Mario Vargas Llosa estaba ‘resignado’ a sus últimos días y consciente del deterioro de su salud

Este lunes 5 de mayo será día no laborable: ¿a quiénes beneficia? Con motivo de una festividad nacional, este día no laborable deberá ser compensado por los trabajadores que se acojan a la medida

Masacre en Pataz: el peligroso prontuario de Miguel Rodríguez Díaz, ‘Cuchillo’, acusado de estar detrás de la muerte de 13 mineros y otros atentados El asesinato de los trabajadores que habían sido reportados como secuestrados, y por quien se pidió 4 millones de soles, no es el primer hecho atribuido al peligroso criminal.