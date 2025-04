Agroexportaciones de La Libertad crecieron casi 23% en 2024

El sueño de Carlos Gereda, con una pequeña inversión inicial, desafió las extremas condiciones de la costa peruana, donde el calor y la falta de agua parecían insuperables. Foto: Alessandro Cinque / National Geographic

Los vaivenes en la aplicación de aranceles, o impuestos a los productos importados, por parte de EE.UU. a todos sus socios comerciales ha generado un clima de incertidumbre global. Si bien resulta prematuro anticipar los impactos, una disminución del comercio mundial tendría implicancias sobre el crecimiento global, el cual ha sido fuente clave de los avances para el Perú y, en particular, para regiones altamente integradas al mercado internacional, como La Libertad.

Relevancia de la agroexportación

El desarrollo del agro modero ha contribuido significativamente al crecimiento económico de la región. La Libertad es consistentemente la principal región agroexportadora del país, con una participación de 19.6% en el total nacional. Además, sus envíos superaron los US$ 2,506 millones en 2024, un 22.7% más que en 2023.

Entre los principales productos destaca el arándano, cuyo valor exportado creció más de 46% respecto del año anterior y representó casi la mitad del valor total de las exportaciones agrícolas de la región, con US$ 1,246 millones. Le siguieron las exportaciones de palta, que superaron los US$ 359 millones (+20.8%), y el espárrago con US$ 224 millones (-5.6%).

Este dinamismo resulta clave ya que el agro representa la segunda actividad de mayor tamaño en el PBI regional (17.9% del total) y emplea a uno de cada tres trabajadores formales en la región.

El mercado estadounidense

Estados Unidos es el principal destino de los envíos de agroexportación, por lo que es clave para la actividad local. En 2024, el 43.4% del valor total de las agroexportaciones tuvo como destino este país, consolidándolo como su principal socio comercial. En esa línea, La Libertad es la segunda región del país con mayores agroexportaciones dirigidas a Estados Unidos, solo por detrás de Ica.

Perú: Principales cinco regiones agroexportadoras a EE.UU., 2024

(Millones de US$; % del total de agroexportaciones)

La Libertad es consistentemente la principal región agroexportadora del país. Elaboración IPE

Nota: Otras regiones con alta participación de Estados Unidos en sus agroexportaciones son Moquegua (75.0%) y Apurímac (42.9%), aunque sus envíos representan menos de US$ 10 millones cada una. Fuente: Mincetur.

Varios de los productos más representativos de la región concentran una parte significativa de sus envíos al mercado estadounidense: el arándano (54%), la palta (24.2%) y el espárrago (42%). Asimismo, otros productos de menor tamaño en la canasta exportadora de la región también tienen a EE.UU. como principal destino, entre los que destacan, por ejemplo, la mandarina (70%) y las fresas (92%).

La Libertad: Principales productos de agroexportación según destino, 2024

(% del total de exportaciones; envíos a EE.UU. en millones de US$ en paréntesis)

Fuente: Mincetur.

En este contexto, los aranceles harán que importar los productos extranjeros (como los envíos peruanos) se vuelva más caro para los consumidores en EE.UU. Así, podrían ser menos atractivos frente a opciones más baratas, lo que puede reducir su demanda. No obstante, factores como la temporada de cosecha, la calidad del producto y la capacidad de negociar precios pueden ayudar a reducir ese impacto. Por ejemplo, la temporada de cosechas del arándano y las uvas no compiten con la del propio EE. UU. ni la de México (principal competidor).

Perspectivas

La economía global enfrenta riesgos de una recesión económica debido a una potencial guerra comercial. En un contexto de creciente incertidumbre, resulta clave fortalecer la resiliencia del sector agroexportador, generando un entorno favorable para la inversión privada. Para ello, será clave diversificar destinos, mejorar la productividad agrícola y fomentar la reducción de costos logísticos a través de la mejora de la infraestructura de transporte. Así, los incentivos tributarios no son una salida sostenible y, más bien, reducen los recursos fiscales para mitigar los choques externos que amenacen el crecimiento.

(*) Elaborado por Stephani Maita, economista senior del IPE con la colaboración de Matías Buendía.