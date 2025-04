Día del Libro 2025: conoce a las escritoras peruanas que hoy renuevan, cuestionan y transforman la literatura nacional

Autoras latinoamericanas y obras - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 23 de abril, la fecha se impone sin necesidad de artificios. El Día del Libro surge como un alto en el calendario para recordar que las palabras escritas no solo narran, también construyen. No se trata únicamente de autores canónicos o de cifras de lectura. El día es un espejo donde se cruzan historias, trayectorias, debates y nombres que transforman el espacio literario desde sus márgenes. En ese espacio, varias escritoras peruanas se abren paso con fuerza propia, desde la crítica histórica hasta la ficción más íntima.

No se trata de un fenómeno reciente. Desde hace décadas, las literatas peruanas demuestran una capacidad aguda para observar, analizar y narrar. En sus textos se encuentran heridas sociales, relatos personales y apuestas por entender el país desde diferentes aristas. Hoy, muchas de ellas están en librerías, premios, aulas, ferias y redes, escribiendo desde la academia, el periodismo o la literatura infantil, desdibujando las fronteras de los géneros tradicionales.

En el panorama actual, sus nombres no son casuales. Figuras como Carmen McEvoy, Gabriela Wiener, Karina Pacheco, Rosa María Cifuentes, entre otras, conforman una red de voces que, con distintos acentos y registros, proyectan una narrativa nacional más compleja. Algunas provienen del exilio voluntario, otras están vinculadas a la educación superior, al activismo o a la práctica clínica. Todas tienen algo que decir. Y lo hacen con libros, ensayos, novelas, investigaciones y cuentos que se instalan en la conversación pública.

El Día del Libro no se limita a homenajes ni lecturas colectivas. Es también una oportunidad para mirar de cerca a quienes escriben en y desde el Perú, con perspectiva crítica, creatividad y rigor.

Rosa María Cifuentes: rostro, emoción y palabra

La escritura en el Perú no está estancada: hay movimiento, cuestionamiento, exploración e innovación desde distintos frentes. (Instagram: rmcifuentes)

Desde una formación en periodismo y coaching, Rosa María Cifuentes trazó un camino singular. Conocida por combinar la comunicación con saberes ancestrales y herramientas contemporáneas, Cifuentes ha publicado más de una docena de títulos. Su enfoque va más allá del entretenimiento: propone una lectura emocional del individuo y del entorno.

La periodista trabaja en temas de relaciones afectivas, autoestima, miedos y dinámicas familiares. “Presencias”, “Lesiones de amor”, “Miénteme si puedes” y “El mal acecha” revelan esa vocación por conectar con lo íntimo.

Además, es panelista en medios de comunicación y asesora de entidades públicas en temas relacionados con la comunicación no verbal y el liderazgo emocional. Su propuesta cruza literatura, coaching y astrología, y apunta a un lector que busca herramientas, no solo historias.

Carmen McEvoy: memoria, república y conflicto

La historiadora Carmen McEvoy presenta soluciones a la crisis política que atraviesa el Perú.

Historiadora de formación, Carmen McEvoy lleva más de dos décadas explorando la política y los relatos fundacionales del Perú. Desde Sewanee: The University of the South, donde fundó la sección de Historia Latinoamericana, McEvoy publicó obras clave para entender el siglo XIX peruano. Su mirada no se queda en lo institucional; va hacia lo cotidiano, lo simbólico y lo epistolar.

Su obra “La utopía republicana” se convirtió en una referencia ineludible. A ella se suman “Homo politicus”, “La república agrietada” y “Funerales republicanos en las Américas”, entre otros títulos.

Más allá del rigor académico, McEvoy construye puentes entre el pasado y el presente. Analiza desde el dato, pero también desde una sensibilidad narrativa que la acerca a los lectores no especializados.

Gabriela Wiener: crónica, deseo y herencia

Gabriela Wiener instaló su voz en múltiples territorios. Residente en España desde hace más de dos décadas, su obra transita entre el periodismo narrativo, la autobiografía y la poesía. En textos como “Sexografías” o “Nueve lunas”, explora los vínculos entre el cuerpo, el deseo y la maternidad.

Su narrativa no busca respuestas fáciles, sino exhibir las tensiones internas del yo y del entorno. En “Huaco retrato”, por ejemplo, recupera la figura de su tatarabuelo, un coleccionista de arte precolombino, para hablar de colonialismo, identidad y racismo.

Ganadora del Premio Nacional de Periodismo en Perú, Wiener también reflexionó sobre violencia de género, migración y familia desde una óptica que mezcla lo personal con lo estructural. Su obra es traducida a varios idiomas y discutida en foros académicos y literarios.

