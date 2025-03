Archivo General de la Nación pone en marcha plan de desalojo sin tener un local definitivo

El titular del Mincul defendió de la construcción de un nuevo espacio en el que laborará la institución. (Fuente: AGN)

No hay vuelta atrás. El desalojo del Archivo General de la Nación oficialmente ha iniciado y ya tiene una fecha límite establecida para entregar al menos una ‘primera etapa’: el 30 de abril de este año. Sin embargo, fuentes de Infobae Perú indicaron que, aunque este es el plazo máximo, las labores de mudanza ya iniciaron.

Este medio pudo conocer en exclusiva que solo la parte administrativa de la Dirección de Conservación se ha mudado en su totalidad a la sede Correo del AGN, ubicada en el Pasaje Piura, a una cuadra de Palacio de Gobierno. Respecto a este traslado, fuentes de Infobae Perú indicaron que se habría contratado a “una empresa pequeña de mudanzas, de esas que están por el Centro (Histórico)” para hacer el desplazamiento de los muebles.

El pasado 12 de febrero, dos semanas luego del frustrado intento de expulsar al AGN de su sede en el Palacio de Justicia; el secretario general del Archivo, José Franco Iparraguirre, envió un memorándum a todos los directores, jefes de oficinas y unidades funcionales del AGN para indicarles que la jefa institucional, Olinda Rengifo, firmó un acuerdo el 3 de febrero de este año para que se entreguen 1.127 metros cuadrados “como parte de una primera etapa del proceso (de desalojo del AGN)”.

El documento oficial, al que tuvo acceso Infobae Perú, revela que, el destino de los documentos históricos del AGN será el Ministerio de Cultura, aunque no se especifica qué espacios serán adaptados al interior de su sede en San Borja para albergar los miles de metros lineales de archivos.

“Se requiere la elaboración de un nuevo protocolo para el traslado de los fondos documentales custodiados en el Poder Judicial hacia el Ministerio de Cultura, el cual deberá disponer, entre otros, las etapas previas, durante y posteriores al traslado, asegurando el resguardo, conservación y adecuada gestión del patrimonio documental histórico”, se lee en el documento oficial.

Ambientes del Mincul fueron declarados ‘no aptos’

Este medio ya había reportado el 30 de enero de este año que el Ministerio de Cultura ofreció a la gestión del exjefe institucional del Archivo General de la Nación, Nicolás Díaz, que el AGN visite al menos dos espacios en su sede: la Sala Kuelap y uno de sus estacionamientos, pero ambas fueron rechazadas por no ser sitios aptos para la conservación de los documentos.

La Sala Kuelap del Ministerio de Cultura fue ofrecida en enero como albergue temporal de los documentos del Archivo General de la Nación, pero fue rechazada por la administración del ex jefe del AGN, Nicolás Díaz Sánchez, que fue cesado esta mañana de su cargo. (Foto: Infobae Perú)

Ese mismo día, un informe sobre el análisis del espacio en la Sala Kuelap enviado por José Franco Iparraguirre a la entonces secretaria general del AGN, Elizabeth Ramos de la Cruz, al que tuvo acceso Infobae Perú revela que efectivamente el espacio no es adecuado para albergar documentación histórica.

“Dichos espacios no se adapta para el acondicionamiento de otros usos vinculados al AGN, tipo repositorios y/o espacios especializados en trabajos para el buen estado de conservación del Patrimonio Archivístico, ya que estos necesitan alturas mayores a las existentes para las estanterías existentes, además de conexiones de agua y desagüe, y espacios oscuros para la digitalización”, aunque también se destaca que sí “cumple con la normativa vigente para albergar espacios de oficinas administrativas”

Además de estos espacios al interior del Ministerio de Cultura, en diciembre del 2024 también se consideró mudar la sede del AGN de Palacio de Justicia a un espacio al interior de la Biblioteca Nacional del Perú, específicamente en el edificio ubicado en la Av. Abancay, pero esta también fue declarada como ‘no apta’ “para que acoja a toda la documentación del AGN, en la que se planifica también la ubicación del personal con área de oficinas, procesos técnicos, etc.”, según un informe interno del Archivo emitido el 11 de diciembre del año pasado al que tuvo acceso Infobae Perú.

La promesa incumplida del ministro de Cultura

El problema del desalojo del Archivo General de la Nación no es nuevo. En los últimos años, el Poder Judicial emitió un fallo a favor de sí mismo en el que declaraba que el Archivo General de la Nación debía retirarse del sótano del Palacio de Justicia. Sin embargo, un grupo de expertos, entre ex jefes institucionales del AGN, historiadores y expertos diversos, se mostraron en contra de un desalojo si antes no se contaba con una sede definitiva.

Luego de varios meses insistiendo, finalmente sus palabras fueron “escuchadas” por el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, que indicó públicamente en septiembre del 2024 que pidió al Poder Judicial que el Archivo se mantenga en esta sede hasta que se complete la construcción de la sede definitiva, que está planificada para ubicarse en Pueblo Libre desde el año 2007.

