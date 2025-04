Archivo General de la Nación: buscan que autora de informe interno contra el desalojo del Palacio de Justicia cambie su versión

Informe interno del AGN indica que no es factible llevar los documentos históricos a la sede de la Biblioteca Nacional sin poner en riesgo la conservación de los archivos de ambas instituciones. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

El traslado de los documentos históricos de la sede del Archivo General de la Nación en el Palacio de Justicia y su envío a dos sedes temporales (Ministerio de Cultura y Biblioteca Nacional) es inminente. El proceso, que tomará hasta el año 2026 se hará en tres entregas, ha iniciado y el 30 de abril, se hará una primera entrega de espacios a favor del Poder Judicial, quien ordenó el desalojo.

Estos movimientos se hacen pese a que la comunidad de archivistas e historiadores, además de exjefes del AGN, hayan mostrado su rechazo a esta decisión, pues aún no se cuenta con una sede definitiva del Archivo y se puede poner en riesgo el acervo documentario en su interior. No solo eso, sino que incluso el propio AGN, a través de dos informes internos, declararon que los espacios que albergarán al Archivo por los próximos años no son aptos.

El primer informe, sobre el sótano del Ministerio de Cultura y la Sala Kuelap, ya fue revelado previamente por Infobae Perú a inicios de abril. Sin embargo, el segundo informe revela una situación que no solo revela que una mudanza de los documentos del AGN a la sede de la Biblioteca Nacional en la Av. Abancay no es posible, sino que incluso se pondría en riesgo la conservación de material tanto de la BNP como del AGN al mismo tiempo.

La Sala Kuelap del Ministerio de Cultura fue ofrecida en enero como albergue temporal de los documentos del Archivo General de la Nación, pero fue rechazada por la administración del ex jefe del AGN, Nicolás Díaz Sánchez, que fue cesado de su cargo. (Foto: Infobae Perú)

Mudanza del AGN afectaría a la Biblioteca Nacional

El informe N° 000007-2025-AGN/DC-UCR-MSC, al que tuvo acceso en exclusiva Infobae Perú, y que fue elaborado el pasado 28 de marzo por la especialista en conservación del AGN, Margot Seytuque Cahuana, revela que durante una visita hecha a la sede de la BNP en su sede de la Av. Abancay, se han encontrado deficiencias como “difícil acceso a los repositorios, presencia de humedad en las paredes, limitada ventilación, espacios con documentos hacinados e incidencia de luz”.

Además, se menciona que un informe generado por la propia BNP indica que actualmente sus repositorios ya se encuentran en condiciones de hacinamiento, lo que “afecta la seguridad, custodia y accesibilidad de los fondos documentales (...)”, por lo que “recomienda al AGN evaluar opciones alternativas”.

En pocas palabras, pese a que el Archivo General de la Nación ya anunció que el traslado se va a realizar, y que también indicó que tendrá el acompañamiento del Ministerio de Cultura; es la propia BNP, una de las sedes seleccionadas para albergar los documentos históricos, quien rechaza esta posibilidad porque ni siquiera tiene el espacio en sus instalaciones para sus propios fondos documentales.

Es por eso que Seytuque Cahuana, en las conclusiones de su informe (página 3), indica que “efectuar el traslado a esa sede no solo afectaría la estabilidad de los documentos del AGN, sino que comprometería la conservación de los documentos de la BNP”, y también que “no es factible el traslado de los documentos (...) a corto plazo a la BNP debido a que podría en riesgo su conservación”. El argumento principal es que incluso estos espacios necesitan mantenimiento correctivo antes de que sean trasladados.

Sin embargo, pese a que el informe de Seytuque Cahuana está fundamentado en la situación reportada por la propia BNP, fuentes de Infobae Perú afirman que desde las altas direcciones del Archivo General de la Nación, se estaría intentando presionar a la especialista para cambiar el sentido de sus conclusiones finales y que estas favorezcan al traslado del AGN a la Av. Abancay.

“Quieren que arregle el informe”

Fuentes de Infobae Perú indicaron que, ante las conclusiones negativas plasmadas en el informe de Margot Seytuque Cahuana; la directora de la Dirección de Conservación del AGN, Rosa Matilde Torres Ruíz, estaría intentando presionar a la especialista para “arreglar” el informe original o incluso borrarlo, para que este se posicione a favor del traslado de los documentos a la sede de la BNP en la Av. Abancay.

Con un pie en la historia y otro en el futuro, la Biblioteca Nacional del Perú continúa su labor de preservar la memoria cultural del país, adaptándose a las demandas contemporáneas de sus usuarios. (Andina)

“Quieren que arregle el informe porque dice que el traslado no debe proceder (...) Le han pedido que borre su informe porque quieren que sea favorable y todo lo que dice el suyo es negativo. Ella ratifica lo que ya había dicho la Biblioteca Nacional (...)”, se indicó a este medio.

Infobae Perú intentó contactarse con Margot Seytuque para conocer su versión de los hechos, pero al cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.

Fuentes especializadas consultadas por este medio indican que borrar el informe ya no es posible debido a que ya fue presentado y que tiene una numeración que no puede omitirse, por lo que el Archivo General de la Nación tendría que contratar a una persona adicional para emitir un informe favorable.

