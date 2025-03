Archivo General de la Nación: plan de desalojo incluye mudarse a un sótano del Ministerio de Cultura

Archivo General de la Nación

Todo ha quedado listo. En los próximos meses el Archivo General de la Nación tendrá un nuevo hogar temporal para los documentos de la sede del Palacio de Justicia ¿Su destino? Tres espacios al interior de la sede del Ministerio de Cultura, en San Borja, y uno de ellos sería uno de los sótanos, junto a tuberías de desagüe y conexiones eléctricas.

Como lo informó Infobae Perú el pasado 10 de marzo, el plan de desalojo de la ‘Sede Palacio’ del AGN se dará por etapas y la primera tiene como fecha límite para su entrega el 30 de abril de este año. Sin embargo, el AGN no tenía un destino para sus oficinas y documentos históricos, por lo que el Ministerio de Cultura emitió una resolución para ceder temporalmente parte de sus espacios y acoger a esta institución, que aún no tiene local propio.

Según la Resolución de Secretaría General N° 000108-2025-SG/MC, emitida por el Mincul el 19 de marzo de este año, fue el propio secretario general del AGN, José Franco Iparraguirre, quien pidió al Ministerio de Cultura la cesión de un espacio total de 2,590.19 m² al interior de su sede en San Borja, esto en el contexto del desalojo del Archivo de su sede en Palacio de Justicia a causa de una orden judicial.

El documento confirma que el Mincul cederá temporalmente esta cantidad de espacio que está dividida en tres ambientes: la Sala Kuélap piso Mezanine (649.44 m²), Sala Kuélap primer piso (1,199.45 m²) y el Sótano (741.30 m²), supuestamente para “albergar las oficinas administrativas para el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales del Archivo General de la Nación”. Sin embargo, fuentes de Infobae Perú afirman que esto no es del todo cierto.

Mudanza total del Archivo General de la Nación

Fuentes consultadas por Infobae Perú indican que los espacios de “uso administrativo” al interior de la Sede Palacio del AGN “no ocupan más de 300 m²”, por lo que una cesión de un espacio total de más de 2,500 m² es sospechosa; sobre todo si se considera que el plan de desalojo reportado por este medio a inicios de marzo indica que toda la extensión del Archivo -que se mudará en 3 partes- es de 2,965 m².

“Ellos (el AGN) pueden adecuar su uso para áreas administrativas y luego, si quieren darle otro uso (albergar documentos históricos), estarían yendo contra la propia resolución (...). Podrían justificarse diciendo que como tienen una necesidad y es una emergencia, tienen espacio extra disponible (...)”, afirmó una fuente consultada para este informe.

Actualmente, el plan que se está aplicando para la mudanza del Archivo General de la Nación fue propuesto por el ex jefe del AGN, Nicolás Díaz. Sin embargo, la planificación original a la que tuvo acceso Infobae Perú proyectaba que la primera entrega de espacios se produciría en mayo del 2025, no en abril. La modificación se realizó durante la gestión de la actual jefa de la institución, Graciela Rengifo.

Intentamos contactarnos con el ex jefe del AGN para conocer su opinión sobre la mudanza del Archivo a la sede del Mincul, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.

Cambio de opinión en el AGN

Un detalle particular sobre el pedido al Mincul para la cesión de espacios es que en la lista se incluyen la mezzanine y primer piso de la Sala Kuelap.

Aunque este pedido fue hecho por el secretario general del AGN, José Franco Iparraguirre; este medio accedió a un informe que él mismo, como jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, envió a la entonces secretaria general del Archivo, Elizabeth Ramos De La Cruz, el pasado 31 de enero.

Según el documento, que lleva la firma de Franco Iparraguirre, la Sala Kuelap “no se adapta para el acondicionamiento de otros usos vinculados al AGN, tipo repositorios y/o espacios especializados en trabajos para el buen estado de conservación del Patrimonio Archivístico”.

Pese a que el informe del 31 de enero indica que los espacios de la Sala Kuelap no son ideales para albergar el Archivo, ahora sus más de mil metros cuadrados aparecen como parte de la cesión temporal para albergar oficinas administrativas que, expertos consultados, indican que solo ocupan 300 m². Fuentes de Infobae Perú indican que este espacio amplio coincide con las características que podría tener una posible zona de almacenamiento de archivos históricos.

Este medio se intentó comunicar con el despacho del señor Franco Iparraguirre para consultarle sobre este aparente cambio de opinión acerca de la idoneidad de la Sala Kuelap para albergar documentación, pero no obtuvo respuesta.

La Sala Kuelap del Ministerio de Cultura fue ofrecida en enero como albergue temporal de los documentos del Archivo General de la Nación, pero fue rechazada por la administración del ex jefe del AGN, Nicolás Díaz Sánchez, que fue cesado de su cargo. (Foto: Infobae Perú)

La promesa rota del ministro de Cultura

El actual ministro de Cultura ha roto su promesa. En septiembre del 2024, el titular del Mincul, Fabricio Valencia, pidió públicamente al Poder Judicial que el Archivo se mantenga en esta sede hasta que se complete la construcción de la sede definitiva, que está planificada para ubicarse en Pueblo Libre desde el año 2007.