“Se ha consignado una partida específica (S/ 50 millones) para iniciar la construcción del AGN. Esta es una prioridad de la presidenta Dina Boluarte para resguardar la memoria documental. Hemos convocado al Poder Judicial a mantener temporalmente el Archivo en el Palacio de Justicia hasta que se concluya la nueva edificación”, indicó Valencia.

Sin embargo, meses después, el 17 de enero del 2025 Valencia y su equipo de trabajo se reunió con la titular del Poder Judicial a espaldas del entonces jefe del AGN, Nicolás Díaz, y firmó un acta en la que se comprometió a facilitar la salida del Archivo del sótano del Palacio de Justicia de manera progresiva.

El documento al que accedió Infobae Perú también indica que la presidenta del PJ, Janet Tello, indicó que “(...) se podía empezar ya mismo con la desocupación de las áreas administrativas como muestra de una voluntad política de concretar la entrega del bien inmueble (...)”.

“Vengo a cumplir con el encargo del Ministro”

El 31 de enero de este año, Infobae Perú informó que la salida del exjefe del AGN, Nicolás Díaz, habría sido motivada por su rechazo a la idea de un desalojo sin antes no contar con una sede definitiva y que su retiro del cargo tendría relación con una intención del ministro Valencia de “facilitar el desalojo”.

Esta idea cobra aún más fuerza luego de la publicación de un comunicado por parte del Sindicato de Trabajadores del Archivo General de la Nación (SITAGN) el pasado 27 de febrero. En él, se indica que la agrupación planteó varias preguntas a la jefa del AGN, Olinda Rengifo, relacionadas con el desalojo del Archivo.

“Una de las consultas formuladas por parte del SITAGN, fue: ¿a qué responden los preparativos de salida de las áreas técnicas y documentales en la sede de Palacio de Justicia? La actual jefa, como sus funcionarios, argumentan que hay que ejecutar la sentencia de restitución la cual conllevaría al desalojo del AGN, del local del Palacio y para ser más exactos y tomando las palabras de la Sra. Rengifo “he venido a ejecutar el encargo del Ministro”“, se lee en el documento público.

Infobae Perú contactó con el área de prensa del Ministerio de Cultura para consultar por qué el ministro Valencia habría cambiado de opinión sobre la estadía del AGN en el sótano del Palacio de Justicia, pero hasta el cierre de este informe, no obtuvo respuesta.

Mordaza para funcionarios

Debido a las críticas constantes emitidas por el Sindicato de Trabajadores del Archivo General de la Nación (SITAGN) a la gestión de la jefa del AGN, Olinda Rengifo; se envió un memorándum a todas las direcciones y oficinas del Archivo en el que se indicó que ningún funcionario -incluidos miembros del sindicato- podrá emitir ninguna declaración a la prensa si no cuenta con la aprobación de Rengifo y de la compañía de personal de la Unidad de Comunicaciones.

“De conformidad con las normas expuestas, las declaraciones a los medios de prensa, radial, escrita o televisiva, deberán contar previamente con la autorización expresa de la Jefatura Institucional, y el posterior acompañamiento técnico de la Unidad Funcional de Comunicaciones e Imagen Institucional”

Objetivo: Salida total para el 2026

Entonces, ¿cómo se hará el desalojo del Archivo General de la Nación? Infobae Perú pudo conocer en exclusiva que el plan que se está siguiendo para el desalojo definitivo del AGN del Palacio de Justicia será el que dejó el exjefe del Archivo, Nicolás Díaz, quien pese a su rechazo a esta medida, estuvo preparando un ‘plan de contingencia’ en el que calculó una salida progresiva de los ambientes del AGN.

Según el documento, que es de conocimiento del Ministerio de Cultura y la actual jefa del Archivo, se estipula que la salida se daría en tres etapas. La primera en mayo del 2025 en la que se estimó una entrega de 1.127 metros cuadrados; una segunda etapa en noviembre del 2025 para entregar 542 m2; y una última entrega de 2.965 m2 para agosto del 2026.

Este plan también considera que en las tres etapas se van a trasladar documentos históricos: 1.000 metros lineales de documentos en la etapa 1; 3.500 metros lineales en la etapa 2; y 19.000 metros lineales de documentos en la última etapa. Por lo tanto, no existe la posibilidad de que haya una entrega en la que no se movilicen archivos que se encuentran actualmente en esta sede del AGN.

“En términos generales, hay que considerar la inversión de tiempo que demanda la ubicación y habilitación de espacios temporales, además de la gestión de recursos, para brindar adecuadas condiciones de seguridad, para garantizar la conservación del patrimonio documental archivístico”, se indica en el documento.

Sin embargo, fuentes de Infobae Perú indicaron que existe una posibilidad de que los plazos y los m2 que se vayan a entregar al Poder Judicial sean modificados del plan original.

Mientras tanto, al día de hoy, casi 20 años luego de que se haya planificado la construcción del local definitivo del Archivo General de la Nación en Pueblo Libre, en el predio no se ha edificado nada. La obra de más de 400 millones de soles se mantiene congelada en el tiempo y al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, al menos en la práctica, parece no importarle.