Karina Pacheco: antropología y narración desde el sur

Karina Pacheco es autora de las novelas "Las orillas del aire", "El bosque de tu nombre", "Cabeza y orquídeas", "La sangre, el polvo, la nieve", "No olvides nuestros nombres" y "La voluntad del molle". (Rosana López-Cubas)

Cusqueña de origen, Karina Pacheco construyó una narrativa que dialoga con su formación antropológica. Desde “La voluntad del molle” hasta “El año del viento”, galardonado con el Premio Nacional de Literatura 2022, Pacheco propone una escritura pausada, densa y atenta a los procesos históricos y culturales.

Su obra se mueve entre la novela y el cuento, con énfasis en la memoria, el desarraigo y la violencia estructural. Publicaciones como “Lluvia” o “Niños del pájaro azul” suman a ese corpus una mirada sobre la infancia y la fragilidad.

Pacheco también trabajó como editora, antologadora y promotora cultural. Desde Cusco, se convirtió en una referencia para nuevas generaciones de narradoras que escriben desde regiones históricamente desplazadas del centro editorial limeño.

Olga Montero Rose: análisis y narrativa en clave psicoanalítica

Olga explora la culpa desde su experiencia como psicoanalista, vinculándola con conceptos como Eros y Tánatos de Freud. (Facebook: Olga Montero Rose)

Con una carrera vinculada al psicoanálisis, Olga Montero Rose llevó su experiencia clínica al terreno literario. En 2022 debutó con “Cortejo”, novela que forma parte de una trilogía. Sus textos indagan en temas como la culpa, la identidad sexual y la subjetividad.

Infobae Perú conversó con la autora para conocer el proceso de escritura, su perspectiva sobre la culpa y cómo este sentimiento atraviesa la literatura, el psicoanálisis y la vida diaria. Desde el primer capítulo, la novela sumerge al lector en una historia que no busca señalar a buenos y malos, sino mostrar la ambigüedad moral de los personajes, reflejo de la complejidad humana. La novela sigue a Simona y Magdalena, una pareja que atraviesa un complejo proceso emocional marcado por la culpa y los conflictos internos.

Miembro de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, Montero Rose escribió también ensayos sobre género, homoparentalidad y vínculos familiares.

Su literatura busca una cadencia introspectiva sin caer en el artificio. Las emociones son materia narrativa, pero también objeto de estudio.

Teresina Muñoz-Najar: el periodismo como forma de intervención

Teresina Muñoz-Najar: el periodismo como forma de intervención. (Correo)

Con una trayectoria en medios como Caretas, Teresina Muñoz-Najar desarrolló una línea de trabajo centrada en la niñez, la violencia y la desigualdad. Libros como “Morir de amor” o “¿A quién le importa?” se construyen desde la denuncia, pero también desde el acompañamiento de casos.

Muñoz-Najar ha trabajado temas sensibles, como el embarazo infantil y el feminicidio, con una mirada crítica que evita el sensacionalismo.

En paralelo, ha publicado literatura infantil con enfoque cultural. Su trabajo combina investigación, divulgación y compromiso.

María José Caro y Teresa Ruiz Rosas: géneros híbridos y búsquedas personales

María José Caro . (SienteTrujillo)

María José Caro pertenece a una generación que escribe desde los límites de lo íntimo. En novelas como “Perro de ojos negros” o “Vida animal”, su estilo se define por la economía del lenguaje y una mirada introspectiva. Caro reflexiona sobre la vida cotidiana con una narrativa que oscila entre lo sutil y lo áspero.

Su obra fue reconocida por festivales internacionales y leída en clave generacional.

Por otro lado, Teresa Ruiz Rosas mezcla ficción, ensayo y traducción. Su novela “El copista” y textos como “Nada que declarar” exploran temas como el exilio, la memoria y la escritura. Publicada en editoriales como Anagrama, Ruiz Rosas combina experiencias de vida en Europa con un interés permanente por el lenguaje.

Teresa Ruiz Rosas. (Casa de la literatura)

Este 23 de abril no solo marca una fecha simbólica para la literatura, sino que invita a detenerse y reconocer que la escritura en el Perú sigue desarrollándose en múltiples frentes, con voces diversas que cuestionan, narran, investigan y reinventan. En medio de una sociedad donde el ruido es constante, el libro permanece como un espacio de diálogo y resistencia. Y son ellas, las escritoras que hoy publican, enseñan y piensan desde distintos lugares, quienes confirman que la literatura peruana no está quieta ni en pausa. Sigue escribiéndose. Sigue leyéndose. Y, sobre todo, sigue diciendo.