Jefa del AGN, ausente. Su reemplazo, investigado por presunta corrupción

Mientras tanto, la actual jefa del Archivo General de la Nación, Graciela Rengifo; se encuentra de licencia “por motivos de salud del 15 al 29 de abril del 2025”, según una resolución suprema publicada en el Diario El Peruano y firmada tanto por el ministro de Cultura, Fabricio Valencia; y la presidenta Dina Boluarte, por lo que la titular del AGN retornaría a sus funciones recién el 30 de abril.

Cronograma de traslados difundido por el AGN en una publicación en redes sociales que luego fue borrada y ya no se encuentra en ningún otro lugar. (Foto: AGN)

La fecha de retorno de Rengifo es relevante, pues es el mismo día en el que el propio Archivo indicó que se completaría la primera etapa de la liberación de espacios en la sede del Palacio de Justicia del AGN. El cronograma fue difundido por el propio AGN en una publicación en redes sociales que luego fue borrada y actualmente no se encuentra en ningún otro lugar.

¿Quién se ha quedado a cargo del AGN? Según la resolución ministerial, la jefatura del Archivo General de la Nación ha quedado a cargo de Carlos Alberto Verástegui Pérez, el actual asesor de la Jefatura Institucional e investigado por colusión simple por parte de primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima desde el año 2024.

Carlos Alberto Verástegui Pérez, actual jefe encargado del AGN hasta el 29 de abril, es investigado por la Fiscalía por un caso de colusión simple. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Mientras tanto, la primera entrega de espacios del AGN no solo ha generado que algunas zonas, como el área de digitalización, sean llevadas a otras sedes alejadas de los documentos con los que se supone que deben trabajar, sino que incluso los propios trabajadores del AGN han presentado quejas por el poco espacio que hay al interior de la sede de Palacio de Justicia luego de la primera liberación de áreas a favor del Poder Judicial.

“Hoy todo está acumulado (...) el comedor está en un espacio muy pequeño. Ahí mismo, en el comedor, han habilitado una silla para que atienda la médico ocupacional los días que le corresponde. Se ha hecho un reclamo porque no puede ser así”, afirmaron fuentes de Infobae Péru.

Médico ocupacional del Archivo General de la Nación, trabaja en una silla en la misma zona del comedor de la institución. (Foto: Cortesía/Infobae Perú)

“Traslado del AGN es un atentado contra la historia”

Por su parte, la historiadora Natalia Sobrevilla, que se ha mostrado en contra de un traslado del AGN sin que antes se tenga lista la sede definitiva, afirmó que el traslado del Archivo General de la Nación es “un atentado contra la historia, contra la memoria y contra el derecho de todos los peruanos”.

Según indicó en exclusiva para Infobae Perú, actualmente ya se han movido oficinas y sus trabajadores no pueden seguir custodiando de manera adecuada los documentos que se contienen en la sede del Palacio de Justicia.

“El Poder Judicial nos ha dicho en una reunión que sostuvimos con ellos a mediados de marzo de este año, que ellos no están presionando al Ministerio de Cultura ni al AGN, (...) son muy celosos y muy interesados en que el patrimonio se custodie de manera correcta y que se cuide (...) tienen un fastidio muy grande por la inacción del Ministerio de Cultura y el Archivo General de la Nación, con toda razón, por no comenzar la construcción del local (...)”, indicó a este medio.

Fotos del traslado de muebles del Archivo General de la Nación realizado el pasado 23 de abril. (Foto: Composición - Infobae Perú/Renato Silva)

La situación, según Sobrevilla, es sospechosa, sobre todo en el caso del actual ministro de Cultura, Fabricio Valencia. “Uno se pregunta por qué el ministro Fabricio Valencia tiene tanto apuro, tanta premura por hacer esto para llevar a cabo este traslado inopinado, mal pensado, mal planeado, sin inventarios. Eso es un riesgo inmenso para nuestro patrimonio”, dijo.

Incluso deslizó la posibilidad de un posible conflicto de interés en un proceso judicial en el que el propio Valencia se encuentra involucrado. “El ministro tiene apuro en hacerlo (el traslado). No dejo de pensar que pueda guardar relación con el hecho de que él tiene un proceso abierto, que es además un conflicto de interés, porque él está representando a los franciscanos en una querella sobre la remoción y la remodelación de la Plaza San Francisco en la ciudad de Lima. Probablemente él tenga interés en tener la buena opinión del Poder Judicial“, sostuvo Sobrevilla.

Por lo pronto, el proceso del traslado ha iniciado y la primera carga de muebles ya fue llevada a la sede del Pasaje Correo del Archivo General de la Nación.

Según pudo conocer Infobae Perú, hasta el momento se registran dos contrataciones de la empresa Huallaga Logistik S.A.C. para realizar dos trabajos de desmontaje, traslado e instalación y puesta en operación de bienes muebles; ambos el día 4 de marzo del 2025 y por los que se pagó en total S/ 3.068 divididos en dos partes, la primera de S/ 1.652 y la segunda de S/ 1.416.