento, Patricio ha tenido que enfrentar las secuelas de su adicción, como los ataques de pánico, que se convirtieron en una constante en su vida. “Ahora tengo ataques de pánico. Me pasa una vez a la semana. Esa es mi cruz, ya me pasó”, confesó. A pesar de que el cantante nunca gastó dinero en la droga, ya que siempre le eran ofrecidas por otras personas, los efectos de su adicción lo persiguen en su vida diaria. Los ataques de pánico, que a menudo ocurren sin previo aviso, son una de las secuelas que enfrenta desde que dejó la cocaína, un recordatorio constante de la batalla que libró.

'El Valor de la Verdad' de Patricio Suárez Vértiz. (Panamericana)

Tengo ataques de pánico

Patricio Suárez Vértiz, con esta valiente confesión, no solo ha dejado al descubierto la cruda realidad de su adicción, sino que también ha brindado un mensaje de esperanza para aquellos que atraviesan situaciones similares.

Hoy, Patricio se encuentra más consciente de sí mismo, alejado de la cocaína, pero aun enfrentando las consecuencias emocionales de esa etapa oscura. A pesar de los ataques de pánico, sigue adelante con su vida, demostrando que el verdadero valor radica en superar los momentos más difíciles y aprender de ellos.