“Se ha consignado una partida específica (S/ 50 millones) para iniciar la construcción del AGN. Esta es una prioridad de la presidenta Dina Boluarte para resguardar la memoria documental. Hemos convocado al Poder Judicial a mantener temporalmente el Archivo en el Palacio de Justicia hasta que se concluya la nueva edificación”, indicó Valencia en una conferencia de prensa.

El titular del Mincul defendió de la construcción de un nuevo espacio en el que laborará la institución. (Fuente: AGN)

Sin embargo, meses después, el 17 de enero del 2025 Valencia y su equipo de trabajo se reunió con la titular del Poder Judicial a espaldas del entonces jefe del AGN, Nicolás Díaz, y firmó un acta en la que se comprometió a facilitar la salida del Archivo del sótano del Palacio de Justicia de manera progresiva.

Fuentes de Infobae Perú indican que, aunque sí se asignó estos S/ 50 millones, estos solo pueden destinarse “para crear las condiciones para dar inicio a la construcción de la obra”, cuyo costo total bordea los S/ 450 millones y que no está a cargo del AGN, sino de la Unidad Ejecutora N° 008 Proyectos Especiales del Mincul.

En enero, esta Unidad Ejecutora encargó al AGN que participe como coejecutor del proyecto únicamente para atender un llamado ‘plan de contingencia’. Expertos consultados por este medio indicaron que este plan básicamente consiste en hacer los preparativos para mudar el Archivo a sedes temporales que deberían ser alquiladas y adaptadas para albergar al AGN mientras se construye la sede permanente, no para iniciar las obras.

Proyecto del Ministerio de Cultura para construir una sede permanente del Archivo General de la Nación está congelado desde el año 2007 y ya se proyecta un costo total de S/ 450 millones. (Foto: Mincul)

“Vengo a cumplir con el encargo del Ministro”

El 31 de enero de este año, Infobae Perú informó que la salida del exjefe del AGN, Nicolás Díaz, habría sido motivada por su rechazo a la idea de un desalojo sin antes no contar con una sede definitiva y que su retiro del cargo tendría relación con una intención del ministro Valencia de “facilitar el desalojo”.

Esta idea cobra aún más fuerza luego de la publicación de un comunicado por parte del Sindicato de Trabajadores del Archivo General de la Nación (SITAGN) el pasado 27 de febrero. En él, se indica que la agrupación planteó varias preguntas a la jefa del AGN, Olinda Rengifo, relacionadas con el desalojo del Archivo.

“Una de las consultas formuladas por parte del SITAGN, fue: ¿a qué responden los preparativos de salida de las áreas técnicas y documentales en la sede de Palacio de Justicia? La actual jefa, como sus funcionarios, argumentan que hay que ejecutar la sentencia de restitución la cual conllevaría al desalojo del AGN, del local del Palacio y para ser más exactos y tomando las palabras de la Sra. Rengifo “he venido a ejecutar el encargo del Ministro”“, se lee en el documento público.

La misión: Completar en 4 años una obra paralizada desde el 2007

Otro punto particular de la resolución emitida por el Mincul para ceder los espacios al Archivo General de la Nación es el tiempo de esta cesión. Según el documento, esta será de dos años, con una opción única para extenderse por un plazo similar. En total, el AGN solo puede quedarse cuatro años ocupando los espacios del Ministerio de Cultura.

Sin embargo, expertos indicaron a Infobae Perú que, luego de casi 20 años con el proyecto congelado, pensar que la sede permanente del AGN puede estar finalizada dentro de este plazo máximo de 4 años, “sería soñar demasiado”.

“En los siguientes cuatro años todo tendría que salir perfecto. No tendría que haber ni un solo problema, ni un solo indicio de corrupción. Ya estamos hablando de un sueño, básicamente”, indicaron a este medio.

Inventario acelerado

Según la historiadora Natalia Sobervilla, esta mudanza del AGN a tres espacios al interior del Ministerio de Cultura “es realmente un despropósito” que puede terminar perjudicando al Archivo General de la Nación y que potencialmente puede hacer que durante el traslado se pierdan más documentos históricos.

Documentos clave que narran el auge del cultivo de la vid y el comercio del aguardiente de uva desde los puertos de Pisco hasta mercados internacionales, son reconocidos por la UNESCO. - Crédito: AGN

Fuentes del AGN consultadas por Infobae Perú indican que, para cumplir con los plazos del desalojo, se está realizando un proceso de inventario que no respeta los estándares para garantizar que se sabe cuántos documentos se están empaquetando. “Ya no estamos contando folios como se debería. Ahora solo estamos contando cajas y eso hace que no se pueda saber si en el traslado se pierden archivos históricos”, se indicó a este medio.

“Es realmente casi que lo peor que le puede pasar al Archivo. Es convertirlo en algo totalmente inoperante, destruirlo poco a poco. Al separarlo ya estamos en una situación de mucho riesgo y estamos pasando a una situación de aún mayor riesgo (...) El problema más grande que tenemos es que más allá de este plan, no hay una planificación que sea compartida con la ciudadanía. Esto es extremadamente peligroso”, finalizó Sobrevilla en conversación con Infobae Perú.